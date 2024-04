¿Quién es Vasco Rodríguez, el popular Benjamín de ‘Al Fondo Hay Sitio’?: “Gigio me dijo que tenía cara de loco”

¿Quién es Vasco Rodríguez, el popular Benjamín de ‘Al Fondo Hay Sitio’? (Video: Al fondo hay sitio / América TV).

En el inicio de la undécima temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’, la trama giró alrededor del crítico estado de salud de Alessia, quien sufrió un ataque por parte de Benjamín. Este evento marcó el debut de un nuevo antagonista en la serie, generando gran expectativa entre los seguidores.

La pregunta sobre la identidad del actor responsable de dar vida a este personaje clave ha capturado la atención del público, ya que su alianza con el personaje de Claudia Llanos aún no se ha dado a conocer, aunque sí ha venido generando gran temor en la serie, tanto para la familia Montalván, como para los Gonzales.

¿Quién es el actor que da vida a Benjamín en AFHS?

Vasco Rodríguez Quiroz es un joven actor peruano de 26 años, que asume el rol de Benjamín Chirinos en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’. Nació el 22 de octubre de 1997 en Lima y es el menor de sus dos hermanos. A corta edad tuvo que enfrentar la pérdida de su padre, lo que lo llevó a estudiar en talleres de actuación, demostrando su versatilidad actoral y sumando éxitos en su carrera artística.

Vasco Rodríguez es el popular Benjamín de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

Desde sus inicios en la pantalla chica a la temprana edad de 16 años, Vasco ha tenido una trayectoria notable. Su debut se produjo en el 2014 en el programa “Versus de colegios”, seguido de su participación en “Esto es guerra Teens” en 2015, donde formó parte del equipo de las Cobras, compartiendo espacio con figuras reconocidas como Luciana Fuster.

En 2017, Rodríguez Quiroz se unió al elenco de “De vuelta al barrio”, inicialmente en un rol secundario para luego, entre 2020 y 2021, asumir uno de los personajes principales, Julio Ganoza, marcando un punto de inflexión en su carrera al personificar al hijo menor de Malena.

Sin embargo, su capacidad para dar vida a personajes complejos se hizo aún más evidente con su participación en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, donde interpretó al villano Benjamín Chirinos en las temporadas de 2023 y 2024, mostrando una total versatilidad como actor.

Además de su trabajo en televisión, Vasco ha explorado otras facetas artísticas. En 2022, incursionó en el mundo de la música, participando en el videoclip ‘El fuego está vivo’ del cantante Carlos Galiano, y debutó en el teatro con la obra ‘San Bartolo’, demostrando su talento más allá de la pantalla. Sus actuaciones en el teatro, incluyendo la obra ‘Sobrevivir a los Andes’, han reafirmado su posición como un actor versátil y comprometido con su arte.

¿Qué pasó con Benjamín en ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Benjamín apareció en la serie como el joven interesado en el personaje de July Flores (Guadalupe Frafán), sobrina de la popular ‘Charito’ y quien se metería en medio de la relación de la estudiante de enfermería con el de Cristobal Montalbán (Franco Pennano).

Sin embargo, su personaje dio un giro radical en la serie y se convirtió en el personaje antagónico al demostrar su lado psicópata y volverse obsesionado de estar con July. Casi al finalizar la temporada 10, del 2023, raptó a la joven y luego de escaparse del manicomio con Claudia Zapata, terminó acuchillando a Alessia Montalbán en la fiesta por la boda de Macarena Montalbán.

Ahora, este 2024, su personaje volvió a aparecer asustando al hijo de la Teresita y luego en al presentarse frente a July en el hospital, donde le reveló que fue él quien acuchilló a Alessia, pero que su intención era hacerle daño a Cristóbal para que ellos puedan estar juntos.

En los últimos capítulos de la primera semana de la serie en su temporada 11, se pudo ver cómo Benjamín cae en la trampa que le puso Diego Montalbán con la policía, usando como ‘carnada’ a la joven July, quien fue rescatada, una vez más, por Cristóbal.

A pesar de lo que se podría imaginar, Vasco Rodríguez ha recibido buenos comentarios de sus seguidores y del público que sigue la serie, quienes no han dudado en destacar su nivel actoral y la versatilidad que ha demostrado en su personaje.

Benjamín vuelve a amenazar a July y se enfrenta con Cristóbal. (Video: Al fondo hay sitio / América TV).

En una entrevista para La República, Vasco comentó que no realizó casting para interpretar a Benjamín, porque le comentaron que lo que buscaban era una especie de galán y que se metería entre Cristóbal y July.

“Pero Gigio Aranda (guionista de ‘AFHS’) me vio y me dijo: ‘Este tiene cara de loco, ¿por qué no lo llevamos por ahí?’, y empezó así. Yo inicialmente entraba por 10 capítulos, nada más, y el personaje gustó, pegó y ahí vamos. Todavía no sé qué vaya a pasar después, pero por ahora estoy ahí.