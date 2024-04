Franco Pennano, el regreso de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y su difícil horario de grabaciones: “Necesitas estar disponible las 24 horas del día”

Al Fondo Hay Sitio regresó el lunes 8 de abril con su 11° temporada. América TV

Cuando le propusieron ser parte de ‘Al Fondo Hay Sitio’ no lo dudó ni un segundo. Ya van dos años interpretando a Cristóbal Montalbán y Franco Pennano asegura que no se arrepiente de la decisión que tomó. Al contrario, valora mucho todo este tiempo, pues ha aprendido de grandes como Yvonne Frayssinet, Giovanni Ciccia y más. Además, ha podido vivir en carne propia cuánto cariño puede tener el público hacia una persona.

En conversación con Infobae Perú, Franco Pennano nos habla del reciente regreso de la serie, el lunes 8 de abril, y cómo sobrelleva el difícil horario que ‘Al Fondo Hay Sitio’ propone a sus actores. Además, da detalles del primer casting que hizo para la serie, donde pudo ser parte de la familia González.

Franco, ¿qué sentiste al reencontrarte con tus compañeros después del trágico final de la última temporada?

Ha sido lindo. Las vacaciones sirvió para refrescarnos y traer cositas nuevas para la serie. El ánimo está a full, las escenas trágicas continúan, aún no hay un desenlace. Nosotros estamos súper felices, contentos y con muchas ganas de traer este proyecto adelante.

Tu personaje ha evolucionado mucho, ¿cómo has vivido ese proceso?

Yo estoy muy contento con esa evolución. Es un personaje que mostrado cambios y que ha tenido un buen desarrollo. El Cristóbal que inició la serie y el que es ahora son dos personas diferentes. De hecho, hoy en día, en esta temporada, ya es alguien nuevo. No solamente ha cambiado él, sino la dinámica que tiene él con ahora su co-estrella, que es Yuly (Guadalupe Farfán), al estar en una relación de enamorados.

La gente se ha comprado la historia entre Cristóbal y July, al punto de pensar que la ficción sobrepasa la realidad, ¿Lo has sentido así?

Bueno, la verdad es que pasa mucho que se confunde entre el personaje y el actor. No solamente en dinámicas amorosas, sino en el día a día. Pasaba mucho, por ejemplo, con Vasco (Benjamín Chirinos), que pensaban que él estaba loco en la calle. Entonces, yo creo que es normal que pasen ese tipo de cosas. En mi caso, no hay ningún tipo de problema ni alguna necesidad de aclarar nada.

¿En qué momento de tu vida llegó la propuesta de Al Fondo y Sitio?

La propuesta llega terminando ‘De Vuelta al Barrio’. Grabando el penúltimo día de grabación de ‘De Vuelta al Barrio’, se me acerca Gigio (Aranda) y Estela (Redhead) a preguntarme si es que estaría interesado en trabajar en una próxima producción, no me dijeron qué, ni qué papel, pero les dije que de todas maneras podían contar conmigo. Poco después me fueron dando los detalles.

¿Para qué personajes hiciste casting en un principio?

Hice casting para el personaje de Jimmy. Teniendo la propuesta de hacer el personaje de Cristóbal, me hicieron la propuesta de, por si acaso, hacer el casting para Jimmy. Y lo hice.

¿Te hubiera gustado indagar más en el papel de Jimmy (Jorge Guerra)?

Es un personaje muy distinto. Creo que hubiese sido muy divertido, me hubiese ganado con la locura de los González, pero estoy muy feliz. La verdad es que he encontrado una familia maravillosa en los Montalbán, unos amigos muy cercanos que realmente considero como una familia. Y ellos me están enseñando mucho, no solamente de la actuación, sino del día a día. Estoy muy agradecido por haberlos encontrado.

Gigio Aranda confirmó que Maria Grazia Gamarra no estará en esta temporada...

Eso no lo tengo claro. ¿Gigio lo confirmó? Prefiero no responder igual, por si acaso (risas).

Nataniel Sánchez en una reciente entrevista indicó que los horarios de las grabaciones le complicaba seguir estudiando. Es una de las razones por las que no regresó...

El horario es duro. La verdad es que siempre estamos trabajando en contra del reloj, porque, bueno, hay que ser honestos, es una serie que se graba diariamente, y se sale al aire diariamente. Estás constantemente produciendo para sacarlo al aire y eso te juega un poco en contra, porque necesitas estar disponible las 24 horas del día.

¿Cómo haces con los tiempos?

Yo ya tengo un buen tiempo en televisión, tengo unos 7 años de carrera, más o menos. Estos me han permitido encontrar mi rutina dentro de la dinámica caótica que hay aquí. Así que yo ya estoy bien parado, por así decirlo. ¿Si he sabido organizar mis tiempos? Sí, igual es un trabajo demandante. O sea, vamos a ser claros, es un trabajo que sí demanda un tiempo sustancial, y eso a veces te puede jugar un poco en contra, pero la prioridad es esto (las grabaciones), ¿no? Así de claro.

Si bien es cierto, ya tenían un camino recorrido en la actuación, con ‘Al Fondo Hay Sitio’ has ganado fama, eres mucho más mediático. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida?

Con ‘De Vuelta al Barrio’ ya más o menos que estaba encaminada la cosa. Tengo la suerte de que tampoco ha sido tan blanco y negro. Ha ido un poco como in crescendo la exposición que he ido teniendo. Desde mi primer trabajo, que era casi un extra hasta ahorita. Por eso es que no he sentido tanto el golpe. Aun así lo siento, la gente en la calle me reconocen mucho más. A mí me encanta que reconozcan mi trabajo, que una foto mía les alegre el día me llena de orgullo.

En tus inicios eras conocido como el hermano de Fiorella Pennano. Después de ganarte un lugar en esta industria al pulso, me puedes decir qué tanto te ha inculcado ella..

Fiorella siempre va a ser mi hermana, eso no ha cambiado. Ella es una excelente actriz y su trabajo me inspira constantemente. Yo creo que es un gran honor ser su hermano y que las personas también reconozcan mi trabajo. Estoy muy contento por eso.

¿Te gustaría que regrese a ‘Al Fondo Hay Sitio’? ¿Al menos para una pequeña participación contigo?

Ella está con planes en Madrid. Ahorita está trabajando allá, muy feliz y contenta. Yo encantado de que ella pueda hacer lo que quiera. Sobre trabajar juntos, la verdad es que sí me gustaría. Me permitiría a mí ver un lado de mi hermana que no he conocido. Trabajamos muy brevemente en ‘De Vuelta al Barrio’, tuvimos una escena juntos, muy divertida, porque ella me manda a volar. Hacemos de primos en esa producción. Fue una escenita nomás, ojalá en un futuro podamos trabajar juntos

¿Te has proyectado para la internacionalización?

De momento estoy contento aquí, estoy aprendiendo bastante de mis compañeros y de la producción en sí. Me gustaría tener un poco más de currículum aquí antes de ir al extranjero, a lo mejor una película, cine, como para sentirme un poco más preparado. Pero de hecho sí, la idea es tener otro tipo de plataforma también.