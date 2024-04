Jair Mendoza llama “monos con metralleta” a Ethel Pozo y Janet Barboza: “Parecen sanguijuelas buscando polémica”

Jair Mendoza llama "monos con metralleta" a Janet Barboza y Ethel Pozo. América Hoy

Jair Mendoza no suelta a las conductoras de ‘América Hoy’. En una reciente entrevista con Amor y Fuego, emitida el 11 de abril, el cantante arremetió contra el programa, indicando que de televisión blanca no tenía nada. Asimismo, no dudó en llamar a Ethel Pozo y Janet Barboza “monos con metralleta.

“Deben estar muy desesperados porque la gente no los ve. Esa televisión blanca que venden, no tiene absolutamente nada de blanca. Literalmente sí son monos con metralleta”, dijo Jair Mendoza, expareja de Yahaira Plasencia.

Asimismo, indicó que las conductoras usan su espacio de manera equivocada, pues aseguran cosas sin corroborarlo, solo lo repiten con el fin de generar revuelo.

“Deben estar desesperados por tener las primicias, pero hay que tener un poco de códigos. Ellos son oportunistas porque se cuelgan de cualquier información, parecen sanguijuelas porque están buscando generar la polémica”, acotó.

Esto no quedó ahí, pues también indicó que Janet Barboza intenta igualarse con Magaly Medina, pero nunca lo logrará. Recordemos que la conductora lo llamó “oportunista” a través de un live en Instagram. “No soy oportunista, me he manejado siempre con mi carrera, nunca he tenido necesidad de sembrar un ampay. En un cuento, solo existe espacio para una bruja, y ese papel de bruja ya está ocupado, Janet no es ni la sombra, tiene que prepararse”, dijo.

Jair Mendoza le responde a Magaly con video de Alfredo Zambrano por ningunearlo. (Composición: Infobae)

Jair Mendoza responde a Magaly Medina

Durante la entrevista, Jair Mendoza también fue consultado por Magaly Medina, quien lo llamó ‘cargacarteras’ y minimizó su carrera. El artista indicó que no se siente menos si carga la cartera de su pareja.

“Yo le cargo la cartera a mi pareja las veces que me dé la gana y eso no me hace menos hombre o una persona sin oficio ni beneficio”, indicó.

Sobre su carrera, reafirmó lo dicho en su cuenta de Instagram, donde colgó un video de Alfredo Zambrano cantando. “Cuando te acostumbras a escuchar este intento de ‘cantar’, no te queda otra que ningunear al artista diciéndole ‘carga carteras’, ‘dizque cantante’”, expresó Mendoza en su red social.

Al ser consultado por ‘Amor y Fuego’ por esas palabras, Jair Mendoza indicó: “Cuando te acostumbras a escuchar algo que para ti es música, te sientes en la potestad de poder catalogar a los cantantes. Yo creo que ella lo que escucha en su entorno está muy lejos de estar a un nivel de lo que se puede llamar música”.

Janet Barboza llama “oportunista” a Jair Mendoza

Después que Jair Mendoza critica en vivo a América Hoy, la conductora de TV hizo un live en su cuenta de Instagram para defenderse del cantante. Janet Barboza lo llamó “oportunista”.

Todo empezó cuando el cantante hizo una fuerte intervención contra el programa y delante de la conductora, en el momento en que estaban hablando sobre la Muñequita Milly, quien falleció tars hacerse una operación quirúrgica.

“Con todo el respeto que se debe a este tema que acaba de pasar la semana pasada. En mi opinión, yo creo que si la señorita hubiera sido mucho más mediática, estoy completamente seguro que ustedes hubieran sido también parte de estas opiniones sobre su peso”, indicó ante la sorpresa de las conductoras.

En la transmisión en vivo, Janet Barboza respondió a la supuesta “revolcada” que les dio Jair Mendoza. “No confundamos revolcada con oportunismo. A él no le gustó un comentario que hice de su romance, y de una forma baja aprovecha de una difunta para validar su reclamo. Eso es cobardía”, dijo.