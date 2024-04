¿Cuándo volverá a jugar Martín Cauteruccio en Sporting Cristal? Joel Raffo reveló su estado y dio detalles de su continuidad en el club

Joel Raffo, presidente de Sporting Cristal, se refirió a la contuniodad de Martín Cauteruccio en el club.

El delantero Martín Cauteruccio es baja en Sporting Cristal desde el pasado marzo y si bien el conjunto dirigido por Enderson Moreira sigue obteniendo buenos resultados y liderando el Torneo Apertura 2024, extrañan la presencia de su goleador. Sin embargo, su retorno luce cada vez más cercano.

El presidente de la institución, Joel Raffo, brindó detalles de la evolución en el estado de salud del futbolista uruguayo y también sobre su continuidad en el conjunto ‘cervecero’ de cara al próximo año.

Martín Cauteruccio totalmente recuperado

En primer lugar, el directivo rimense se refirió al estado de salud de ‘Caute’, mencionado que este viernes 12 de abril por fin pudo entrenar a la par de sus colegas luego de sufrir una inflamación hepática.

“Lo que te puedo decir es que hoy (viernes 12 de abril) ha entrenado con absoluta normalidad, dentro de todo el grupo. Ha sido su primer entrenamiento a la par de sus compañeros en todo sentido (tras sus problemas físicos)”, comentó en diálogo con RPP Deportes.

Martín Cauteruccio durante el entrenamiento de Sporting Cristal del viernes 12 de abril - Crédito: Sporting Cristal

¿Cuándo volverá a jugar Martín Cauteruccio?

El mandamás de Sporting Cristal fue claro al indicar que el ariete de 36 años ya se encuentra habilitado para volver a tener actividad profesional y que incluso podría hacerlo este lunes 15 de abril contra Deportivo Garcilaso en Cusco. No obstante, consideró pertinente evaluar si era necesaria su presencia en dicha cotejo o si sería mejor cuidarlo de cara a la jornada 12 contra Cusco FC en condición de local.

“Hay un partido en los próximos días, con un factor que ustedes muy bien conocen que es la altura, que vamos a tener que ser precavido con todo futbolista que se recupera. Ya está en consideración del comando técnico, si cree oportuno en este momento que ya esté entre los convocados contra Deportivo Garcilaso o que siga con ese fortalecimiento después de una para sensible como la que tuvo y meterlo en la convocatoria del próximo domingo en casa contra Cusco FC”.

Último gol de Martín Cauteruccio previo a su prolongada ausencia fue ante Carlos Mannucci en Trujillo.

La renovación de Martín Cauteruccio

El asombroso promedio goleador de Cauteruccio Rodríguez (más de dos tantos por partido) hacen que su permanencia en el conjunto ‘bajopontino’ sea más que deseada por sus hinchas. En ese sentido, Joel Raffo brindó detalles de un posible nuevo acuerdo con el ex Independiente, cuyo contrato vence en diciembre. El dirigente afirmó que poseen dos cláusulas que harán posible un nuevo trato, pues el plan inicial es continuar con el artillero por un largo período de tiempo.

“Hay una cláusula de renovación automática y una cláusula opcional unilateral a favor del club también. Así se confeccionó el contrato y siempre, desde un primer momento, es la premisa con la que iniciamos una relación, sobre todo con un jugador extranjero de esa trayectoria y envergadura es a mediano o largo plazo. El proyecto está orientado hacia eso”, finalizó.

Formidables números de Martín Cauteruccio

Si bien el nacido en Montevideo no disputa un encuentro oficial desde la fecha seis del Torneo Apertura, en solo ocho partidos con camiseta ‘celeste’ logró marcar una impresionante suma de 17 goles, siendo 13 por Liga 1 y los restantes por Copa Libertadores 2024. Esto no queda allí, sino que posee cuatro tripletes, siendo estos contra Always Ready, ADT, Los Chankas y Carlos Mannucci. Solo en una presentación no pudo marcar, ante Atlético Grau, antes de su lesión.

Pese a su prolongada para, Martín Cauteruccio es con amplia diferencia el máximo artillero de Cristal en lo que va de campaña. En esta demarcación lo siguen el extremo argentino Santiago González y el zaguero brasileño Ignácio Da Silva, ambos con apenas tres conquistas.