Cathy Sáenz confiesa que tiene un novio 10 años menor que ella: “Es un amor sano y bonito”

Cathy Sáenz confiesa que tiene novio de 10 años menos que ella. YouTube: Todo good- NDG.

Cathy Sáenz compartió abiertamente detalles de su vida personal y la batalla legal que aún mantiene contra Rodrigo González por maltrato psicológico. La reconocida productora se confesó en una entrevista para el podcast Todo Good - NDG de YouTube.

Durante la conversación, Sáenz no solo repasó su trayectoria profesional, que incluye su trabajo como productora de los exitosos programas de competencia ‘Combate’ por ATV y ‘Esto es Guerra’ (EEG) por América TV, sino que también abordó el prolongado litigio legal que mantiene con el presentador Rodrigo González, a quien acusó por violencia contra la mujer.

La comunicadora resaltó el impacto emocional que este proceso ha tenido en su vida, describiéndolo como una carga que ha fragmentado su tranquilidad emocional y que le afecta hasta el día de hoy porque tiene hablar con su abogado sobre este tema para conocer el seguimiento del proceso legal.

“Este juicio que hasta ahora no termina, cada vez que llega una notificación, una conversación con el abogado, cada vez que tengo que volver a tocar el tema, recordar, volver a mandar las pruebas, volver a leer todo, volver a escuchar, es un momento que me hace daño. Hace unas semanas tuve que mandar nuevamente todas las cosas, he vuelto a sentir esta carga de hate innecesaria que lo único que hizo fue romper un pedacito de mi alma, me rompieron un poquito”, indicó.

Cathy Sáenz revela que obligó a estudiar a los ‘Combatientes’: “Todos estudiaban, no me iban a hacer pasar vergüenza”. (Captura: 'Todo Good')

Cathy Sáenz reveló que ser parte del escarnio público excesivo durante sus 30 años afectaron sus perspectivas personales y su vida amorosa. Comentó que inclusive era difícil conocer a una nueva persona porque varios de ellos tenían un concepto errado por los comentarios que hacía el conductor de espectáculos en televisión.

“Haber pasado mis 30s por esta experiencia donde los hombres y el público pensó que yo era una mujer cualquiera y las posibilidades de conocer un hombre... fue muy difícil, ahora lo tomo con humor”, detalló.

Sin embargo, superando estos obstáculos, la productora de 42 años confesó que actualmente mantiene una relación amorosa con una persona 10 años menor que ella, expresando cómo esta unión representa una nueva oportunidad para experimentar el afecto y la felicidad que sintió postergados por los eventos de su pasado.

“Le digo que es como que tuviera 30 porque estoy curada recién. Ahorita, recién estoy viviendo lo que no viví a mis 30s, tener un amor sano y bonito, que no se dio por todo lo que el Perú pensó de mí durante mucho tiempo”, reveló.

Cathy Sáenz y su novio que tiene 10 años menos que ella. Instagram.

¿Quién es el novio de Cathy Sáenz?

De acuerdo a las redes sociales de Cathy Sáenz su novio se llamaría Abraham y tiene 32 años. Además, formaría parte de la producción de ‘No Somos TV’, canal de YouTube de contenido mixto, del cual Cathy es directora.

Ambos han compartido varias reuniones familiares y de amistad que ha tenido la productora como el matrimonio de la actriz Marisol Benavides que realizó su boda en Colombia. Además, son asiduos de ir juntos a los conciertos como el último show que realizó la agrupación de cumbia Grupo 5 en Estadio Nacional.