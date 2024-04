Yiddá Eslava publica conversación que tuvo con reportera y justifica furiosa reacción contra ella

Yiddá Eslava publica conversación que tuvo con reportera y justifica furiosa reacción.

Después de publicar en su cuenta de Instagram que la reportera de América Hoy había faltado a su confianza por difundir un audio privado que nunca le autorizó, Yiddá Eslava usó nuevamente sus redes para compartir la conversación que tuvo con esta persona a la que llama “amiga”.

Yiddá Eslava le dice aquí que todo lo solucionará en privada y le envía un audio advirtiéndole que no es publicable. Aquí le explica que Julián Zucchi la tiene chantajeada y que amenazó con quitarle todo tras decir que su separación fue por infidelidad. Este material salió a la luz el 10 de abril a través del programa de ‘América Hoy’.

“Disculpen la hora. Lo normal debería ser confiar en la gente y es doloroso aprender así, a los golpes que en verdad la gente no tiene escrúpulos. Yo como a ustedes necesito trabajar, colegio, comida, luz, agua, terapias (que son carísimas por cierto y eso debería cambiar). No se pagan solas y como comprenderán esta situación hizo que muchos de mis trabajos se vayan lamentablemente. Esta persona ‘amiga’ lo sabía, ya que yo le conté que estaba preocupada”, indica en sus historias, resaltando que le confió muchas cosas privadas que le pidió insistentemente no publicarlas.

“En todo momento le dije ‘no saques esto, no lo publiques por favor’, confiando, ya que anteriormente no lo había hecho”, indicó.

La actriz cuenta que se enteró de que el audio fue difundido en ‘América Hoy’ cuando la llaman de un trabajo para cancelarla. Es por ello que estalló de rabia para increparle.

Yiddá no solo compartió la conversación privada donde le cuenta a la reportera sus problemas con Julián Zucchi, sino que también se puede ver el pantallazo de cómo la llama insistentemente a la periodista por exponer lo que le confió solo a ella.

Yiddá Eslava reafirma que conversación con reportera de América Hoy fue privada. IG

Yiddá Eslava filtra conversación con reportera después que difundiera audio en América Hoy. IG

Yiddá Eslava filtra conversación con reportera después que difundiera audio en América Hoy. IG

Yiddá Eslava filtra conversación con reportera después que difundiera audio en América Hoy. IG

Yiddá Eslava asegura que aprendió a no confiar tras situación con reportera de América Hoy. IG

“Claramente, la llamé y hablé con ella super enojada y dolida, indignada por qué ella sabía que necesitaba la chamba. Lo sabía y conocía las consecuencias de publicar eso, y simplemente no le importó, y eso no se hace, no puede ser que ahora confiar sea un pecado, el mundo está al revés”, indicó la expareja de Julián Zucchi, quien resaltó que ya aprendió la lección después de lo ocurrido.

Janet Barboza acusó a Yiddá Eslava de insultar a reportera

Janet Barboza, conductora de América Hoy, hizo una transmisión en vivo en su cuenta Instagram para rechazar el comportamiento de Yiddá Eslava, a quien la acusó de haber insultado a su reportera.

“Lo que le ha dicho Yiddá Eslava a nuestra reportera es irreproducible. Soy una mujer de 49 años y créanme que hablo lisura cuando me provoca, pero digamos que hay otras que Yiddá Eslava maneja. Decirle de la P.. ya se imaginan qué ¿verdad? A la periodista con la cual tú hablaste, a la cual le filtraste información”, expresó al inicio la conductora.

La presentadora señaló que no cree el papel de víctima de Yiddá Eslava y le pidió que asuma su responsabilidad.

“Es información que los conductores manejamos, que hicimos preguntas al aire y después ponerte en esta situación de víctima, no Yiddá, eso no es de mujeres, eso no es ser responsable porque la irresponsable eres tú. Eres ya una mujer adulta y nuevamente me reafirmo en lo que he dicho. Entiendo que estás pasando por un mal momento, sé lo que es que te partan el corazón, conmigo también lo hicieron y públicamente”, sentenció Janet Barboza.