Juan José Oré explotó tras gol anulado de Universitario ante Junior por Copa Libertadores: “Siempre pasa, no tenemos peso en el fútbol peruano”

Juan José Oré afirmó que los clubes peruanos no tienen peso tras gol anulado de Alex Valera en Universitario vs Junior por la Copa Libertadores 2024.

El empate de Universitario vs Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores 2024 dejó varias polémicas arbitrales, entre ellas el gol anulado de Alex Valera por una mano previa. La anotación del delantero pudo darle la victoria a los ‘cremas’ en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

El atacante de la selección peruana recibió una pelota en el área y, tras una serie de rebotes, le cayó en el codo. El referí Leandro Rey fue llamado por el VAR, revisó la pantalla y invalidó el tanto del cuadro ‘merengue’ a los 79 minutos. Fue así como ambos clubes se repartieron los puntos.

La decisión del juez argentino generó fastidio en la ‘U’, al extremo que el administrador Jean Ferrari afirmó que presentará su reclamo mañana jueves 11 de abril. En esa misma línea, personajes del fútbol peruano se han mostrado en contra del arbitraje en el duelo válido por la fecha 2 del Grupo D.

El delantero definió con calidad, pero todo fue invalidado tras intervención del VAR. (Video: ESPN)

Juan José Oré explotó por gol anulado de Universitario en Copa Libertadores 2024

Juan José Oré, técnico de las divisiones menores de la selección peruana y líder del famoso grupo ‘Los Jotitas’ que logró la clasificación al Mundial Sub 17 en 2007, explotó por el gol anulado a Alex Valera en Universitario vs Junior por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Buen partido que hizo Universitario, le tapó mucho, sobre todo las bandas a Junior, que tiene jugadores rápidos, pero a veces individualmente muy solitarios o no jugaban mucho colectivamente. Pero Universitario se paró bien, tuvo oportunidades claras, el gol que le anulon a Valera, que eso siempre pasa, no tenemos mucho peso en el fútbol peruano”, declaró en conversación con Andina.

La pelota cayó en el codo de Alex Valera y el árbitro decidió anular su gol en Universitario vs Junior por Copa Libertadores 2024.

‘Jota Jota’, por otro lado, analizó la buena performance de la ‘U’, destacando la zona defensiva. “Me ha gustado mucho la defensa, (Marco) Saravia que ingresó lo hizo bastante bien. Justo por ahí vino el gol con esa chalaca que pegó en el travesaño y (Aldo) Corzo la metió. Después, (Williams) Riveros cabecea muy bien en ambas áreas, lo que suma mucho al equipo”.

Eso sí, el entrenador peruano afirmó que Junior quiso plantear la misma táctica que lo llevó a ganarle a Botafogo en Brasil, pero no resultó. “Ellos salieron a tener la pelota, no atacaban mucho excepto por la habilidad de Carlos Baca, José Enamorado o Yimmi Chará en general. Salieron muy confiados, como habían ganado de visita en Brasil, y dijeron: ‘acá con mucha más razón’”.

Universitario es puntero en el Grupo D de la Copa Libertadores 2024

Los ‘merengues’ pudieron ser los líderes absolutos en el Grupo D del torneo Conmebol, pues sumarían puntaje perfecto con el 2-1. Sin embargo, con la igualdad en Colombia, comparte el primer lugar con Junior. Ambos con 4 unidades, pero el ‘tiburón’ tiene mejor promedio de gol (+2).

Su posición no cambiará a pesar de que todavía no se disputa el LDU vs Botafogo. Este encuentro está programado para mañana jueves 11 de abril a las 17:00 horas en Quito. Universitario no perderá el liderato porque los brasileños y ecuatorianos tienen cero puntos. Sigue la tabla EN VIVO en esta nota.

Por lo pronto, el cuadro de Bustos deberá enfocarse en la Liga 1, debido a que chocará con Sport Boys el fin de semana por la fecha 11. Será importante sumar una nueva victoria para no perderle el paso a Sporting Cristal y no alejarse de la lucha por el Torneo Apertura.