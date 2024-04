Jean Ferrari afirmó que Universitario presentará reclamo por arbitraje en empate ante Junior por Copa Libertadores 2024

Jean Ferrari declaró que Universitario presentará reclamo por polémico arbitraje en el empate ante Junior de Barranquilla por la fecha 2 de la Copa Libertadores 2024.

Universitario empató 1-1 con Junior por la fecha 2 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024, pero en tienda ‘merengue’ quedó la sensación que pudieron llevarse una victoria de Barranquilla. No solo por lo mostrado en el campo de juego desde el pitazo inicial, sino también por las decisiones arbitrales, principalmente del prinicipal Leandro Rey.

Uno de los cobros del VAR terminó por anular el gol de Alex Valera a los 79 minutos por una controversial mano. El delantero de 27 años había anotado el 2-1, que significaría el triunfo y los tres puntos, pero el juez central cobró falta en la jugada previa tras revisar la repitición.

La delegación de la ‘U’ arribó esta mañana a Lima y su administrador Jean Ferrari brindó declaraciones a las afueras del aeropuerto Jorge Chávez. El directivo ‘crema’ reveló que reclamará por el arbitraje en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. “Vamos a presentar un documento el día de mañana (jueves)”, manifestó.

El exfutbolista, además, profundizó en los cobros de los referís que han perjudicado a Universitario en lo que va del certamen Conmebol. Habló de la mano de Valera y también del gol no cobrado a José Rivera en el triunfo ante LDU de Quito en la primera fecha.

“Está claro que en Conmebol hay países en los que todavía no nos ven con buena cara, entonces pasan esta clase de situaciones. Nos pasó acá en Lima con LDU, el gol legítimo del ‘Tunche’ y no fue cobrado, y ahora un gol que si hay un tema de interpretación, primero es la mano del colombiano”, apuntó.

Ferrari cerró la entrevista compartiendo sus sensaciones tras la actuación del arbitraje en Universitario vs Junior. “Genera suspicacias y fastidia por el esfuerzo, no has jugado contra cualquier equipo, has jugado con el campeón del fútbol colombiano y la representación que tenemos como país es una responsabilidad enorme”.

¿Estuvo bien anulado el gol de Alex Valera en Universitario vs Junior por Copa Libertadores 2024?

Miguel Scime, asesor FIFA, aclaró la polémica a través de su canal de Youtube. El exárbitro argentino señaló que su compatriota Leandro Rey acertó al anular el tanto de Alex Valera que pudo ser el 2-1 de Universitario ante Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores 2024, citando lo que dice el reglamento.

“Cometerá infracción el jugador que: marque gol en la portería adversaria, directamente con la mano o el brazo- incluso si la acción se produce de forma accidental -incluido el guardameta. Inmediatamente después de que el balón le toque en la mano o el brazo, incluso de manera accidental. Gol correctamente anulado”, explicó.

Próximo partido de Universitario en Copa Libertadores 2024

Luego del empate a uno con Junior, el equipo de Fabián Bustos volverá a competir en la Liga 1. Chocará con Sport Boys por la fecha 11 del Torneo Apertura este sábado 13 de abril desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Lima. Su rival de turno viene de igualar sin goles ante Atlético Grau en el calor de Piura.

Posteriormente, Universitario de Deportes disputará su tercer compromiso en esta edición de la Copa Libertadores. Visitará a Botafogo en el Olímpico Nilton Santos de Brasil, el siguiente miércoles 24 del presente mes. El ‘fogao’ llegará luego de medirse ante LDU en Quito.

Será un duelo importante para los ‘cremas’, pero sobre todo para los brasileños, los cuales cayeron en su debut de este certamen y no han sumado punto alguno. El cuadro de Ate, por el momento, marcha primero con 4 unidades del Grupo D. Eso sí, comparte el liderato con los colombianos. Sigue la tabla EN VIVO.