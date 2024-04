Aldo Miyashiro oficializa relación con joven actriz y recibe sorpresivo beso: “Es un quinceañero enamorado”

Aldo Miyashiro oficializa relación con joven actriz con sorpresivo beso. (Captura: Magaly TV La Firme)

Después del tumultuoso ampay que marcó el fin de su matrimonio con Erika Villalobos, Aldo Miyashiro se encuentra en una nueva etapa de su vida. Y es que, el conductor de ‘La Banda del Chino’ ha dejado en claro que estaría profundamente enamorado de Gianire Beatriz Rosalino Tapia, una joven actriz.

En un acto que sorprendió a muchos, Miyashiro aprovechó su programa para promocionar la obra teatral en la que su novia es protagonista. En un giro inesperado, el mismo Aldo se convirtió en reportero para entrevistar a Gianire. Sin embargo, lo que parecía ser una nota común y corriente para su programa tomó un giro romántico cuando ella lo sorprendió con un tierno beso en plena transmisión.

La reacción del actor no pasó inadvertida, ya que no dudó en mostrar signos de nerviosismo, imágenes que no fueron eliminadas en la edición del video. Ante ello, Magaly Medina no tardó en señalar lo evidente: “Se ha vuelto a enamorar, bueno por cuánto tiempo no sabemos, ¿no?, pero se ha vuelto a enamorar”, dijo en un inicio.

Aldo Miyashiro oficializa relación con joven actriz con sorpresivo beso. (Captura: Magaly TV La Firme)

La conductora recordó que ya ambos habían sido amapayados, pero cree que esto ya es una formalización. “Ya nosotros lo descubrimos con una actriz debutante, una actriz que hace sus pinitos, una tal Rosalino cuando se iban a México y cuando él asistió al estreno de una obra de ella, pero esta vez él que no sale de su set. Es como si yo saliera un día a entrevistar a un actor que recién comienza”, agregó.

La periodista dejó entrever que, aunque él no lo confirme explícitamente, para ella esta acción fue una confirmación de la relación. Esto se debe a que Miyashiro se tomó el tiempo para entrevistar a su pareja y además no eliminó la imagen del video en la que ella le robó un beso.

“O sea, puedo salir de este set a entrevistar a algún actor, algún artista que valga la pena de una larga trayectoria, pero a una ‘actricita’ que recién está empezando, dando sus primeros pasos en el mundo del teatro. Ósea, no te tomas el trabajo pues, a menos que estés enamorado, ¿no? O que estés en plena conquista o que estés como él, porque a mí yo lo he visto y se comportaba como un quinceañero. Yo no estoy seguro si es que ellos. Pero bueno..”, expresó la conocida urraca.

“Mirenlo a él cómo se han visto con ella, él es un hombre que ya ha pasado lo suyo, ha vivido lo suyo no es ningún jovencito no es ningún adolescente ante el primer amor, pero miren cómo la chica que parece que tiene bastante calle, va y le roba un beso y él se queda tan nervioso como un quinceañero y está parte él ha querido que salga en su programa”, concluyó

Aldo Miyashiro oficializa relación con joven actriz con sorpresivo beso. (Captura: Magaly TV La Firme)

Gianire Rosalino confirma que su relación con Aldo Miyashiro se basa en este tipo de juegos

Después de la emotiva entrevista, Gianire Rosalino aprovechó para hacer una broma en sus redes sociales. En sus historias de Instagram, compartió un fragmento de la nota que dio para ‘La banda del Chino’, con el comentario: “Mi relación con Aldo se basa en molestarlo todo el tiempo”.

Con este gesto público de afecto, la modelo Gianire demuestra que está feliz junto a Aldo Miyashiro y no tiene temor de mostrar su amor al mundo.