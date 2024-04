Franco Navarro deslizó su salida de Mannucci tras derrota con Alianza Lima: la sentida reacción de Matías Succar

Franco Navarro reveló que Carlos A. Mannucci "necesita nuevos aires" tras derrota 4-0 con Alianza Lima (GOLPERU)

Carlos A. Mannucci perdió 4-0 en condición de local con Alianza Lima por la fecha 10 del Torneo Clausura, resultado que dejó a los trujillanos en zona de descenso y significó la quinta goleada que reciben en el campeonato. Estos resultados estarían por costarle el puesto a Franco Navarro, quien llegó a inicios de temporada con gran expectativa, debido a la gran campaña que realizó con ADT el 2023.

Tras la caída ante los ‘íntimos’, fue el ‘Pepón’ reveló que tendría una reunión con los directivos del ‘tricolor’, y dio a entrever que su salida era casi inminente, al reconocer que el equipo necesita de un cambio y nuevos aires para mejorar:

“Yo lamento muchísimo este momento de malos resultados, tengo una reunión pendiente mañana con los dirigentes para ver como resolvemos este tema de mi continuidad. Creo que este grupo necesita un aire nuevo, alguien diferente que los haga reaccionar porque no he tenido la capacidad de encontrarles el camino de la victoria. Lamento mucho lo que ha pasado, especialmente con todos los hinchas de Mannucci”, declaró.

Franco Navarro llegó a Carlos A. Mannucci tras realizar una gran campaña con ADT.

El exdelantero de la selección peruana reconoció la superioridad del cuadro ‘blanquiazul’, aunque también hizo un mea culpa, admitiendo errores como su incapacidad de encontrar respuestas para el equipo:

“No tengo más que decir. Reconocer que Alianza nos superó en el segundo tiempo y nosotros no tuvimos capacidad de reacción. Yo lamento mucho lo que ha pasado, no he encontrado las respuestas que uno esperaba, no he tenido esa capacidad de hacer reaccionar a este grupo humano, que creo que es un buen grupo humano. El fútbol nos enseña permanentemente, son experiencias nuevas y esta ha sido muy dura desde el inicio”, añadió.

Alianza Lima venció 4-0 a Carlos Mannucci por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Matías Succar lamentó posible salida de Franco Navarro

Matías Succar se mostró desconcertado por la noticia de la posible salida de su entrenador, afirmando que los jugadores no sabían nada. Además, reveló que el plantel no está de acuerdo con cambiar de DT, pues respalda ‘a muerte’ a Navarro:

“Recién me entero. Si es así, es una pena. Un cambio de comando técnico es lo último que queremos los jugadores. Nosotros con Franco siempre vamos a estar a muerte, hemos peleado hasta lo último. Lastimosamente el fútbol es así, a veces los resultados no se quieren dar. No nos ha comunicado nada el club ni Franco”, comentó.

Matías Succar es el goleador de Carlos A. Mannucci en la temporada con 3 tantos en 9 partidos. - créditos: Liga 1

No obstante, señaló que, de concretarse el cambio de mando, los futbolistas de Mannucci seguirán dándolo todo:

“Jamás vamos a querer que alguien se quede sin trabajo. Siempre hemos tratado de dar lo mejor, han sido resultados complicados y los jugadores somos principales responsables de todo esto. Siempre hemos tratado de dar lo mejor. Ahorita está en caliente todo. Como te digo, siempre hemos salido a ganar y vamos a seguir haciéndolo continúe el profe o no. Si es verdad, es una gran pena”, finalizó.

Las goleadas recibidas por Mannucci

El comienzo de año para Carlos A. Mannucci fue un augurio de lo que ocurriría en el futuro, debido a que debutaron perdiendo 4-0 con Universitario de Deportes en el estadio Mansiche.

Algunas semanas después, recibieron otro duro golpe al caer 4-0 en su visita a ADT, y en la fecha siguiente caerían, nuevamente en Trujillo, por el mismo marcador ante Sporting Cristal.

Sporting Cristal venció 4-0 a Carlos A. Mannucci por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Posteriormente, el equipo levantaría con un empate 2-2 con Cienciano en el Cusco y dos victorias consecutivas sobre Los Chankas (2-1) y Sport Boys (1-0). No obstante, luego volverían a sufrir un duro revés al perder 3-0 con Atlético Grau, y posteriormente 4-0 ante Alianza Lima.

En total, el elenco ‘carlista’ ha sumado 8 puntos producto de dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas, ubicándose en el 16° puesto, es decir, en zona de descenso.