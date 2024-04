Shirley Arica es acusada de chocar lujoso auto en aparente estado de ebriedad. | Todo se Filtra.

Shirley Arica estaría atravesando una complicada situación. De acuerdo al informe que publicó el programa ‘Todo se Filtra’, la popular ‘Chica Realidad’ tuvo un accidente vehicular en el distrito de San Isidro. Sin embargo, ella habría sido la que causó el choque, por lo que el afectado se comunicó con el programa para solicitarle que se haga cargo.

Según el chofer del otro vehículo, la modelo lo impactó por la parte posterior. Ambos bajaron y tuvieron un intercambio de palabras; sin embargo, no llegaron a un acuerdo, ya que el afectado consideró que el monto que le ofrecía la exchica reality era muy bajo para solucionar los daños que le había provocado.

“Shirley trató de pasarse al lugar de copiloto. Había un hombre con un polo negro, él estaba en estado de ebriedad, pero no puedo asegurar que ella lo estaba”, declaró.

El conductor fue identificado como Christian Alcocer y contó que cuando sucedió el choque, Shirley Arica se bajó del moderno vehículo que manejaba para ofrecerle S/ 1.000. Al escuchar esta oferta, él de inmediato se negó a recibir este dinero, indicando que era insuficiente.

Shirley Arica habría chocado auto en San Isidro. (Foto: Captura de Panamericana)

Asimismo, de acuerdo a los testigos de este hecho, la popular ‘Chica Realidad’ se habría encontrado en estado de ebriedad, por lo que antes que llegue la policía y sea trasladada a una comisaría, en el que se le practicaría un examen de dosaje etílico, ella decidió irse del lugar.

Por lo tanto, el auto que manejaba, fue internado en el depósito de la comisaría, en el que permanecerá hasta el su dueño se acerque a reclamarlo. De otro lado, cuando el programa intentó comunicarse con Shirley Arica para saber su versión de los hechos, ella no contestó ni brindó alguna información.

Shirley Arica denunció discriminación en discoteca del sur

Hace unas semanas, Shirley Arica denunció haber sido discriminada, en una discoteca del sur, al negarle el ingreso y haber recibido malos tratos. Ella llegó hasta este lugar acompañada de una amistad, sin imaginar, que sería impedida de ingresar. Por ello, no dudó en recurrir a la policía y sentar la denuncia por discriminación.

“No me dejan entrar a la discoteca. Hemos querido pagar la entrada, pero nos han discriminado. Nos han tratado mal, estamos pidiendo el libro de reclamaciones y no nos lo quiere dar. Han dejado entrar a todos mis amigos, menos a mí. A mi amigo le han dicho que es gay, y por eso no lo dejan pasar”, sostuvo la exchica reality.

Shirley Arica confiesa que se siente atraída por el cantante 'Futuro Fuera de Orbita'. | Canal 13

Shirley Arica acudió a la comisaría del lugar para sentar la denuncia, y solicitar el cierre de dicha discoteca: “Yo vengo de viaje para pasarla bien con mis amigos y literalmente me malograron la noche”, señaló molesta.

Asimismo, el Ministerio de Cultura emitió un comunicado donde rechazó tajantemente los actos de discriminación que sufrió Shirley Arica en la discoteca ‘In’ de Punta Hermosa. “Las discotecas son establecimientos comerciales abiertos al público, por lo tanto, se prohíbe la exclusión o impedimento de ingreso por color de piel, vestimenta, origen, condición socioeconómica u orientación sexual”, concluyó.