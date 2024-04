¿Sabías que el Perú alberga siete especies únicas de animales en el mundo, pero que se encuentran en peligro de extinción?

La preservación de estas especies no es solo una cuestión de biodiversidad, sino también de identidad nacional y equilibrio ecológico. (Composición: Infobae)

Perú destaca en el mundo por su riqueza en aves, ocupando el segundo lugar en diversidad total y el primero en especies endémicas. En los últimos 30 años, se han descubierto y descrito más especies nuevas en este país que en cualquier otro, con un promedio de dos hallazgos por año en diferentes especies como monos y ranas. Sin embargo, este tesoro natural enfrenta graves amenazas debido al crecimiento descontrolado de la población humana y la explotación indiscriminada de recursos naturales.

La situación en América Latina es preocupante, y el Perú no escapa a ella. El país, considerado como cuna de varias especies, está viendo cómo la destrucción de hábitats y la sobreexplotación de recursos están afectando a su biodiversidad única. Ante este panorama, es crucial concienciar sobre la importancia de la preservación de estas especies y sus ecosistemas.

Por ello, que te invitamos a conocer siete animales que son verdaderos tesoros endémicos del Perú. Conocerlos no solo nos permite apreciar la belleza de la naturaleza, sino también comprender la urgencia de protegerla.

Pava aliblanca

Pava Aliblanca (Andina)

Esta hermosa ave, originaria del Perú, es un tesoro de nuestros bosques secos en la costa norte, entre las regiones de Piura, Lambayeque y Cajamarca. Esta especie cautiva con su plumaje negro y destellos verdes. Desaparecida del radar humano durante décadas, fue redescubierta en 1997, revelando su hábitat. Sin embargo, su existencia se ve amenazada por la fragilidad de su entorno, donde las sequías y los embates del Fenómeno El Niño ponen en riesgo su supervivencia.

A pesar de los desafíos que enfrenta, la pava aliblanca libra una batalla tenaz por recuperar sus antiguos dominios. Su reproducción en libertad representa una victoria significativa en su lucha contra la extinción, aunque la comunidad de estas aves aún es reducida. Conscientes de la importancia de su preservación, programas de reproducción en cautiverio liberan ejemplares cuando están preparados para enfrentar los desafíos del mundo exterior.

Mono choro de cola amarilla

Desde los días de Alexander von Humboldt hasta la expedición liderada por Russel Mittermeier, la saga del mono choro de cola amarilla es un testimonio de perseverancia científica y ambiental. (Gob)

El mono choro de cola amarilla, es un habitante importante de los Andes peruanos, enfrenta una situación crítica con menos de 250 individuos en libertad. Su hábitat es el Parque Nacional Río Abiseo, un refugio en el centro de la región de San Martín. Conocido como el guardián de los bosques montanos, este primate endémico se aventura en altitudes entre 1.500 y 3.000 metros sobre el nivel del mar, hallando sustento en la variada dieta que ofrecen las selvas neblinosas.

Aunque su imponente estatura y su característica cola amarilla lo distinguen, el futuro del mono choro de cola amarilla se ve amenazado por la pérdida de hábitat y la presión humana. Descubierto hace dos siglos por Alexander von Humboldt, su supervivencia depende ahora de la acción conjunta para proteger su hogar y preservar su legado.

Cortarrama peruana

Cortarrama peruana (Andina)

Esta ave, olvidada durante mucho tiempo, encontró refugio en los bosques secos cerca de Chiclayo. Sorprendentemente, la prohibición de acceso a ciertas áreas debido a la actividad petrolera ha contribuido inadvertidamente a su conservación. Sin embargo, sigue siendo una especie en peligro y necesita medidas adicionales de protección para garantizar su supervivencia a largo plazo.

La Cortarrama peruana es una especie aviar en grave riesgo de extinción, fue honrado con el título de “Ave símbolo de la provincia de Talara” por la Municipalidad Provincial de Talara mediante el Decreto de Alcaldía N° 0045-11-2017-MPT, emitido el 11 de diciembre de 2017.

Rana del Titicaca

Rana del Titicaca (Perú info)

Esta singular rana acuática, exclusiva del lago Titicaca, enfrenta desafíos únicos para su supervivencia. Su adaptación a un estilo de vida acuático la hace vulnerable a la contaminación y la alteración de su hábitat. Con esfuerzos de conservación enfocados en proteger las aguas del lago y reducir la contaminación, podemos ayudar a preservar esta especie única.

Esta especie no es anfibia, es estrictamente acuática y, como nunca sale del agua, no necesita pulmones. No tiene branquias y de hecho todos sus intercambios respiratorios los realiza a través de la piel.

Huapo colorado

Huapo colorado (Andina)

El huapo colorado, un mono que habita en la llanura amazónica del Perú, está gravemente amenazado por la caza furtiva. Aunque está protegido por la ley, su hábitat sigue siendo vulnerable a la deforestación y la actividad humana. Es crucial establecer medidas de protección efectivas y crear conciencia sobre la importancia de su conservación.

Se caracteriza por tener todo el rostro, la frente y la parte superior del cráneo carentes de pelo y de un color rojo que se destaca y contrasta con el resto del cuerpo, que presenta pelaje espeso de color castaño, grisáceo o blancuzco.

Churrete real

Churrete real (Andina)

La situación del ave en peligro, habitante de los queñuales cercanos a Machu Picchu, en Cusco, es alarmante. Se estima que su población se reduce a menos de cien ejemplares en la actualidad.

Ante este panorama crítico, resulta imperativo que tanto la comunidad local como las autoridades pertinentes tomen medidas urgentes para proteger los escasos bosques de queñuales que aún le sirven de refugio.

Colibrí Maravilloso

Colibrí Maravilloso (Andina)

En el territorio del Amazonas peruano, habita esta ave, confinada a un espacio no mayor a dos mil kilómetros cuadrados. El macho, caracterizado por sus dos largas plumas, es una rareza en sí misma. Sin embargo, su existencia se ve amenazada por la constante destrucción de los bosques, impulsada por la expansión ganadera y la tala indiscriminada.

A esta presión ambiental se suma la cacería por parte de los habitantes locales, quienes consideran atrapar a esta ave como un desafío. Con su vuelo veloz, escapar de sus depredadores se convierte en un desafío aún mayor, sobre todo porque esta especie carece de protección en áreas designadas para su conservación.