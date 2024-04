Magaly Medina enfrenta a usuaria que la acusó de recibir obsequios de Alfredo Zambrano para olvidar infidelidades

Magaly Medina presumió su lujosa nueva cartera | Instagram/@magalymedinav

El 31 de marzo, Magaly Medina celebró sus 31 años en compañía de su esposo Alfredo Zambrano y sus seres queridos. Sin embargo, el festejo no culminó ahí, pues publicó un video donde abre el obsequio que le dio su esposo, una lujosa cartera que le costó conseguir.

Como se sabe, la periodista es una gran amante de las carteras, las cuales no duda en coleccionar. Es por ello que el notario no tuvo mejor idea que conseguir una nueva adquisición para su amada, de la reconocida marca ‘Hermes’.

“Esta es una cartera especial. Las Birkin y Kelly de Hermès son muy difíciles de conseguir y hay que estar en lista de espera por muchísimo tiempo. La espera puede durar incluso años. Conseguir esta Kelly ha sido un regalo muy anhelado que mi esposo me dio ¡por mi cumpleaños! ¿Me acompañan a verla?”, se puede leer en la descripción de un video que hizo Magaly Medina.

Magaly Medina presumió su bolso de la marca Hermès. Instagram/@magalymedinav

Aquí la comunicadora luce feliz mientras muestra su nueva pertenencia. Desde la caja hasta el broche, Magaly Medina explicó cada detalle de la cartera.

Magaly Medina responde a detractora

Como era de esperarse, los mensajes no tardaron en aparecer. Muchos felicitaron a Magaly Medina por consentirse, mientras que otros criticaron que alardee tanto sus posesiones materiales. Sin embargo, hubo un comentario que llamó la atención de la periodista y logró su furiosa reacción.

“El pingüino tiene que regalarle cartera para calmarla y se le olvide los cachos”, escribió el usuario @alcaldedenis, quien también agregó unos emoticons de payaso y carpas de circo.

Magaly Medina responde a usuaria que la acusó de recibir obsequios de su esposo para olvidar infidelidades.

Pese a que muchos seguidores defendieron a Magaly Medina, la propia conductora decidió responder para hacer la respectiva aclaración.

“Mi dignidad no tiene precio. Si algún día mi esposo me falta el respeto, sabe que no habrá cartera, joya o dinero que evite que lo deje”, indicó la periodista.

Como se recuerda, no es la primera vez que la comunicadora ha indicado que no perdonará ninguna infidelidad de su pareja. Asimismo, aclaró recientemente que no está distanciada de él.

“No es verdad, no tenemos por qué decirlo, pero no es verdad. Creo que todos los que nos conocen, sabe y nos ve juntos, vivimos en la misma casa. Para que los medios no sigan ahondando en un tema de una forma tan irresponsable. Mi esposo y yo no estamos separados”, señaló en su momento.

Magaly Medina se molesta tras ser comparada con Dina Boluarte

La conductora no solo respondió a este usuario, también reaccionó a aquellos que la criticaron por presumir sus pertenencias. Incluso, a quien la comparó con Dina Boluarte.

“Nada te vas a llevar a la tumba, pareces Dina con cosas materiales”, indicó una cibernauta. “Yo no trabajo para el Estado”, respondió la conductora de ‘Magaly TV La Firme’. Ante la insistencia de la detractora, la periodista arremetió: “No seas ridícula, haz comparaciones inteligentes”.

La periodista continuó contestando a quienes le escribieron. Ella aclaró que no presume lo que tiene, solo es su estilo de vida.

“Es lo que se hace ahora en redes sociales y no es por presumir. Se llama estilo de vida y yo les muestro cómo vivo detrás del personaje que sale frente a una cámara cada noche”, dijo.

Magaly Medina respondió a detractores.

Magaly Medina quería tener un hijo de Alfredo Zambrano

En una emisión del 28 de marzo de Magaly TV La Firme, Magaly Medina reveló que le hubiera gustado tener un hijo de su esposo, sin embargo, se conocieron muy tarde. La conductora señaló que cuando planeó tener un heredero con su actual pareja, su cuerpo ya no estaba en condiciones para tener un bebe.

“Es cierto, eso sucede. A mí me pasó, por ejemplo. Tuve el deseo de tener un hijo junto a mi esposo. Pero lo conocí un poco tarde, cuando mi sistema reproductor dejó de funcionar como me hubiese gustado”, expresó Magaly Medina en conversación con Mávila Huertas.