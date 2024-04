Víctor Torres y su última frase al renunciar al Ministerio del Interior: “De repente mi cara no les gustó. Sí, mi cara es fea”

Víctor Torres confirmó que renunció al cargo de ministro del Interior. Canal N

Un día después de autofelicitarse por su gestión al mando del Ministerio del Interior, Víctor Torres anunció este lunes que renunció al portafolio por asuntos familiares en una atípica rueda de prensa al término del Consejo de Ministros.

“Me voy porque lo he pedido y la señora presidenta [Dina Boluarte] ha accedido porque es muy cortés”, dijo a los periodistas en los exteriores de Palacio de Gobierno, la sede principal del Poder Ejecutivo que fue allanada el fin de semana por la investigación que enfrenta la mandataria por presunto enriquecimiento ilícito.

“Si la señora sale, que no va a pasar, el Perú se hunde. El dólar sube a 30 o 40 soles. Déjenla gobernar en paz, ayúdenla [...] Háganlo por el Perú. La señora no tiene nada que ver con esos problemas del Rolex. Son elementos distractores que hacen que desviemos la mirada, cuando el país necesita la mano del gobierno”, siguió.

Torres ratificó que Boluarte solo dará explicaciones sobre su patrimonio a nivel fiscal y, cuando fue consultado por insistencia si la jefa de Estado compró los artículos de lujo o fueron un regalo, apenas movió la cabeza. “¿Por qué voy a estar molesto? A mí no me han botado ni censurado. [...] De repente mi cara no les gustó. Sí, mi cara es fea”, anotó en otro momento, entre risas.

Víctor Torres es el tercer ministro del Interior en menos de un año del gobierno de Dina Boluarte - Crédito: Presidencia de la República

También descartó que su salida se haya producido por la frustrada búsqueda de Vladimir Cerrón, el líder del partido Perú Libre prófugo desde octubre pasado, cuando fue condenado a tres años y medio de prisión por el caso conocido como ‘Aeródromo Wanka’.

“Yo no considero que sea un fracaso, lo que pasa es que ustedes quieren que se le capture mañana y no es así”, encaró a los reporteros antes de incidir en que “dejen gobernar” a Boluarte, ya que se “viene” la 31.ª edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a fines de 2024.

Torres, quien se desempeñó como jefe del Frente Policial del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) en 2011, como director de gestión institucional de la Policía Nacional y como jefe del Estado Mayor en 2014, se mantuvo al frente de la cartera del Interior durante poco menos de cuatro meses.

En noviembre pasado, Boluarte le tomó juramento en reemplazo de Vicente Romero, censurado por el Congreso por el supuesto fracaso del estado de emergencia declarado para combatir la inseguridad. La gobernante presidió la ceremonia en presencia de los ministros de Estado encabezados por el exjefe del gabinete, Alberto Otárola.

Víctor Torres en una fotografía de archivo

“Yo me felicito”

Aunque fue el integrante más cuestionado del gabinete y blanco de una interpelación en el pleno del Parlamento, Torres se autofelicitó por los avances de su gestión en materia de seguridad ciudadana durante una entrevista con Panorama.

“Este es un tema de 20 o 30 años, en 4 meses no se va a resolver. Por lo menos, para trabajarlo bien se necesita de uno o dos años, para amenguar esto y cuatro meses muy poco se puede hacer. No creo que sea tan fácil lograr un cambio en 3 meses y 20 días que tengo [en el cargo]”, dijo.

“Sin embargo, yo —que no debo ser el indicado— me felicito por haber llevado nuevamente a la Policía el tema de la investigación que estuvo fuera por 19 años y lo manejan otras entidades que han llevado al país a la zozobra”, agregó. Cuando la conductora le consultó sobre su eventual salida, Torres lo negó sin aspavientos.