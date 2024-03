La nueva vida de Giuseppe Benignini: expareja de Michelle Soifer se casó en Estados Unidos y tendrá a su primer hijo

Giuseppe Benignini, expareja de Michelle Soifer, se casó en Estados Unidos. | Instagram @gbenignini

El modelo venezolano Giuseppe Benignini, conocido en Perú por su anterior relación con Michelle Soifer, ha dado un importante paso en su vida personal al contraer matrimonio con Rebeca Roca, de nacionalidad boliviana. Este enlace se llevó a cabo en Estados Unidos, país donde reside actualmente la pareja. Adicionalmente, Benignini y Roca esperan la llegada de su primer hijo, un hecho que él compartió con emoción en sus redes sociales, a inicios del mes de marzo.

Durante la ceremonia de su boda por civil, el popular ‘Principito’ compartió a través de su cuenta de Instagram un emotivo video que documenta los momentos previos al intercambio de votos. “Llegó la juez que nos casaría, nos dijo que nos acercáramos. En ese momento comenzó a leer el juramento”, narró.

La tensión del momento fue palpable, especialmente cuando a Roca le tocó pronunciar su compromiso, lo cual logró entre nervios y luego de varios segundos. “En ese momento nos entraron los nervios. A ella le tocaba jurarme su amor para toda la vida y estaba así de nerviosa hasta que por fin dijo que ‘sí'”, relató.

¿Se casa por los papeles?

Desde que terminó su mediática relación con Michelle Soifer, integrante de ‘Esto es guerra’, en el 2020, Benignini permaneció en Perú trabajando como modelo y poniendo negocios que no prosperaron. El venezolano abandonó el país en el 2022 tras ser acusado no pagar presuntas deudas que ascendían a más de 15 mil soles. Luego de su paso por el país altiplánico, Giuseppe Benignini regresó a Venezuela, hasta que en octubre de 2023 decidió migrar a los Estados Unidos.

Ante las especulaciones sobre su matrimonio Rebeca Roca, el venezolano aclaró que no lo hizo para obtener la residencia permanente o ciudadanía americana. “El motivo por el cual nos casamos es porque mi novia está embarazada, por ende, traer un hijo al mundo es una bendición y nosotros queríamos que naciera bajo el matrimonio, con las leyes terrenales y las leyes espirituales, como Dios manda. Por ese motivo decidimos casarnos y, obviamente, por amor”, resaltó.

Asimismo, recalcó que él tiene doble nacionalidad, venezolana - italiana, por lo que no necesita “papales” para entrar o salir de Estados Unidos. “A mi no me hace falta papeles, ni americanos ni de ninguna otra nacionalidad, yo puedo entrar a 194 paises de los 195 que hay en el mundo. Si decidimos casarnos es porque hay amor, queremos que nuestro hijo nazca bajo el pacto de la bendición de estar casados, no ser padres irresponsables como muchos de los que están juzgando”, añadió.

Giuseppe Benignini se convertirá en padre

Previo a su matrimonio, a inicios de marzo, Giuseppe había anunciado que se convertiría en padre por primera vez, una noticia que desató alegría tanto en él como en Rebeca. “Seremos papás”, se pudo leer en el mensaje que acompañaba el video donde se mostraba la primera ecografía de su bebé.

En una muestra de apoyo y amor mutuo, la joven boliviana expresó su gratitud hacia Giuseppe a través de las redes sociales. “Gracias por apoyarme desde el primer momento, me haces sentir muy amada, y me siento feliz de caminar a tu lado y ver tu crecimiento como persona”, escribió. Además, señaló su orgullo por la perseverancia de Benignini y admitió los nervios naturales que sienten ante la perspectiva de convertirse en padres.

“Sé que tenemos mucho camino por delante y que aunque a ratos estamos un poco perdidos con respecto a la idea de ser padres y que a veces nos pone nerviosos el cómo criar, eso se aprende sobre la marcha y estoy más que feliz de caminar a tu lado y agradezco a Dios por permitirnos vivir esta aventura juntos y que sea él guiándonos en nuestras vidas. Te amo”, escribió la joven en el video que compartió Benignini en su cuenta de Instagram.

Su vínculo con Carlos Cacho

En agosto de 2023, Michelle Soifer reveló estar sorprendida por la confirmación de un antiguo romance entre Carlos Cacho, reconocido maquillador, y Giuseppe Benigni, una de sus ex parejas. Dicha confesión de Cacho aconteció durante una entrevista otorgada a Beto Ortiz, donde admitió haber mantenido un breve encuentro amoroso con Benigni, hecho que posteriormente fue discutido por Soifer en una intervención para ‘América Espectáculos’.

La cantante compartió cómo el enterarse de esta situación la impactó profundamente, llevándola a confrontar a Cacho para esclarecer los rumores. Al confirmarse la historia, Soifer expresó sentirse desconcertada, aunque agradecida con Cacho por su sinceridad. “Me sorprendió muchísimo cuando me enteré, hablé con Cacho. Fue como un balde de agua helada para mí, pero créeme que a lo largo de mi vida, ya hoy en día, nada me sorprende, la verdad no”, contó.

Por su parte, Giuseppe Benigni ha respondido a las alegaciones pidiendo a Cacho que presente pruebas concretas de su supuesto romance, mientras defendía su orientación sexual y criticaba a aquellos que especulan sobre su vida personal. “Yo de boca puedo estar con Shakira, pero muéstrame pruebas, alguna conversación. Quien era intenso, eras tú, quien me escribía, eras tú, quien me acosaba, eras tú, quien quería de todas las formas buscarme, eras tú. Me ofreciste dinero, ropa, que me iba a llevar a la tele”, se defendió.