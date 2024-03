Katy Jara llora al recordar que sus padres la rechazaron cuando cambió de religión: “Fue triste”

Katy Jara llora al recordar rechazo de sus padres. | América TV / El Reventonazo de la Chola.

En un emotivo testimonio durante su aparición en el programa ‘El Reventonazo’, conducido por ‘La Chola Chabuca’, la cantante Katy Jara reveló los desafíos que enfrentó al cambiar radicalmente su estilo de vida para abrazar el cristianismo. La artista, quien se hizo conocida en el mundo de la cumbia, confesó cómo este giro en su vida personal y espiritual provocó inicialmente el rechazo de su familia. “Es muy triste cuando tus padres rechazan esta nueva vida”, confesó conmovida.

El camino hacia la aceptación por parte de su familia no fue fácil. Katy Jara compartió cómo, a pesar de las dificultades y las críticas que recibió, incluso de parte de colegas, fue capaz de mantenerse firme en su convicción.

“Cuando yo empecé este proyecto fue muy difícil porque lo primero que hice fue decirle a mi familia, no estuvieron de acuerdo y es muy triste cuando tus padres te rechazan esta nueva vida; pero poco a poco lo fueron entendiendo y hoy nos reunimos, nos abrazamos, pero fue un proceso duro”, explicó la cantante detallando el proceso de reconciliación.

¿Qué religión profesa Katy Jara y por qué se volvió ‘hermana’?

La exintérprete de cumbia reflexionó sobre su pasado, reconociendo un vacío emocional pese a la adoración del público. “Había mucho dolor en su corazón. Me sentía muy amada por la gente que iba a los conciertos; pero cuando regresaba al hotel me sentía vacía y sola”, dijo la exconductora del programa ‘Domingos de fiesta’.

Esta transformación en la vida de Katy Jara se fundamenta en su actual religión: la congregación religiosa cristiana ‘Dios del nuevo pacto’. A través de su relato personal, Jara relató cómo su fe impactó su vida y cambió su percepción del éxito y la felicidad.

Además de abordar las cuestiones familiares, Jara ofreció una mirada íntima a sus vivencias personales que reafirmaron sus creencias y la decisión de seguir un nuevo camino espiritual. Relató un encuentro revelador de su infancia con un ‘brujo’, quien le predijo que brillaría con luz propia. Años después, en un viaje a Piura, sintió la voz divina que le recordaba aquella predicción, momento en el cual Katy reafirmó su entrega a servir a ‘Dios’, desinteresada por la fama.

“Una vez un brujo me dijo que yo iba a brillar con luz propia... y un día rumbo a un evento en Piura, sentí la voz del Señor decirme que cuando tenía 8 años ibas a ser famosa. Yo respondí: ‘yo dejé todo eso para servirte y no me interesa la fama’ Me respondió: ‘esa luz no era la luz del mundo’”, compartió.

La cantante Katy Jara se volvió ‘hermana’ cristiana en el 2022, influenciada significativamente por la pandemia de COVID-19 y la enfermedad de su esposo. La artista renunció a varios elementos característicos de su imagen y estilo pasado, como el maquillaje, la ropa que solía llevar, y los tacones altos, optando por una vida alineada con sus nuevas creencias.

La conversión de Jara no ocurrió de inmediato, sino que fue precedida por la de su esposo. Ella misma confesó que inicialmente se resistió a seguir este cambio debido a temores y dudas relacionados con su carrera musical. Ahora, su repertorio musical se compone exclusivamente de canciones cristianas, señal de su profundo compromiso con su nueva fe. “Otra cosa que he cambiado es que me encanta el nuevo look que tengo con faldas largas. Hoy yo uso zapatillas, zapatos cómodos. Eso es algo que yo pensé que nunca podía dejarlo”, explicó Jara hace dos años.

¿Cuántos hijos tiene Katy Jara?

La cantante y exconductora de televisión Katy Jara dio la bienvenida al mundo a su segunda hija, Rebeca Saraí Bancayan Jara, el pasado 13 de diciembre de 2023. El feliz acontecimiento fue compartido por Jara a través de sus plataformas digitales, donde anunció la llegada de su pequeña, fruto de su relación con el contador Marvin Bancayan.

¿Quién es el papá del primer hijo de Katy Jara? La hoy cantante de música cristiana tuvo a su primera hija en el año 2009 de nombre Lucía Fernanda, producto de su anterior relación con el empresario Eduardo Capuñay.