Periodista chileno ilusionado con Ricardo Gareca en la selección de Chile: “Fue al Mundial con Perú con menor materia prima”

Ricardo Gareca protagonizó una de las noticias más sorpresivas del 2024 cuando aceptó la oferta de la selección de Chile, que tiene como objetivo volver a la Copa del Mundo luego de dos procesos fallidos. Esto generó polémica en Perú tras su pasado de siete años en la ‘bicolor’ con un éxito marcado. Y si bien consiguió un triunfo y una derrota en sus primeros partidos, ha dejado buenas impresiones en territorio ‘sureño’. En ese sentido, Cristián Caamaño, periodista de ese país, se mostró ilusionado con el ‘Tigre’ y la posibilidad de clasificar a la cita mundialista por la labor que realizó en la ‘blanquirroja’.

Bajo el mando del entrenador argentino, el conjunto ‘mapocho’ tuvo una gira por Europa en la última fecha FIFA. En la primera parada en Italia, goleó por 3-0 a Albania con las dianas de Eduardo Vargas, Marcos Bolados y Víctor Dávila. No obstante, en su visita a Francia perdió por un ajustado 3-2 con los dueños de casa, siendo Marcelino Núñez y Darío Osorio los autores de los tantos sudamericanos. Aún así, dejó un balance positivo en los hinchas y prensa de esa nación por la propuesta futbolística y el retorno de una esencia perdida.

“Si nos fijamos en la última gira en Europa fue la de (Eduardo) Berizzo con Polonia y Eslovaquia, y no hicimos goles. Y festejábamos porque el equipo presionaba alto y generaba algunas situaciones”, fueron las primeras palabras del mencionado comunicador en el programa F90 de ESPN Chile.

Eduardo Vargas volvió al gol en Chile luego de más de dos años y, junto a Alexis Sánchez, son algunas de las figuras del proceso de Ricardo Gareca - créditos: Getty Images

En eso, valoró la intención ofensiva de los dirigidos por Ricardo Gareca, en comparación a sus antecesores en la selección de Chile.

“Ahora no solo hicimos cinco goles, habremos desperdiciado tres o cuatro más. Allí hay un avance. En las jugadas que revisábamos había volumen. En la jugada de Alexis, después del 1-0, hay cinco jugadores dentro del área. ¿Hace cuánto no veíamos un equipo chileno con volumen? Eso no se vio prácticamente en los últimos dos años, ni con Lazarte ni con Berizzo. Hay que ser muy concretos, ni siquiera en los amistosos. Tú me dices: ‘no, hay que verlo ahora en los partidos oficiales’. ¿Cuántas selecciones sudamericanas están al nivel de Francia? Solo Argentina, Brasil y Uruguay posiblemente”, comentó.

Chile venció 3-0 a Albania en partido amistoso internacional por fecha FIFA.

Todo esto ha generado que Cristián Caamaño sueñe con una evolución en la selección de Chile de cara a las Eliminatorias 2026. Actualmente se encuentra en el octavo puesto con cinco puntos y a un paso de la zona de repechaje, pero si sigue con ese crecimiento, aspira a ocupar un lugar de clasificación directa.

“Si Chile se planta, medianamente como lo hizo en esta gira en las Clasificatorias, debiésemos terminar quintos o sextos. Más aún con este protagonismo al cual Gareca parece que no va a renunciar”, acotó.

Ilusión en Chile tras éxito en Perú

Ahí fue cuando el periodista de ESPN Chile enfatizó en que si Ricardo Gareca pudo plasmar su idea de juego con una selección peruana de escasos elementos en la élite europea, puede repetirlo con Chile, que tiene a Alexis Sánchez en Inter de Milán de Italia, Claudio Bravo en Real Betis de España, Guillermo Maripán en AS Mónaco de Francia, Marcelino Núñez en Norwich City de Inglaterra, entre otros.

“Si lo hizo Perú con menor materia prima, ¿Cómo no lo va a hacer Chile? ¿Cómo no va a poder competir como lo hizo Perú? Perú con menor materia prima, con futbolistas que no estaban en la elite. Eso fue lo más destacable de Gareca, que le sacó rendimientos a jugadores que ninguno estaba en la Premier, ninguno era figura en Italia, ninguno era titular de un gran equipo en España. Eran jugadores de segunda liga en Europa, algunos en Alemania, en España, en Portugal, unos que estaban en el Medio Oriente, muchos en Sudamérica. Quizás un poco mejor que Chile, que tiene la materia prima, y Gareca con la experiencia”, sostuvo.