Retiro AFP 2024: ¿cuándo votará el dictamen al Pleno del Congreso, según el presidente de la Comisión de Economía?

Con el dictamen aprobado del retiro AFP, todo queda listo para su pase al Pleno. Foto: composición Infobae/Andina

La Comisión de Economía del Congreso aprobó el dictamen que autoriza el retiro de los fondos de pensiones de hasta 4 UIT, equivalente en este año a S/20.600. La novedad de la jornada que duró alrededor de tres horas fue la aprobación del texto que incluye a todos los afiliados, haciendo retroceder así la propuesta inicial que solo incluía a afiliados desempleados con seis meses sin aportes hasta noviembre del 2023. En total fueron 17 votos y tres en contra los que dieron luz verde al dictamen de retiro AFP para su pase al Pleno del Legislativo.

En torno a fechas, el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla (Fuerza Popular) dio mayores luces sobre cuándo podría entrar al seno del Pleno el dictamen para ser discutido. Ello, en respuesta a la declaración del parlamentario José Luna (Podemos), quien afirmó que podría ser priorizado esta semana y que ya “se cuenta con la mayoría de los votos”.

Por mayoría se aprobó dictamen de liberación de fondos de hasta 4 UIT. | Congreso

“Yo creo que es imposible. Esta aprobación va prácticamente con algunas situaciones administrativas que hay que resolver. Tiene que publicarse y terminar de firmarse”, sostuvo Revilla a El Comercio.

Argumentó que en solo temas administrativos, demora por lo menos 15 días. “Los colegas no son conscientes de cómo se debe enrumbar este tipo de dictámenes. Yo supongo que debe entrar al Pleno la última semana de abril o primera semana de mayo”, proyectó.

Retiro AFP. (Andina)

¿Por qué terminó votando a favor del retiro AFP?

César Revilla expresó que la idea inicial del debate era abordar el problema del sistema de pensiones en el Perú de manera integral, pero señala que, dado que no puede resolverlo solo ni con el apoyo exclusivo de su bancada, la única opción viable era aprobar los retiros AFP que históricamente se han utilizado para solventar las dificultades del sistema de pensiones.

“Mi intención siempre ha sido solucionar el problema de manera integral. Pero lastimosamente si los colegas no quieren resolver el problema de manera integral -porque no puedo aprobarlo todo solo ni mi bancada sola- solo queda aprobar lo que lastimosamente siempre ha estado ocurriendo con el sistema de pensiones, que son los retiros paliativos. La bancada dejó a libertad el voto”, señaló.

“En ningún momento le hemos estado cuidando la billetera a la AFP. Hemos querido reforma un sistema que sea inclusivo, competitivo y que atienda no solo a la PEA formal que tiene sueldo, planilla, sino a la PEA informal”, indicó en Canal N.

César Revilla, presidente de la Comisión de Economía del Congreso. Foto: Congreso

Reforma de pensiones: seis propuestas principales

El parlamentario indicó que seguirán insistiendo en aprobar la reforma previsional, pero espera la propuesta de sus colegas legisladores, debido a que se han abordado 16 mesas técnicas en la comisión.

“Tampoco podemos decir que nos faltan datos y no sacamos reforma para nadie. Seguiremos insistiendo, yo estoy tranquilo porque siento que he trabajado en lo correcto. Pienso que es una medida que ayuda a los que tienen sus fondos AFP, pero me queda la desazón de que aún no pensamos como Congreso de la República de manera reflexiva”, añadió a El Comercio.

Este lunes 25 de marzo se debatirá la reforma de pensiones en el Perú que incluye un séptimo retiro de los fondos de pensiones. Foto: composición Infobae/Aarón Ramos Medina/Andina

En el dictamen completo de más 400 páginas que no fue abordado en su totalidad ayer en la comisión se plantean estos puntos resaltantes:

Afiliación obligatoria desde los 18 años: ONP o AFP

Las personas afiliadas al Sistema Nacional de Pensiones o al privado (AFP), una vez que entre en vigor la propuesta de ley, ya estarán dentro del modelo previsional reformado. En tanto, aquellas mayores de 18 años que no lo estén, tendrán que unirse obligatoriamente al modelo público o al de las AFP. De no manifestar su voluntad, se unirán al privado, donde actualmente se concentra la mayoría de afiliados y activos.

Retiro AFP para crédito hipotecario

La Comisión de Economía propone permitir el retiro de hasta el 50% de los fondos de ahorro AFP para pagar un crédito hipotecario.

Aportes de trabajadores independientes

La reforma también contempla la imposición de una tasa de aporte obligatorio para trabajadores independientes, que será aplicada de manera gradual a los ingresos provenientes de trabajos de cuarta y quinta categoría

Aportes de consumo

El dictamen se considera una pensión por consumo. Será el aporte voluntario proveniente de los gastos que realicen los afiliados en sus compras del día a día. En total, será 1% de la suma del valor de los comprobantes emitidos dentro de cada ejercicio fiscal. El tope será de 12 UIT (S/61.800) al año.

Una pensión mínima de S/600

La propuesta legislativa establece para el caso de la ONP y AFP una pensión mínima de S/600 para jubilaciones y casos de invalidez, y de S/400 para orfandad y viudez, siempre y cuando el aportante haya contribuido por un período mínimo de 20 años.

Más competidores

El Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones (SPP) pasará a ser integrado no solamente por las cuatro AFP existentes (Hábitat, Prima, Integra, Profuturo) sino por las Empresas del Sistema Financiero (ESF) contempladas en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), es decir, bancos, financieras, cajas municipales, bancos de inversión e incluso empresas de seguros.