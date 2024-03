Gobernadores Regionales le dan la espalda a Dina Boluarte: afirman que no respaldarán actos ilegales

El gobernador regional de cusco precide la ANGR - crédito ANGR

La Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR), mediante un pronunciamiento, se mostró a favor de que el Poder Judicial realice una investigación exhaustiva de los hechos presuntamente delictivos que se vinculan con la presidenta de la República, Dina Boluarte, y con las consecuencias legales que ello amerite.

En su comunicado, la Asamblea menciona un presunto incremento patrimonial no justificado, cuyo origen no estaría acreditado. En ese sentido, también indican que no respaldarán “actos manchados de ilegalidad que pongan en peligro la gobernabilidad y la estabilidad del país”.

Como se recuerda, El Comercio reveló que, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Boluarte habría recibido hasta S/ 1.1 millones de origen desconocido, entre los años 2016 y 2022.

El presidente de la ANGR es el gobernador regional de Cusco, Werner Salcedo Álvarez - crédito ANGR

La mandataría tendría en total 11 cuentas bancarias a su nombre, de las cuales cuatro las compartiría con otras personas. Aquí, habría recibido abonos en efectivo por 1 millón 97 mil 200 soles y 2.200 dólares.

Por otro lado, en las siete cuentas individuales a su nombre hubo una transacción de 180.143 soles y 2.200 dólares hasta el 2021, el año en que la jefa de Estado dejó de ser jefa zonal del Reniec, con un sueldo bruto mensual de 4.500 soles.

El actual consejo directivo de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales está compuesto de la siguiente manera:

Presidente: Werner Salcedo Álvarez (Cusco)

Vicepresidenta: Rosa Vásquez Cuadrado (Lima Regiones)

Secretaria: Gilia Gutiérrez Ayala (Moquegua)

Directores: Gilmer Horna Corrales (Amazonas), Jorge Chávez Silvano (Loreto), Leoncio Huayllani Taype (Huancavelica), Jorge Pérez-Flores (Lambayeque); y Walter Grundel Jiménez (San Martín).

Premier se pronuncia sobre acusaciones

Este domingo 24 de marzo, Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, se pronunció sobre las acusaciones en contra de la presidenta Dina Boluarte, exactamente, sobre la posesión no declarada de relojes de lujo y la recepción de fondos sin origen claro.

Especialistas en relojes de alta gama indicaron que la presidenta Dina Boluarte tendría al menos 4 Rolex con precios superiores a los 14 mil dólares en tiendas oficiales. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Presidencia Perú)

En ese sentido, el premier sostuvo que estos escándalos están perjudicando la confianza en el país, un punto clave para la reactivación económica.

Las pesquisas iniciaron luego del destape periodístico del programa web La Encerrona, sobre una colección de 15 relojes lujosos, incluyendo modelos Rolex, que Boluarte no había incluido en su declaración de propiedades al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Adrianzén, para defender a la presidenta, citó un proceso de aprobación realizado por la Contraloría que descartaba desbalances patrimoniales.

Afirmó que la compra de una camioneta por más de 25 mil dólares fue realizada con ahorros familiares antes de que Boluarte asumiera cualquier cargo representativo. No obstante, la UIF sugiere que las transacciones financieras no pueden ser justificadas con la información económica declarada por la presidenta, y que los co-titulares de las cuentas implicadas tampoco han presentado declaraciones juradas de ingresos. Estos hallazgos han contribuido a la profundización de las investigaciones sobre lavado de activos, especialmente por los vínculos de Boluarte con Vladimir Cerrón y Perú Libre.

El cierre del comunicado de Adrianzén incluyó la mención de la pérdida y posterior recuperación de un cuaderno de ocurrencias en la residencia de Boluarte, un incidente que ha generado una reacción por parte del Ministerio del Interior debido a su contenido sensible relacionado con la seguridad y actividades personales de la mandataria.