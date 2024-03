Gobernador de Ayacucho compró en 2023 un Rolex igual al que tiene Dina Boluarte, pero asegura que no se lo regaló

Wilfredo Oscorima, el gobernador regional de Ayacucho, volvió a negar que fue él quien le regaló un reloj Rolex a la presidenta de la República, Dina Boluarte, sin embargo, confirmó que sí adquirió uno de estos valiosos objetos en el año 2023, justo con las mismas características a las del accesorio que exhibía la mandataria.

De acuerdo a las declaraciones que brindó en una entrevista que concedió para Cuarto Poder, dominical de América Televisión, que él y Boluarte tengan el mismo modelo que combina plata con oro rosa e incrustaciones de diamante en los números seis y nueve es solo una coincidencia.

Dicho reloj es un Rolex modelo Date Day Just, cuyo costo asciende a US$14.000. “El reloj yo lo adquirí el año pasado (...) Puede ser mitad de año, no me acuerdo, pero la compra lo hice para regalársela a una familiar muy querida”, indicó el gobernador.

Uno de los relojes de lujo no declarados por la mandataria Dina Boluarte sería un Rolex modelo Date Day Just en oro rosa, un modelo exclusivo y “nuevo”, según la coleccionista peruana MaggieMay.

Sin embargo, prefirió no dar la identidad del pariente a quien entregó el lujoso reloj. Asimismo, manifestó desconocer el código de la joya, además de otros datos exclusivos que acreditan la autenticidad del costoso accesorio.

“A mí me entregaron en una bolsa de regalo para entregárselo a la beneficiaria y fui y se lo entregué. (…) Nada, es como si vas a una tienda pides en bolsa de regalo te lo dan y te lo llevas. Te preguntan: ‘¿Es para regalo?’. ‘Sí’; y ya está”.

Trascendió que la Casa Banchero, única joyería autorizada para vender Rolex en el territorio nacional, importó en diciembre del 2022, el reloj en cuestión.

Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho.

En relación a la coincidencia entre la fecha en que se reveló que Boluarte Zegarra usaba esta clase de relojes y el día de su visita a Palacio de Gobierno, aclaró que el motivo de la reunión con el Ejecutivo fue solicitar el desembolso de una obra deportiva en su jurisdicción.

“Necesitamos presupuesto para ejecutar allí el gran proyecto deportivo Ciudad de Cumaná. (¿Las reuniones son básicamente para ese proyecto?) Básicamente para ese proyecto. Este proyecto está valorizado en aproximadamente 367 millones de soles y ha sido validado por el Instituto Peruano del Deporte”, insistió.

Cabe señalar que Oscorima se considera un coleccionista de Rolex y un cliente frecuente de la exclusiva Casa Banchero. “Claro que sí, tengo relojes Rolex, utilizo Rolex. Me encanta el Rolex, y repito, antes de ser autoridad nacional he tenido Rolex. (¿Tiene muchos?) No, no mucho, dos o tres Rolex, pero lo compré, como te digo, en aquellas épocas”, expresó al mencionado medio.

Por último, hizo hincapié en que le ha hecho regalos a expresidentes, como a Pedro Castillo, a Alan García, incluso, a Dina Boluarte, pero que estos eran retablos, ponchos de vicuña, quesos o chaplas ayacuchanas, más no un Rolex.

Colección de relojes Rolex de la mandataria Dina Boluarte superaría los S/84.000 soles. Composición Infobae.

El cuarto Rolex de Boluarte

Cuarto Poder también reveló que la presidenta tendría en su poder un Rolex más, aparte de los tres lujosos relojes ya contabilizados. Según el dominical, este sería de la colección ‘Cellini’, valorizado en 14 mil euros, según la influencer y especialista en artículos de lujo, Maggie May.