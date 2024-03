Después de su visita al departamento de Nicanor Boluarte, un amigo cercano habría recibido beneficios del Estado

Aumenta la presión sobre Nicanor Boluarte después de que se revelaran grabaciones que sugieren su participación en designaciones gubernamentales. (Composición: Infobae)

Nicanor Boluarte se ve envuelto una vez más en un escándalo de supuestos favores. Más individuos cercanos al hermano de la presidenta de la República, Dina Boluarte, han asegurado puestos clave y con sueldos elevados en el Estado. Frente a las cámaras de Panorama, el protagonista de la noticia decidió no hacer comentarios sobre el asunto.

Según la investigación realizada por el programa dominical de Panamericana Televisión, Galo Viccina Linares, quien se presume es amigo del hermano de la presidenta Dina Boluarte, está involucrado en esta red de favores. En la grabación, se escucha al Nicanor dialogando con Maritza Sánchez, exasistente de Dina Boluarte.

“Carlos Aquiño siempre se manejó como docente de la UNI, al Instituto de las Fuerzas Armadas yo lo llevé (...) A Galo, no sé si lo conoces, a Galo Viccina, ‘ese pata’ es bueno también, ah”, se escucha en la conversación.

Sánchez, por su parte, confirma esta práctica, indicando que Nicanor es quien revela estos hechos, agregando que ella no interroga, sino que él mismo cuenta sobre sus acciones. “Yo no le pregunto, él me cuenta que llevó al Instituto a Carlos Aquiño y a Galo, él es el que lo dice”.

En un giro adicional, la exasistente asegura que no sabe cuánto poder puede tener Nicanor, porque él es quien le comenta. En el año 2021, el 26 de noviembre, él le habló sobre el puesto y mencionó que ha llevado a varias personas.

Galo Viccina, vinculado con Nicanor Boluarte, enfrenta críticas tras recibir contratos estatales después de un supuesto encuentro con el hermano de la presidenta.

Frente a las acusaciones, el cercano compañero de Nicanor Boluarte fue consultado sobre el caso y ha rechazado todas las afirmaciones. “Estoy ocupado en este momento, disculpe, trabajo por mi cuenta y debo cumplir con mis responsabilidades. He trabajado en el sector público y es posible que hayamos coincidido en algunas instituciones”, afirmó.

Este hombre de 57 años, Vinccina, asegura que solo ha interactuado con Boluarte en el ámbito público. Sin embargo, esto no es completamente exacto, ya que existen imágenes que muestran a ambos caminando juntos dentro del condominio en San Borja, ingresando al departamento del hermano de la presidenta de la República. “No trabajo con Nicanor Boluarte. No tengo ninguna relación con él”, insistió.

Después de este encuentro, Galo Viccina, de manera coincidente, recibió órdenes de servicio en diversas instituciones estatales. El 25 de julio de 2023, regresa al programa de Educación Básica para todos UE026, con una orden original por un monto de S/ 21 mil.

Un mes más tarde, en agosto, fue contratado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por un monto de S/ 8 mil. En octubre de 203, por un total de S/ 3,485, fue contratado por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, una institución relacionada con Nicanor Boluarte. En dicha entidad, brindó un taller de capacitación sobre instrumentos de evaluación por competencias en educación.

De acuerdo a una investigación de Punto Final, dominical de Latina Televisión, se trata de Arturo Miranda Blanco, Sergio Leo Torres, Enrique Vílchez Vílchez y Genoveva Correa Visalot. Todos ellos fueron colaboradores de Nicanor Boluarte durante su gestión como gerente general del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico) entre los años 2016 y 2018.

Miranda Blanco se desempeñó como asesor en temas económicos en Sencico en el año 2017, habiendo compartido experiencias laborales previas con Nicanor en los ministerios de Educación y Trabajo. Posteriormente, en agosto de 2022, durante el mandato de Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, fue nombrado como jefe de la Oficina de Planeamiento e Inversiones de dicho ministerio.