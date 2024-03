Adriano Neciosup da el salto internacional: dejó Alianza Lima para iniciar su aventura en Flamengo

Adriano Neciosup atrajo la atención de Flamengo a partir de su participación en la Copa Mitad del Mundo 2023. - Crédito: Difusión

Adriano Neciosup, de 18 años, se marchó del Perú con destino a Brasil. Una vez que cumplió la mayoría de edad, gestionó junto a su grupo empresarial inmediatamente los boletos hacia Río de Janeiro para iniciar su carrera profesional en Flamengo.

Según pudo indagar Infobae Perú, el habilidoso mediocampista formado en las divisiones menores de Alianza Lima estará acompañado de su agente Jonathan Córdova por una semana mientras conoce a sus nuevos compañeros, las instalaciones y al comando técnico. Tras ello se unirá al plantel U20 del ‘mengao’ mediante una cesión de una temporada.

Adriano Neciosup hizo todas sus divisiones formativas en Alianza Lima. - Crédito: Difusión.

Antes de marcharse del país, Neciosup compartió sus sensaciones de su primer movimiento grande con la prensa local reunida en el aeropuerto internacional Jorge Chávez: “Estoy un poco nervioso, porque es la primera vez que me voy a alejar tanto de mi familia, pero esta es una oportunidad para mí. Primero estoy agradecido con Dios por lo que me da y con toda la fuerza para dejar en alto el nombre del Perú”.

Consultado acerca de su nuevo paradero, Adriano aseguró que Flamengo es “uno de los más grandes de Brasil” y tiene como prioridad “acomodarme para mejorar mi juego y mi vida; es una oportunidad que no puedo desaprovechar siendo mi objetivo quedarme por allá”.

Adriano Neciosup, acompañado de su familia antes de viajar a Brasil. - Crédito: Coluna do Fla

Adriano no duda a quiénes agradecerles por todo lo bueno que le está pasando en su vida: “A mi madre, porque sin ella no estaría acá; a mi profesor Carrillo, que me apoyó desde chiquito; y a mi representante Jonathan. Tengo que hacer todas las cosas bien por allá para que mi familia se sienta orgullosa de mí”.

De otro lado, el joven mediocampista nacional se quedó con una espina clavada. “Me hubiese gustado debutar en el club de mis amores, pero lamentablemente no se pudo”, dijo. Aunque no pierde las esperanzas de cumplir su anhelo: “Espero volver algún día para poder jugar en el club que siempre he querido”.

Neciosup, de 18 años, firmará su primer gran contrato con Flamengo. - Crédito: Difusión.

El descubrimiento de Neciosup

Poco después de su consolidación en el plantel juvenil de Alianza Lima, Adriano acompañó a la delegación a disputar la Copa Mitad del Mundo 2023, donde no se cumplió las expectativas en líneas generales, aunque el único que sobresalió por sus exhibiciones individuales fue Neciosup.

Nada más al culminar el certamen, se enteró que un club histórico de Brasil se había interesado por él. “Gané una propuesta del Flamengo. Cuando me llegó la noticia no lo podía creer; estaba en shock y tenía a mi mamá al frente cuando recibí la llamada. Pasó por mi cabeza cuando empecé a jugar fútbol”, mencionó al portal 442 Perú.

El traslado de Adriano Neciosup al ‘mengao’ ha puesto en el foco a las canteras de Alianza Lima, pues en menos de un lustro han protagonizado tres movimientos -incluyendo el más reciente- nada desdeñables a clubes de Brasil. El primero se dio con Javier Navea a Gremio Novorizontino, donde hizo historia al convertirse en el primer peruano en anotar un gol en la Copinha. Luego llegó el turno de Carlos Gómez uniéndose a Cruzeiro con la posibilidad de extender su vínculo, y ahora es el momento de Neciosup para que se abra paso allá.