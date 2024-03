Oliver Sonne emocionado tras su debut oficial con Perú frente a Nicaragua: publicó mensaje en español en redes sociales

Oliver Sonne publicó mensaje en español tras su debut con la selección de Perú vs Nicaragua en Matute - Crédito: FPF

El viernes 22 de marzo quedará marcado en el recuerdo del lateral derecho Oliver Sonne y del hincha de la selección peruana, pues el futbolista del Silkeborg hizo su esperado debut con la ‘blanquirroja’. Esto fue en el partido amistoso que sostuvo el representativo sudamericano frente a su similar de Nicaragua en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Un día después del ansiado momento, el rubio brindó sus primeras palabras a través de sus redes sociales.

El duelo de preparación, que también significó el estreno del entrenador uruguayo Jorge Fossati al mando del ‘equipo de todos’, tuvo como uno de sus grandes protagonistas al danés de ascendencia peruana. El cariño de los aficionados presentes en Matute fue notorio y lo ovacionaron antes, durante y después de su actuación en el campo de juego. El defensor de 23 años, emocionado, envió un mensaje en español mediante su cuenta de Instagram.

“Un día muy especial. ¡Gracias!”, ese fue el escrito publicado por Sonne Christensen en las plataformas digitales. El afecto de sus seguidores no se hizo notar y en menos de una hora superó los 60 mil ‘me gusta’. Cabe recordar que el carrilero diestro tuvo que esperar cinco meses para representar de manera absoluta al representativo incaico.

Oliver Sonne fue citado por primera vez bajo el mandato del extécnico Juan Máximo Reynoso para los duelos de Eliminatorias 2026 frente a Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela, pero no tuvo minutos en aquellas ocasiones, pese a las promesas del comando técnico. Incluso, contra los ‘albicelestes’ y ‘altiplánicos’ no salió en lista. Recién en su tercer llamado a la Videna, ya con Fossati Lurrachi en zona técnica, tuvo su oportunidad.

Oliver Sonne publicó mensaje tras su debut absoluto con la selección peruana frente a Nicaragua - Crédito: captura Instagram

Oliver Sonne jugó en una posición distinta

Oliver Sonne ingresó al terreno de juego a los 58 minutos en reemplazo del lateral izquierdo Miguel Trauco. Cuando parecía que el nacido en Koge se acomodaría en otra posición en el campo, ya sea en el sector diestro del campo o en el mediocampo, ocupó otro lugar por indicación del ‘Flaco’ Fossati. El deportista, que obtuvo su DNI en tiempo récord en setiembre del 2023, se ubicó como carrilero izquierdo y se mantuvo en dicho lugar hasta el pitazo final. Si bien no tuvo mucha incidencia en ataque, hizo gala de su polifuncionalidad. Es necesario indicar que en la otra banda tendría una competencia mucho más dura para hacerse con un lugar en la oncena titular, pues Luis Advíncula es indiscutible en esa zona hace más de una década y contra los ‘pinoleros’, Andy Polo aprovechó muy bien su oportunidad y brindó dos asistencias.

El nacido en Dinamarca entró en la segunda parte del choque preparatorio. (Video: Movistar Deportes)

Próximo amistoso de la selección peruana

Oliver Sonne tendrá otra oportunidad para seguir sumando minutos con la ‘bicolor’ durante la fecha FIFA del presente mes, cuando se mida a otro rival procedente de Concacaf. El próximo martes 26 de marzo, Perú medirá fuerzas con su par de República Dominicana en el estadio Monumental de Ate. Este evento deportivo está pactado para iniciar a las 20:30 horas locales y hay mucha expectativa por ver al ‘Vikingo’ nuevamente en acción.

El propio DT de la selección se mostró satisfecho con la actuación del jugador e incluso afirmó que tiene las suficientes aptitudes para seguir siendo tomado en cuenta. “Lo concreto y lo lindo que yo saco es que Sonne jugó. Vino y jugó. Me parece que mostró que tiene cualidades para seguir siendo tomado en cuenta”, aseveró en conferencia de prensa. No obstante, hizo un reclamo al hincha, mencionando que no le gustó que al unísono le pidieron su entrada a la cancha.