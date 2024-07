Pérez de Vargas: "Las defensas ganan torneos y tenemos que aferrarnos ahí atrás"

El internacional español Gonzalo Pérez de Vargas ha destacado la importancia de la victoria de este sábado ante Eslovenia (25-22) en el debut en los Juegos Olímpicos de París y ha recalcado que deben "tener una de las mejores defensas" teniendo en cuenta las "carencias en ataque" del equipo, aunque ha recordado que "las defensas ganan torneos". "Tenemos que tener una de las mejores defensas, sobre todo porque conocemos un poco nuestras carencias en ataque. Pero como dice mucha gente, las defensas ganan torneos y tenemos que aferrarnos ahí atrás, poder meter goles fáciles. Creo que esta victoria ha sido así por la defensa", señaló en declaraciones a los medios tras el partido. "Esta segunda parte ha sido una victoria de equipo, de defensa, y cuando la defensa ha funcionado la portería también, y viceversa", añadió. Además, el guardameta del FC Barcelona insistió en que "el primer partido siempre es valioso y bastante puñetero", y "más a estas horas". "Ha costado entrar, pero en la parte en la que hay que tener menos ingenio o menos talento, que es la defensa, que es más trabajo que otra cosa, hemos estado bien", subrayó. También explicó qué les comentó el seleccionador español, Jordi Ribera, al descanso. "Nos dijo que el trabajo defensivo había que mantenerlo. Si podía ser incrementarlo, pero que había que ser mucho más directo de cara a puerta, perder los nervios de ese primer partido e ir de cara", expuso, antes de hablar de su gran porcentaje de acierto (44%). "Un muy buen partido. Tengo muchas ganas de jugar este torneo. También me toca un poco ese papel de estar entre los veteranos y hay que hacerlo cuando toca", manifestó. En otro orden de cosas, Pérez de Vargas no quiso especular sobre el próximo encuentro ante Suecia. "Vamos a ver también qué tal, qué primer partido juegan. Nunca es fácil empezar una competición. Veremos qué están haciendo, aunque no van a cambiar gran cosa y obviamente es un equipo favorito a todo", afirmó. Por último, aseguró que hablar de una posible final olímpica "es ir muy lejos y equivocarse". "Podemos soñar muchas cosas, pero los que llevamos mucho tiempo sabemos que hay que trabajárselo, hay que tener un pelín de suerte, hay que llegar bien en los momentos importantes. Y hoy era muy, muy decisivo empezar bien por los puntos, por alejar a Eslovenia, por coger una buena dinámica, por sacarse los nervios del primer partido, y por eso nos vamos contentos", finalizó.

