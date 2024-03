Los mensajes que Julián Zucchi intercambiaba con reportera de ‘Magaly TV La Firme’ antes del ampay

Julián Zucchi habría encontrado el amor en una joven reportera de televisión, así lo dio a conocer el programa ‘Amor y Fuego’. De acuerdo a las imágenes que este programa difundió, el argentino y la comunicadora coincidieron en una discoteca, donde terminaron dándose un apasionado beso.

Luego de darse a conocer este ampay, muchos se preguntaron sobre la identidad de la joven. Por este motivo, el magazine de Willax Televisión dio a conocer que se trataba de Priscila Mateo, trabajadora de ‘Magaly TV La Firme’.

Asimismo, empezaron a indagar en las redes sociales de la joven comunicadora, descubriendo que ellos intercambiaban mensajes. En una de las publicaciones que la reportera realizó, Julián Zucchi no dudó en decirle que ella llegaría lejos en el ámbito profesional.

“¡Felicitaciones! Eres una gran profesional muy dedicada e inteligente y te mereces lo mejor. Vas a conseguir todo lo que te propongas (fíjate la fecha en la que estoy escribiendo esto para que de acá unos años veas que tenía razón)“, indicó.

Julián Zucchi y sus mensajes a reportera de televisión.

Asimismo, la trabajadora de Magaly Medina le comenta un video al argentino, en el que aparece bailando en una presentación. Aquí, la comunicadora lo felicita por haber hecho sold out en su función teatral.

“Jajajaja no puedo más con tu baile. Felicitaciones por el sold out. Te lo mereces. Celébrate”, fue el mensaje que Priscila Mateo le escribió. Además, Julián Zucchi le respondió sin dudarlo un segundo: “Muchas gracias (corazones negros). A seguir trabajando”.

Julián Zucchi y sus mensajes a reportera de televisión.

Cabe precisar que luego de la emisión de las imágenes, el programa ‘Amor y Fuego’ intentó contactarse con el argentino para saber su versión de los hechos; sin embargo, no obtuvieron alguna respuesta. En ese mismo sentido, le escribieron a la reportera para saber su opinión, pero tampoco lograron obtener una respuesta.

Yiddá Eslava se pronuncia sobre ampay de su expareja

Yiddá Eslava no dudó en realizar una transmisión en vivo para hablar sobre el ampay que protagonizó el padre de sus hijos con una reportera de ‘Magaly TV La Firme’. La actriz en un primer momento enfatizó en que su expareja era un hombre soltero, por lo que podía hacer lo que mejor le pareciera.

“Julián puede hacer de su vida lo que quiera. Tiene todo el derecho de rehacer su vida porque es hombre soltero”, declaró. Sin embargo, no pudo evitar explotar al recordar los mensajes de odio que ella recibió cuando hizo pública su relación con un fotógrafo.

Yiddá Eslava responde a usuaria que la criticó por su nuevo romance.

“A mí no me ampayaron chapando, a mí me ampayaron agarrándome la mano con Ángel, él me besaba la mano. A mí me juzgaron los machistas de m...”, dijo. Sobre la que sería la nueva pareja de Julián, Yiddá Eslava que se enteró de todo por las redes: “La muchacha con la que sale no la conozco, yo también recién me he enterado así como ustedes”.

Asimismo, la exintegrante de ‘Combate’ señaló que si la relación entre el argentino y la reportera iba en serio, ella iba a esperar pacientemente que el argentino se la presente para conocerla en persona.