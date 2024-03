Paolo Guerrero se ofuscó, lanzó la pelota y recibió amarilla en César Vallejo vs Sport Boys por Liga 1 2024

El delantero recibió amarilla por berrinche en el Estadio Miguel Grau del Callao. (Video: GOLPERU)

Sport Boys recibió a César Vallejo en el estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Paolo Guerrero fue titular en este cotejo y a los 45+2 minutos recibió una tarjeta amarilla debido a una infantil y exagerada reacción luego de que el árbitro Diego Haro le cobrara una falta.

La jugada se produjo sobre la banda izquierda ‘poeta’, cuando el ‘Depredador’ intentó quitarle el balón a Alexis Huamán, pero terminó cayendo encima suyo y derribándolo, por lo que el juez pitó infracción. Esta decisión encolerizó al atacante de 40 años, quien le gritó y le metió un puntapié a la pelota.

Cabe señalar que, para ese entonces, el capitán de la selección peruana ya se encontraba bastante, frustrado, pues los dirigidos por Roberto Mosquera venían perdiendo 2-0 con tantos de Pablo Bueno y Renzo Salazar, y no encontraban la forma de vulnerar la defensa ‘rosada’. Además, minutos antes, recibió un duro pisotón de Juan ‘El Chengue’ Morales, que lo dejó rengueando y fuera del campo por unos minutos, pero el árbitro no cobró ni siquiera falta, ocasionando su indignación.

No le cobraron la falta y el delantero se descontroló en el Miguel Grau del Callao. (Video: GOLPERU)

Cabe precisar que los de La Libertad venían controlando la posesión de balón, promediando cerca del 80% al término de la primera mitad. Sin embargo, los dirigidos por Fernando Gamboa fueron mucho más efectivos y causaban peligrosos en los contragolpes. Por su parte, Paolo no tuvo casi ninguna participación en los 45′ iniciales, siendo bien tomado por los defensores y volantes de ‘la misilera’.

No fue la mejor presentación del formado en Alianza Lima, pues salvo un buen pase a Yorlerys Mena en la segunda parte, quien remató con una ‘chalaca’ defectuosa, no tuvo mayor incidencia en el juego, y a los 78 minutos fue cambiado por Osnar Noronha, y se retiró pifiado por los aficionados de la ‘misilera’.

César Vallejo vs Sport Boys: partido en el Callao por fecha 7 del Torneo Apertura de Liga 1 2024 - Crédito: Luis Pérez.

¿Cómo fue la primera tarjeta amarilla de Paolo?

La primera tarjeta amarilla de Paolo Guerrero en César Vallejo fue la noche de su debut, en la que empataron 2-2 con Cusco FC en el estadio Mansiche de Trujillo. La amonestación ocurrió a los 12 minutos del primer tiempo, cuando le metió un codazo a Jonathan Bilbao, quien lo estaba marcando.

Dicha acción fue bastante polémica, debido a que muchos consideraron que debió recibir la tarjeta roja e irse expulsado, al configurar una clara agresión al rival. Además, en aquella ocasión también tuvo un airado reclamo al juez Boris Santos, a quien le hizo un gesto que indicaba que estaba fuera de sus casillas para tomar esa decisión, y se marcho de la escena con una sonrisa irónica.

Tras aquel suceso, el exjugador del Flamengo declaró en contra del arbitraje: “Un poco indignado con el arbitraje, este equipo salió a pegar desde el primer minuto, me metieron un codazo y fue gol de ellos, luego me pisan y no revisa el VAR, esta última jugada va a revisar el VAR, a Jairo Vélez le meten un codazo, le dejan un moretón, se le hincha el ojo y el árbitro no lo expulsa, le saca solamente amarilla”, declaró.

César Vallejo enfrentó a Cusco FC por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Próximo partido de César Vallejo y Sport Boys

El próximo partido que afrontará César Vallejo será el jueves 14 de marzo, cuando visite a Alianza Atlético de Sullana en el estadio Campeones del 36 a las 13:30 horas por la fecha 8 del Torneo Apertura.

Por su parte, el siguiente compromiso de Sport Boys se producirá el mismo día, pero a las 19:00 horas, cuando visiten a Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo.

Cabe indicar que, la fecha 8 del Torneo Apertura será la última en la que los clubes peruanos podrán contar con sus futbolistas convocados; los cuales se darán a conocer este lunes 11 durante la convocatoria de Jorge Fossati. Por este motivo, es probable que Paolo Guerrero no esté presente en la jornada 9, cuando reciban a Universitario de Deportes.