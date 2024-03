Jefferson Farfán y la vez que ahorcó a Waldir Sáenz en un viaje con Alianza Lima

Jefferson Farfán y la vez que ahorcó a Waldir Sáenz cuando estaban en Alianza Lima | Enfocados

Jefferson Farfán inició su aventura como youtuber y estrenó su programa ‘Enfocados’ junto a Roberto Guizasola. Su primer entrevistado fue el atacante Paolo Guerrero y recordaron cuando compartieron vestuario en las divisiones menores de Alianza Lima y su camino hasta llegar al primer equipo.

Repasaron diferentes anécdotas que vivieron en Matute y recordaron una en especial, cuando la ‘Foquita’ ahorcó a Waldir Sáenz en un avión. Un momento insólito que no pasó desapercibido y generó muchas reacciones en redes sociales.

“En mayores cuando estábamos en Alianza Lima, (José) Pepe Soto, (Juan José) Jayo; siempre había un respeto con ellos porque eran los más grandes, y Waldir (Sáenz) se quería acoplar a lo que hacía Pepe Soto y Jayo. Hemos pasado tantas cosas en Alianza”, empezó contando el ‘10 de la calle’.

Luego Guizasola dio más detalles del enfrentamiento, comentó que el goleador histórico de los ‘íntimos’ empezó a molestarlos en el viaje y que Farfán reaccionó contra el exfutbolista.

“Una vez en el avión, veníamos de jugar Copa Libertadores y estábamos durmiendo en la parte de atrás con Jefferson Farfán, cabeza con cabeza. Waldir estaba en la parte de adelante y se había tomado su ‘lechecita’, estaba medio ‘picarón’. Entonces, tenía que ir al baño y en un momento nos chocó cabeza con cabeza, de la nada. Y se activó el chip a mi gato. Se paró y lo comenzó ahorcar a Waldir”, reveló.

Waldir Sánez jugó con Jefferson Farfán en Alianza Lima (desde el 2001 hasta 2004).

Más broncas de Jefferson Farfán

No fue el único enfrentamiento que tuvo Jefferson Farfán con algún compañero cuando era juvenil. Paolo Guerrero le hizo recordar que también se peleó y se fue a las manos con ‘Wally’ Sánchez debido a que este último se comió su plato de comida.

“En el comedor pasó un problema, cuando el señor Jefferson Agustín se agarró a golpes con ‘Wally’ Sánchez. Anda ver al negro cómo movía los brazos. Y sabes por qué fue, por un plato de lomo”, aseguró Roberto Guizasola.

La ‘Foquita’ confesó que el ‘Depredador’ y Guizasola lo hacían pelear con varios jugadores por puras ‘palomilladas’. Detalló cómo fue su bronca con el exjugador ‘blanquiazul’ y dejó en claro que nadie se metía con su comida.

“Me hacían ‘trompear’ por las puras, qué abuso. Fue un momento increíble con ‘Arrocito’ Sánchez. Me quitó mi plato de lomo saltado y tuve que ir a los golpes. Antes, a veces sí a veces no (había para comer) y se metieron con mi lomo saltado, me fui a los golpes. Con lo que sea, menos con mi comida”, develó Farfán entre risas.

Por su lado, el atacante de César Vallejo resaltó que en ese entonces, tenías que pelearte para que te respeten. “En esa época todo el mundo se peleaba, y tenías que ‘trompearte’ porque si no te agarraban de pavo”.

Paolo Guerrero junto a Jefferson Farfán en las divisiones menores de Alianza Lima.

¿Cuándo saldrá otro capítulo de ‘Enfocados’?

Jefferson Farfán estrenó su programa de Youtube llamado ‘Enfocados’ junto a Roberto Guizasola, y su primer invitado fue Paolo Guerrero, el episodio se publicó el jueves 7 de marzo en su canal oficial. La entrevista fue amena, dio a conocer anécdotas y revelaciones desconocidas a sus seguidores. Tuvo gran aceptación y en pocas horas logró miles de reproducciones.

Los internautas y seguidores esperan una próxima entrega y al siguiente entrevistado. Sin embargo, la ‘Foquita’ todavía no dio detalles de cómo será su formato y la frecuencia, pero lo cierto es que en su estreno fue un éxito y se convirtió en tendencia por redes sociales.