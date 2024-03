Magaly Medina ridiculiza el comunicado del perdón de Christian Cueva a Pamela López: “Hasta que encuentre a la próxima bataclana”

Magaly Medina se mofa del perdón que pide Christian Cueva a Pamela López. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En la más reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’, transmitida el 5 de marzo, la conductora Magaly Medina volvió a dirigir duras críticas hacia el futbolista Christian Cueva por su reciente comunicado en redes sociales, donde solicita perdón a Pamela López tras revelarse su infidelidad con Pamela Franco y otros personajes del espectáculo.

Durante su programa, Medina se burló del comunicado del famoso ‘Cuevita’ y expresó su escepticismo hacia su pedido de perdón a la madre de sus hijos, señalando que ya había hecho este gesto en ocasiones anteriores. Consideró que el pronunciamiento del deportista parecía un poco mecánico e incluso señaló las faltas de ortografía presentes en el documento.

“Yo no sé por qué esta vez este hombre tendría que ser sincero. Todas las mujeres estamos cansados, hemos vivido un poquito para saber que las palabras no sigfican nada que las promesas están hechas para que las escuchén las ingenuas”, sostuvo en un inicio la presentadora de ATV.

Magaly Medina se mofa del perdón que pide Christian Cueva a Pamela López. (Captura: Magaly TV La Firme)

En sus declaraciones, Magaly Medina no mostró confianza en la sinceridad del pedido de perdón de Christian Cueva, sugiriendo que probablemente seguirá cometiendo errores similares en el futuro. Afirmó: “Ahora ese tipo se tira al piso y pide perdón y como las esposas de los jugadores de fútbol son tan condescendientes, cuando ven algo así lo ven como el máximo sacrificio de amor”, manifestó.

Para la periodista enfatizó que para algunas personas, los pedidos de perdón son meros actos vacíos y mecánicos, sin verdadero arrepentimiento ni cambio de comportamiento.“El decir perdón para algunos no significa nada, es un acto mecánico, porque lo hacen hasta los sociopatas. Él ya le ha pedido perdón varias veces y ella le ha perdonado varios cachos como nos ha contado, le ha perdonado varias faltas de respeto”, acotó la popular ‘Urraca’.

Pero Magaly no se detuvo ahí, continuó afilando su lengua al expresar que para ella, ese comunicado no tiene peso alguno, ya que son simplemente palabras que, sin embargo, seguramente impresionarán a Pamela López. “¿Por qué este perdón sería sincero? Las palabras no significan nada y que las promesas se las lleva el viento. Acá lo que debería demostrarle a su mujer son hechos palpables, pero como estos ya saben cómo les perdonas, ponen un par de bonitas palabras y los perdonan. Realmente para mí esto ni fu ni fa, pero quizá si le impresiona a Pamela López”, finalizó.