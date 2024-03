Ruby Palomino confiesa que tuvo que congelar sus emociones para apoyar a Lita Pezo en Viña: “Duele la indiferencia”

Segunda presentación de Ruby Palomino en Viña del Mar. Starplus

La cantante peruana Ruby Palomino expresó su decepción por la falta de apoyo recibido de parte de entidades estatales tras su participación en la Competencia Folclórica de Viña del Mar 2024. Durante una entrevista con RPP, la exconcursante del festival chileno destacó que, aunque el público la recibió con entusiasmo, se sintió ignorada por los ministerios de Cultura y de la Mujer a su regreso a Lima, en comparación con la atención dada a su compañera Lita Pezo, quien logró llegar a la final en la Competencia Internacional.

Pese a su sentir, la intérprete de ‘Canción para un planeta triste’ indicó que tuvo que poner a un costado sus emociones para seguir apoyando a Lita Pezo como representante de Perú, pues para ella es importante que todos estén unidos.

“Yo he tenido que congelar un ratito mis emociones para apoyar a Lita y seguir apoyando a nuestro país, y lo he hecho hasta el final. He estado ahí con la bandera arriba, pero es triste venir a la casa y que te digan: ¿Había otra participante?”, indicó la cantante.

”Duele la indiferencia de la gente de tu propia casa”, acotó en referencia a los ministerios de Cultura y de la Mujer, resaltando que solo se han enfocado en la participación de Lita Pezo, y no en ambas figuras como representantes peruanas.

“¿El ministerio de la Cultura se dará cuenta que yo fui con cultura, o el ministerio de la Mujer?”, preguntó bastante indignada. “Yo no me quejo del público, ellos han estado conmigo, no han hecho diferencias”, acotó en el programa ‘Siempre en Casa con Diego Pajares’ de RPP.

Ruby Palomino fue calificada con bajos puntajes en el Festival Viña del Mar 2024.

Ruby Palomino precisó que no solo llevó cultura al festival chileno a través de su música, sino que también lo hizo a través de sus trajes, los cuales elaboró junto a su familia.

“Mi vestuario lo hicieron mi mamá, mi hermana y mi sobrina con cosas recicladas. El de mi segunda presentación tiene más de 15 años, que mi madre lo hizo con cintas de colores. Todo mal”, sentenció.

Ruby Palomina resalta su agradecimiento con el público

La cantante peruana se mostró decepcionada, pero también con muchas ganas de seguir adelante, pues el público le ha demostrado que la apoya en todo momento. En su presentación en Viña del Mar resaltó que la Quinta Vergara vibró y aplaudió su tema ‘Canción para un planeta triste’.

“Los artistas nos debemos al público más que al jurado”, acotó.”Fui con una canción que representa nuestro folclore. El mensaje es muy fuerte. (...) Yo canté y bailé. Fue algo que no ha hecho ningún otro concursante. Tuve que hacerlo porque el folclore de nuestra tierra es con baile y yo no voy a venir a cambiarlo para concentrarme en el canto. No tendría congruencia”, dijo la artista, señalando que la emoción y el grito del público le hizo sentir ganadora.

Ruby Palomino fue parte de Viña del Mar 2024.

La artista señala que esta experiencia vivida en Chile solo la anima a seguir adelante. Es por ello que tan pronto pisó tierra peruana, empezó a prepararse para su próxima presentación. El show se llamará: ‘Unidos… después de Viña’, el cual contará con grandes artistas invitados y se realizará el viernes 15 de marzo a las 10 de la noche en el Centro de convenciones Bianca. Las entradas ya están a la venta.

“Voy a compartir con el público no solo mi música, también les contaré, sin pelos en la lengua, todas las anécdotas que viví en Viña”, cuenta Ruby, quien resalta que ha regresado más empoderada que nunca.

“Hay una Ruby antes y después de mi participación en Viña, especialmente por los aprendizajes. Yo he tenido la oportunidad de mostrarle al mundo, porque los ojos del mundo estuvieron sobre nosotros, que canto a través del rock, más allá de llevar una canción con mucho mensaje (’Canción para un planeta triste’), pude lucir mis gritos rockeros en el escenario, y esto ha hecho que pueda abrazar más mi esencia, me siento más unida a mis raíces, a mis inicios en la carrera musical”, indicó.