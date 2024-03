“Yo estoy casado y tengo cinco hijos, no tocaré mi vida personal”, así ‘negaba’ Alberto Otárola a sus amigas hace unos meses

El premier Alberto Otárola acosa a Yaziré Pinedo y le ofrece trabajo. Video: Panorama

Alberto Otárola estaría con las horas contadas. Desde Palacio de Gobierno trascendió que la presidenta de la República, Dina Boluarte, le bajó el dedo al aún premier tras el escándalo que significó la filtración de sus conversaciones telefónicas con la joven Yaziré Pinedo, cuya contratación por parte del Ministerio de Defensa (Mindef) en 2023 fue calificada como irregular por un informe de la Contraloría.

Te puede interesar: Alberto Otárola: Ministerio de la Mujer anuncia que respaldará a la involucrada en audio con el premier

En el audio, difundido por el dominical Panorama, se escucha como el presidente del Consejo de Ministros le pide a Pinedo su curriculum vitae, a la vez que intenta pactar, insistentemente, una reunión personal; sin embargo, ella lo rechaza.

“He tomado conocimiento que desde hace meses tratan de difundir un audio cuyo contenido debe ser corroborado. Reitero que en mi gestión no ha habido ni habrá ninguna contratación irregular”, dijo a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, para defenderse de la revelación de sus conversaciones.

Alberto Otárola implicado en audio delator con Yaziré Pinedo, contratada en el Estado tras visitarlo. (Foto: Captura Panorama)

De acuerdo a la información recabada por el mencionado noticiero, la relación de Otárola Peñaranda y la joven viene de hace muchos años atrás; pero, la primera vez que quedó registro de un encuentro entre ambos fue en diciembre del 2022, cuando Pinedo Vásquez lo visitó en su oficina del Ministerio de Defensa, cartera que presidió antes de hacerse cargo del gabinete ministerial.

Te puede interesar: Escándalo en Palacio: Alberto Otárola implicado en audio delator con Yaziré Pinedo, contratada en el Estado tras visitarlo

Semanas después de su diálogo, ella obtuvo dos contratos por un total de S/53 mil. Sus funciones eran archivar, ordenar y clasificar expedientes, así como elaborar oficios y cartas para la fiscalización posterior de las contrataciones del ministerio, entre otras actividades.

“Fue netamente un tema personal. Obviamente ya lo he venido viendo ya muchos, muchos años atrás. Si no voy a tener un vínculo cómo voy a asistir a hablar con él, cómo voy a ir yo, si tú me dices que se tiene que tener un vínculo, sino cómo vas a hacer eso”, manifestó Yaziré a Panorama, contradiciendo al premier.

Foto comprometería al premier Alberto Otárola

Pinedo no sería la única ‘amiga’ de Otárola que fue beneficiada con un cuantioso contrato con el Estado. En marzo de 2023, se registró que Rosa Rivera Bermejo acudió a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en el Centro de Lima, para reunirse con su titular.

Te puede interesar: Alberto Otárola, primer ministro de Dina Boluarte, ofreció trabajo a joven cercana a él: “Dime pues, amor”

Tras su encuentro, logró dos órdenes de servicio en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (Devida) por S/27 mil cada una. La conocida del primer ministro indicó que visitó la PCM únicamente para expresar sus felicitaciones al abogado por su nombramiento en un puesto importante dentro del gobierno de Boluarte.

El premier Alberto Otárola es investigado por la contratación de Rosa Rivera en Devida.

Otárola las negaba

Tras una serie de denuncias periodísticas, el premier Otárola desmintió las versiones de sus ‘amigas’ y aseveró que las conoció en una reunión y que, desde entonces, no volvió a interactuar con ellas.

“Pueden decir lo que quieran de mí, pero no soy una persona corrupta, no estamos en el gobierno de [Pedro] Castillo. Yo las conocí en una reunión y no las he vuelto a ver más”, manifestó.

“Soy un primer ministro muy atacado por un sector que seguramente quiere verme destruido, pero no lo van a lograr. (...) En este tema me siento con mucha tranquilidad interna y familiar, que es lo que más me importa. Yo estoy casado y tengo cinco hijos, pero no tocaré mi vida personal”, acotó en ese momento.

Cabe destacar que el Ministerio Público ha iniciado una investigación preliminar contra Otárola y otros funcionarios por los contratos otorgados a Pinedo Vásquez y Rivera Bermeo. Según informes de la Contraloría General de la República, estas contrataciones presentaron irregularidades y no cumplieron con los procedimientos estándar exigidos por ley.