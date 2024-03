Vulnerables ante desastres: distrito en Piura apenas cuenta con 11 mil soles para ejecutar obras y prevenir daños por lluvias

El alcalde del distrito San Miguel de El Faique, Guillermo Morales, indicó que su municipalidad solo recibe 11 mil soles anuales como presupuesto para hacer un plan de prevención de desastres. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Pese a que la región Piura es una de las más afectadas por las lluvias y se reportaron calles inundadas pese a la realización de obras para prevención, un municipio distrital apenas cuenta con 11 mil soles al año para realizar un plan de prevención ante desastres naturales: San Miguel de El Faique recibió esta cantidad mínima para intentar proteger el bienestar de sus casi 10 mil habitantes.

En entrevista con Exitosa, el alcalde de la jurisdicción, Guillermo Morales, indicó que la situación del distrito es compleja por la cantidad de complicaciones a las que se enfrenta. “El panorama actual es complicado por los desastres naturales que estamos pasando, pero lo estamos afrontando con lo que tenemos. Tenemos activadas más de 10 quebradas, puentes colapsados, colegios, centros de salud, 600 viviendas inhabitables”, comentó.

El burgomaestre también sostuvo que está solicitando apoyo al gobierno central un apoyo para continuar en el desarrollo de sus deberes como municipio y garantizar la seguridad de los vecinos, pues actualmente el que reciben es insuficiente.

“Con el presupuesto mensual que nos ingresa no podemos hacer un plan preventivo. Solo nos ingresan en el Plan de Inversión Anual (PIA) 11 mil soles anuales para trabajar en defensa civil, con eso no hacemos nada. Nos presiona el gobierno central desde Lima para que hagamos un plan de contingencia, pero con 11 mil soles no podemos”, aseguró.

Los huaicos en Piura a raíz de las lluvias intensas en la región han destruido todo su paso y ya dejaron cientos de damnificados y miles de personas aisladas. (Indeci)

Según la autoridad edil, la elaboración de un plan de prevención para mitigar el impacto de los desastres requiere de un presupuesto aproximado de 250 mil soles al mes. Sin embargo, ante la falta de recursos públicos, su municipalidad realiza actividades comunitarias. “Los sábados y los domingos convocamos a hacer un trabajo colectivo para hacer limpieza y de esa manera tener el camino transitable para nuestras unidades de transportistas que llegan a los caseríos”, indicó a Exitosa

En ese sentido, el alcalde Morales indicó que tuvo la oportunidad de reunirse con la presidenta Dina Boluarte para comunicarle la situación de su comunidad y solicitar la ejecución de obras que puedan ayudarlos. En particular, se hizo referencia a un puente cercano que carece de mantenimiento y, en sus palabras, “ha pasado más de 50 años y nunca se ha dado atención (...) quizás no es difícil de ejecutar, creo que lo más difícil es cuando no hay voluntad o interés (...)”

Las lluvias también afectaron a los menores de la zona, pues las precipitaciones de gran intensidad perjudicaron la estructura de tres colegios. “Están totalmente colapsados. Nosotros estamos viendo aulas prefabricadas en coordinación con el gobierno regional (...) Es un aproximado de 150 alumnos que están afectados en todos los 3 niveles de educación”, aseguró.

¿Piura podría retrasar el inicio de sus clases?

Las clases del año escolar 2024 deberían iniciar el próximo lunes 11 de marzo, según lo estipulado por el Ministerio de Educación (Minedu). Sin embargo, la titular del sector, Miriam Ponce, dio la posibilidad de que el retorno a las aulas en algunas regiones del Perú varíe dependiendo de factores climatológicos.

Minedu dio un importante anuncio de cara al inicio de clases del año escolar 2024. (Foto: Andina)

“El alumno no podrá resistir si el calor es muy abrumador. Y en aquellas regiones donde se evalúe que no van a poder iniciar porque el calor va a estar demasiado fuerte, el gobierno regional tendrá que sustentarlo. En Lima, las características son diferentes y cada caso se puede ver con las unidades de gestión educativa local que evalúan el proceso”, fue el ejemplo que puso la ministra Ponce como factor climatológico.

En Piura, pese a que las autoridades regionales no se han pronunciado, desde el Colegio de Profesores de la región y la Federación Médica de Piura, han propuesto posponer el retorno a las aulas públicas hasta el mes de abril.

Entre sus motivos resaltaron varios problemas climatológicos. Al sol inclemente y la fuerte radiación ultravioleta que vienen soportando, se suman las torrenciales lluvias acompañadas de descargas eléctricas que ha causado algunos desbordes de ríos esta semana.