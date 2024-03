Paolo Guerrero falló increíble gol con el arco vacío en el César Vallejo vs Cusco FC por Liga 1

César Vallejo enfrentó a Cusco FC por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

César Vallejo sucumbía en condición de local frente a Cusco FC en un encuentro válido por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024. Este partido se convirtió en el atractivo del fin de semana porque se trató del debut de Paolo Guerrero, no solo en el cuadro ‘poeta’, sino también en la Primera División del fútbol peruano. Y tuvo todo tipo de condimentos, ya que el delantero nacional anotó un gol, tuvo altercados con el árbitro Boris Santos Pérez, pero también alcanzó a fallar una oportunidad clara de convertir su segunda diana, esta vez, a arco vacío.

Esta acción se llevó a cabo a los 35 minutos de la primera mitad. Yorleys Mena tenía el balón por la banda derecha y, ante la imposibilidad de prosperar, retrocedió y jugó con Gerson Barreto. El exmediocampista de Universitario metió un centro que pasó de largo por toda la defensa del conjunto ‘dorado’ y fue recepcionado por Jairo Vélez.

El talentoso volante ecuatoriano controló con la diestra y quiso definir cruzado, pero el arquero Andy Vidal estuvo atento y desvió el remate. Ahí fue cuando el esférico le quedó servido al delantero peruano, quien casi cayéndose sacó un disparo con su perfil izquierdo aunque se fue apenas desviado de la portería cusqueña.

Todos los hinchas que asistieron al estadio Mansiche para presenciar el estreno de su nuevo goleador con la camiseta del elenco trujillano no podían creer lo que vieron. De hecho, el mismo Guerrero Gonzales se tiró al césped en una clara muestra de frustración. Y es que la jerarquía y calidad que atesora en sus pies hicieron pensar que no sería capaz de desaprovechar este tipo de ocasiones. Empero, esta jugada no hace más que explicar que los mejores jugadores también fallan debajo del arco.

La reacción de Paolo Guerrero tras fallar gol en César Vallejo vs Cusco FC. - captura: L1 MAX

Primer gol de Paolo Guerrero en César Vallejo

Hubo una gran expectativa de parte de los hinchas de César Vallejo por lo que sería el debut de Paolo Guerrero. De acuerdo con el presidente del club, Richard Acuña, en declaraciones para L1 MAX, se agotaron las 14 mil entradas que se pusieron a la venta en el estadio Mansiche para el cotejo ante Cusco FC.

Y el primer gol del artillero peruano no tardó en llegar: fue a los dos minutos. Frank Ysique descargó con Carlos Ascues, quien metió un pase filtrado para Gerson Barreto. El robusto volante aguantó la presión de dos rivales y, luego de dar un giro, habilitó a Yorleys Mena, que se abrió por la banda derecha.

El atacante colombiano apareció solo y, en lugar de disparar al arco, decidió jugar atrás con ‘PG9′, que solo tuvo que empujar el balón para romper la paridad y convertir su primer tanto en la escuadra ‘norteña’, en lo que también fue su primera aparición en el balompié nacional.

