Jean Paul y Romina Gachoy cuentan cómo cuidan a sus hijos de escandalos de Angie Jibaja: “Hemos tenido ayuda profesional”

Jean Paul y Romina Gachoy cuentan cómo cuidan a sus hijos de escandalos de Angie Jibaja.

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy se hicieron presente en el programa de Magaly Medina para compartir detalles de su reconciliación y manejo familiar después que salieran a la luz imágenes negativas de Angie Jibaja, madre de los dos hijos del cantante. La pareja contó cómo han enfrentado la exposición mediática y cómo están protegiendo a los niños para que no salgan afectados.

En las últimas semanas, Angie Jibaja ha sido protagonista de los informes de Magaly TV La Firme. En estas imágenes se ve a la modelo siendo arrestada por la policía en un hotel de Surquillo, donde pasó la noche con un hombre desconocido. Otro día, el mismo programa la captó teniendo comportamientos problemáticos en la vía pública.

Según reveló el programa conducido por Magaly Medina, la ‘chica de los tatuajes’ acudió a la casa de Víctor Zamora, hombre al que acusó anteriormente de querer abusar de ella.

“Angie vino ayer por la mañana, como a las 7. Yo estaba durmiendo, estaba gritando mi nombre, decía ‘ábreme la puerta’. Por el intercomunicador me pidió perdón, me dijo que me amaba, que me quería, quería entrar a hablar conmigo, tenía cerveza en la mano y estaba con otra persona”, dijo Zamora a Magaly TV La Firme en aquella ocasión.

Angie Jibaja asegura que no ingresó al departamento de Jean Paul Santa María.

Hijos de Jean Paul Santa María están con ayuda psicológica

Durante la entrevista, Santa María y Gachoy subrayaron la importancia de proteger a sus hijos de las imágenes perturbadoras de Jibaja, enfocándose en la comunicación y el apoyo psicológico. A pesar de estos escándalos, Gachoy destacó que, gracias a su entorno de apoyo, sus hijos no han experimentado acoso escolar y mantienen una sólida red social. La pareja también reveló que han buscado la ayuda de profesionales para asegurarse de que sus hijos puedan manejar la situación emocionalmente.

“Nuestro enfoque está en darles toda la protección a nuestros hijos, evitar, en la medida de lo posible, que ellos vean este tipo de situaciones (..). Han tenido mucha preparación no solo por lo que podamos decirle en casa, sino que hemos tenido mucha ayuda profesional y entre nosotros también generamos un ambiente de mucha confianza”, dijo Jean Paul Santa María.

Romina Gachoy intervino para señalar que es difícil ocultar lo que realmente ocurre a los pequeños. “Gracias a Dios no sufren bullying, son niños muy queridos, sociables, pero siempre hablamos con ellos, tenemos mucha comunicación en familia, de sentarnos y hablar”, dijo.

Pese a que todo está siendo manejado con mucho cuidado en casa por los menores, la presencia de Angie Jibaja en los “ampays” de Magaly Medina ha generado preocupación en Santa María y Gachoy, quienes buscan equilibrar la exposición de sus hijos a estas controversias. Han tratado de proporcionarles una atmósfera estable y cariñosa, reforzando su bienestar emocional frente a la atención mediática no deseada.