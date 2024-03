Angie Arizaga y la razón por la que no quedaba embarazada: “Estuve a punto de darme por vencida”

Angie Arizaga explicó por qué le fue difícil quedar embarazada. (Foto: Captura de IG)

Angie Arizaga y Jota Benz anunciaron este sábado 2 de marzo que se convertirán en padres. A través de sus respetivas cuentas de Instagram, ellos expresaron sus sentimientos al saber que se iban a tener un bebé.

Te puede interesar: Angie Arizaga y Jota Benz confirman que esperan a su primer bebé: “Es el resultado del amor más grande”

La exintegrante de ‘Esto es Guerra’ fue la primera en asegurar que ahora ya no puede pensar solo en ella, sino también en el pequeño ser que crece en su interior, así como la familia que tendrá de ahora en adelante con el cantante.

“La bendición que está en camino me tiene muy ilusionada, de solo pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota me llena de alegría! Imposible decir que no sentí miedo haciéndome mil preguntas, ya no es pensar solo en mí, es pensar en nuestro bebé y en nuestra familia”, señaló en un primer momento.

Angie Arizaga y Jota Benz confirman que esperan a su primer bebé. Instagram

Asimismo, la popular ‘Negrita’ señaló que durante mucho tiempo buscó quedar embarazada, pero no lo lograba conseguir. En diferentes ocasiones veía que su prueba de embarazo salía negativo, logrando frustrarse y pensar que nunca lograría ser madre.

Te puede interesar: Luis Tudela, conocido abogado del espectáculo, se desmayó por golpe de calor: ¿cuál es su estado de salud?

En ese sentido, Angie Arizaga explicó que su médico le dijo que debido a un desbalance hormonal, ella no lograba concebir; sin embargo, lo único que debía de hacer era esperar. Fue así que se dedicó a sanar sus heridas, hasta que un día, de manera inesperada, apareció la palabra ‘embarazo’ en su test.

“No se imaginan cuánto espere este momento, cuántas pruebas negativas, cuantos abrazos diciéndome ten paciencia, cuantas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa, cuanta presión de la gente que ni conocía, al punto de darme por vencida… de decir tal vez esta etapa no es para mí y me dediqué a sanar por dentro. Tenía muchos desórdenes hormonales y de un momento a otro sin imaginarlo llego la bendición”, señaló.

Angie Arizaga revela por qué no podía salir embarazada. (Foto: Captura de IG)

Jota Benz y el romántico mensaje que le dedicó a su familia

Jota Benz se mostró sumamente emocionado al saber que se iba a convertir en padre. Por este motivo, el exchico reality solo tuvo palabras de agradecimiento para Angie Arizaga, quien alberga en su cuerpo a su futuro bebé.

Te puede interesar: Jano Baca, el actor de ‘Papá en Apuros’ que inició haciendo malabares en la calle y ahora participa en serie internacional

“¿Se imaginan encontrar a una mejor amiga, una confidente, una novia, una compañera, una mano derecha y todo en una sola persona?. Coincidir y conectar con alguien en todos los aspectos, habiendo 195 países y 8 billones de personas es increíble. Cada decisión tomada en la vida va creando un futuro y camino. Es decir, de todas las opciones posibles, íbamos caminando en la misma dirección para encontrarnos. Nosotros nos elegimos, nos respetamos, nos admiramos, nos cuidamos y nos prometimos crecer de la mano”, dice en un inicio.

Asimismo, precisó que aunque todavía no conoce a su bebé, desde que supo de su existencia, lo ama y se siente el hombre más feliz del mundo, pues va a formar su propia familia con la mujer que decidió pasar el resto de sus días.

“Por eso, la vida nos dio lo que muchos buscan y pocos encuentran, el amor verdadero. Y que más bonito que el amor de tu vida lleve dentro de ella al “amor de nuestras vidas”. Lo más hermoso, es que aún no te conocemos y ya te amamos. Gracias a Dios por permitirnos ser padres”, sentenció.