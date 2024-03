Peruanos recuerdan a Janick Maceta por injusto puntaje de Lita Pezo en la final de Viña del Mar 2024: “Tremendo robo les hicieron”

Usuarios señalaron que jurado robó puntaje a Lita Pezo en Viña del Mar 2024, como ocurrió en Miss Universo 2020, con Janick Maceta, representante peruana.

El lamentable puntaje de 2,7 que entregó el jurado en el Festival Viña del Mar 2024, a la representante de Perú, Lita Pezo, hizo que usuarios en redes sociales recordaran la vez en que la candidata peruana a Miss Universo 2020 Janick Maceta perdió la corona por una cuestionable decisión en el certamen de belleza.

Como se sabe, la noche del jueves 29 de febrero, Lita Pezo interpretó en la Quinta Vergara por última vez la canción “Luchadora”. Compitió con el cantante mexicano Eddy Valenzuela y el artista español Enrique Ramil. A pesar de que en sus primeras presentaciones, la artista iquiteña había recibido 6 de nota, y que en este último show el público le dio 6,1; esta vez, los expertos le otorgaron 2,7, lo que la ubicó en el tercer lugar e hizo que no alcanzara la Gaviota de Plata.

En esta edición, el ganador fue el cantante mexicano Eddy Valenzuela, que obtuvo 6,3 puntos; mientras que en segundo lugar quedó Ramil, con 5,2.

Esto provocó que en redes sociales los usuarios recuerden el momento en que la Miss México de 2020, Andrea Meza, fue coronada como Miss Universo, y superó a Julia Gama, Miss Brasil; y a Janick Maceta, Miss Perú. Precisamente, como sucedió con Lita Pezo, Maceta quedó en tercer lugar y fue superada por la representante del país ubicado en el norte de América.

Otra coincidencia es que Janick Maceta había sido voceada como una de las favoritas del Miss Universo 2020. Muchos daban por sentado de que sería ella la ganadora de la corona, pues la calificaban de hermosa e inteligente en redes sociales.

Cuando se supo que no obtuvo el premio mayor en el certamen de belleza, sus seguidores señalaron que era probable que la cadena de televisión Telemundo había comprado la corona para que se la den a la representante de México. Por esto, llamaron al concurso como “Miss Telemundo”.

Janick Maceta, Miss Perú 2020. (Foto: Difusión)

“Telemundo todos sabemos quién debió ganar el Miss Universo. Esto fue un fraude #robo”; “¡Un robo descarado! México de ninguna manera merecía esa corona... ella es Miss Telemundo porque la Miss Universo es Janick Maceta y no lo dicen solo en Perú, lo dicen en todo el mundo”; “ya se sabe que Telemundo pagó, ya que él fue el patrocinador, y se sabe que Telemundo es de México. Por eso ganó”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en X (antes Twitter).

Similar situación se observó la noche del jueves 29 de febrero, pues internautas peruanos y chilenos dieron a conocer su indignación en redes sociales porque Lita Pezo no fue la ganadora del Festival Viña del Mar 2024.

“Si tuvo un promedio de 6, para que tenga un promedio de dos, tendría que haber obtenido del jurado un 0 en todas, para sumados o ha tenido que tener 1 - 1 -1. ¡Matemáticamente es imposible! Pero ya sabemos quién es Chile”, “Los tres días se llevó el más alto puntaje”, “Reecontra injusto. Ya lo había dicho Yuri en el pasado, entre los jueces se cuecen las nueces”, aseguraron.

La cantante oriunda de Iquitos anunció que seguirá luchando para destacar en su carrera musical, luego de cuestionado puntaje que jurado le otorgó en la Quinta Vergara. (Instagram Lita Pezo)

En el caso de Janick Maceta, la reina de belleza peruana salió en defensa de la Miss México y señaló que no aceptaría ninguna crítica o comentario malintencionado hacia la decisión final del Miss Universo 2020. Adjuntó a su opinión un video en el que se la veía con Andrea Meza.

“¡Felicidades belleza! Andrea Meza nuestra Miss Universo. Qué alegría haberte conocido, eres una persona que ilumina a todos los que te rodean, te quiero mucho y nunca olvidaré las risas que compartimos y los momentos que vivimos. ¿Podrán con este amor? ¡Jamás! Te deseo todos los éxitos en esta nueva etapa, que Dios te acompañe, bendiga y proteja siempre, aquí tienes una amiga para toda la vida. Te quiero con todo mi corazón, estoy muy orgullosa de ti”, aseguró.

Esta vez, Lita Pezo no se refirió a la decisión del jurado; solo comentó que no haber ganado este concurso no le impediría impulsar su carrera.

“Quiero agradecer de todo corazón todo el cariño, el respaldo que me han brindado hasta el ultimo momento. Muchísimas gracias. Esto es un concurso, todo puede pasar. Es algo que desde muy chiquita ya estoy acostumbrada. Pero eso no nos define, un no, una puerta cerrada, un concurso no ganado no nos define”, dijo.