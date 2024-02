Piero Quispe mandó mensaje a Víctor Guzmán, ‘joya’ de Alianza Lima, para felicitarlo por su debut en Liga 1: “Es mi familia”

Piero Quispe confesó que le mandó mensaje a Víctor Guzmán tras su debut. (Liga 1 Max)

En medio de las disputas entre los clubes de fútbol más históricos de Perú, Alianza Lima y Universitario, el mediocampista Piero Quispe realizó una sorpresiva confesión. Y es que el jugador con pasado ‘crema’ felicitó a Víctor Guzmán, ‘joya’ del clásico rival, luego de hacer su debut profesional.

El delantero, a sus cortos 17 años, cumplió uno de sus sueños el pasado 25 de febrero: jugar en Primera División. Ingresó a los 84 minutos de juego en la goleada 5-1 ante Comerciantes Unidos en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, duelo válido por la fecha 5 del Torneo Apertura.

Es más, el integrante de la selección peruana Sub 23 participó en el último tanto del cuadro dirigido por Alejandro Restrepo. Forzó una jugada en el área rival, jugó hacia Franco Zanelatto y este sacó un centro para que Catriel Cabellos defina a placer y sentencie el triunfo ‘íntimo’.

En ese sentido, Piero Quispe, que actualmente se encuentra en México jugando en Pumas UNAM, reconoció que le envió un mensaje a Víctor Guzmán tras estrenarse en la máxima categoría del fútbol nacional en una reciente entrevista con Liga 1 Max Radio. El exfutbolista de la ‘U’ explicó el por qué.

“Sí le mandé porque está en la empresa que me representa, para mí es parte de mi familia, está en Alianza, pero es parte de mi familia porque está en la empresa y a mí también me tocó debutar y tuve alguien que me dio palabras cuando debuté. Qué mejor que yo decirle algunas cosas para él”, expresó.

Víctor Guzmán hizo su debut con Alianza Lima ante Comerciantes Unidos.

¿Piero Quispe será convocado a la selección peruana?

El jugador de 22 años se viene consolidando con Pumas UNAM en la Liga MX con el principal objetivo de seguir siendo considerado en la selección de Perú. El año pasado hizo su debut oficial con la ‘bicolor’ en un partido por Eliminatorias 2026 gracias al técnico Juan Reynoso.

Quispe se refirió a la posibilidad de volver ser convocado al ‘equipo de todos’ para los amistosos de marzo. Si bien es el llamado a ser el reemplazo de Christian Cueva, que actualmente se encuentra lesionado, mantiene la calma y prefiere esperar la lista del entrenador. Por lo pronto seguirá exigiéndose en México. “No hay que sentirnos seguro hasta que salga la convocatoria. Hasta que no salga, voy a dar todo de mí para ser convocado”, apuntó.

Por otro lado, develó su comunicación más reciente con el uruguayo Jorge Fossati, su exDT en Universitario y ahora encargado de la ‘blanquirroja’. “Hablé cuando debuté con Pumas y fue la última vez que lo hice. Me dijo que siga por ese camino, que no es fácil salir al extranjero por primera vez, que siga, que lo hice bien”.

El llamado de Piero Quispe se sabrá en poco. Lo más probable es que se dé a conocer en los primeros días del siguiente mes, teniendo en cuenta que los duelos de preparación con las selecciones de Nicaragua y República Dominacana por la jornada doble FIFA.

Piero Quispe fue titular en el último partido de Perú ante Venezuela por Eliminatorias 2026 - Créditos: Getty Images.

Próximo partido de Piero Quispe

Piero Quispe se encuentra peleando por el trofeo del Torneo Clausura con Pumas UNAM. En la fecha anterior cayó 3-1 ante Chivas de Guadalajara, alejándose de los primeros lugares; por ese motivo, buscará volver a la senda del triunfo cuando visite a Monterrey el domingo 3 de marzo a las 20:00 horas en el estadio BBVA.