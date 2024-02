Expareja de Evelyn Vela la señala como ‘delincuente’: “Estafó en este país, y nunca entrará a Estados Unidos”

Expareja de Evelyn Vela la señala como ‘delincuente’: “Ella estafó en este país, y nunca entrará a Estados Unidos”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Se pasó. En el más reciente episodio de ‘Magaly TV La Firme’, emitido el 28 de febrero, la conductora Magaly Medina no titubeó al expresar su opinión sobre la actual situación entre los aún esposos, Evelyn Vela y Valery Burga. La comunicadora se mostró sorprendida por la actitud tomada por el peruano, quien reside en Estados Unidos.

Te puede interesar: Ana Paula Consorte se quedó en Lima hasta el jueves, durmió en hotel de San Isidro y partió con la misma ropa a Brasil

Burga ha dirigido una serie de calificativos hacia la mujer a la que alguna vez amó a través de su cuenta de TikTok, instándola a que firme de una vez por todas los documentos de divorcio. Como se recuerda, la amiga de Melissa Klug ha optado por no firmar, argumentando que espera la devolución de algunas joyas de valor que fueron entregadas durante su matrimonio.

Sin embargo, en un nuevo video compartido en sus perfiles en redes sociales, el barbero de profesión no solo abordó el tema del divorcio una vez más, sino que también acusó a la empresaria de ser una ‘delincuente’ y que por ese motivo podría estar afectando su entrada a los Estados Unidos.

Expareja de Evelyn Vela la señala como ‘delincuente’. (Composición: Infobae)

En su más reciente declaración, Burga afirmó que Evelyn le había entregado dinero en su país de residencia, pero aseguró que este estaba destinado a pagar los honorarios de la abogada que estaba tratando su caso. Según Valery, la exmodelo estaría tramitando una carta de perdón para el país del ‘Tío Sam’.

“Esa señora ha enviado dinero a mi nombre para que lo recoja yo, para pagarle a la abogada y que le haga una carta de perdón para presentarla en la embajada de EE.UU. en Perú y así poder obtener nuevamente la visa. Pero le dijeron que no, porque es una delincuente. Ella estuvo presa en este país, ella estafó en este país”, se le escucha decir al empresario peruano.

Las afirmaciones de Valery Burga añaden un nuevo episodio a la disputa pública entre él y Evelyn. Mientras Vela ha optado por no firmar los documentos de divorcio, argumentando la devolución de algunas joyas recibidas durante el matrimonio, la acusación de Burga hacia la amiga de Melissa Klug de ser una delincuente ha generado expectación sobre una posible respuesta por parte de ella en las próximas horas. ¿Qué declaración dará Vela respecto a estas acusaciones?

Esposo de Evelyn Vela contó que él terminó su matrimonio hace tres meses. (Instagram)

Magaly Medina arremete contra Valery Burga y le pide a Evelyn Vela que firme el divorcio

Por otro lado, Magaly Medina también opinó sobre la serie de insultos proferidos por Valery Burga contra Evelyn Vela, y le instó a que sería más saludable firmar el divorcio en lugar de disputar por esas joyas. La comunicadora expresó su desconcierto sobre por qué ambos no pueden llegar a un acuerdo.

Te puede interesar: Lucho Cáceres espera que Magaly Medina cumpla con pagarle los S/ 70 mil de su indemnización

“Otra que escogió pésimamente fue Evelyn Vela. Este es otro que despotrica de ella cada vez que puede. Fírmale el divorcio, mamita, fírmale el papel y así te libras de él. ¿Por qué no le firma el divorcio? Ay, porque me tiene que devolver mi collar. ¿Qué collarcito ni nada? Regálaselo. El dinero se hace. Qué va a soportar qué TikTok tras TikTok, historia tras historia, el tipo se pone a insultarla, insulta a todo el mundo, insulta a este programa. Porque a mí realmente el hombre me parece un vulgar, me parece poco caballeroso.

“Yo lo digo, a mí qué me importa y qué cosa cree que estaba reclamando porque no le dimos una entrevista, que pasemos toda la entrevista 13 minutos de conversación insulsa. Voy a poner acá al aire que no fastidie. ¿Cómo permite Evelyn Vela que este hombre la siga insultando? Una delincuente le ha dicho a la mujer que se casó, a la que juró amar, a la que mostraba y decía toda clase de palabrerías baratas. Porque ya vino y lo mostró acá. Se casaron aquí y de pronto el hombre desapareció, y descubrimos los zurracos de Miami que todos los fines de semana vivía la vida de soltero en los Estados Unidos. Y la otra preocupada porque ni siquiera podía viajar. Mala decisión contra este hombre”, mencionó.