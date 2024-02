Ruby Palomino promete sorpresa para segunda presentación en Viña del Mar 2024: “Saldré a matar”

Ruby Palomino se presenta hoy en Viña del Mar 2024. (Composición: Infobae)

En este 27 de febrero, nuestra representante peruana en Chile, Ruby Palomino, encara su segunda presentación en la competencia folclórica del Festival Viña del Mar 2024. A pocos momentos de pisar el escenario de la Quinta Vergara, comparte sus emociones y tácticas para este desafío fundamental.

Te puede interesar: Viña del Mar 2024: ¿En qué categoría participan Lita Pezo y Ruby Palomino en el festival?

Con absoluta convicción, afirma estar lista para desplegar todo su potencial y causar un impacto perdurable en el jurado con su actuación, ya que se compromete redimirse del bajo puntaje obtenido en su primera presentación. La artista anticipa un espectáculo sin igual y lleno de sorpresas para esta noche.

“Voy a salir con todo, voy a salir a matar. Le tengo una sorpresita al jurado y al público tan bello de la Quinta Vergara, al que le gustó mi actuación y también a mis fans por sus votos. Hoy será muy especial, luciré un outfit creado por mi madre, muy de carnaval, les va a gustar y ya saben voten a través de la aplicación de Claro Viña 2024 con siete estrellas durante mi actuación y la de Lita..... y Arriba Perú”, dijo en unj inicio para un diario conocido.

Ruby Palomino se presentará por segunda vez en Viña del Mar 2024.

Asimismo, Palomino expresa que más allá de ganar la ansiada gaviota, su participación en el festival representa una oportunidad para honrar a su abuela y a sus ancestros, así como para ser un puente entre su cultura y el mundo. Para ella, el hecho de poder compartir sus tradiciones y valores en el escenario internacional es una victoria personal significativa, independientemente de los resultados específicos del concurso.

“Si gano o no esas gaviotas, yo estoy ganando aquí la revancha, estoy ganando el ser un puente para la voz de mi abuela, de mis ancestros, soy el puente de un país de costumbres ancestrales. Cuando hablo con Lita, (Pezo) le digo: Cholita si no nos llevamos esas cuatro gaviotas, nos estamos llevando este lujo”, sostuvo a Trome.

Además, Ruby Palomino muestra una actitud resiliente ante la baja puntuación del jurado, dado que está familiarizada con este escenario. Reconoce la complejidad de evaluar la diversidad cultural de un país y propone la inclusión de un jurado peruano en el Festival Viña del Mar. En este sentido, sugiere a Eva Ayllón como una opción viable para formar parte de dicho jurado.

Te puede interesar: ¿Cuánto puntaje obtuvo Ruby Palomino en su debut en Viña del Mar 2024?

“Ya estoy acostumbrada, pero qué difícil es calificar la cultura de un país, porque la esencia de cada persona es distinta, cada uno fluye de distinta manera. En Viña del Mar no hay un jurado peruano y hoy (ayer vi a Eva Ayllón) que vino a respaldar a Lita (Pezo) y de paso también me la voy a robar para que me dé unos consejos, y le dije ¿cuándo la vamos a tenerte como jurado ahí? al menos para el folclore. Así que Viña del Mar para el próximo año considérenos”, acotó.

Ruby Palomino en la Quinta Vergara. (Captura: Starplus)

¿A quién dedica la canción ‘Canción para un planeta triste’?

Ruby Palomino explica el significado profundo detrás de su canción “Canción para un planeta triste”, destacando que está dedicada a la Pachamama, la madre tierra, y a todas las mujeres de su linaje, incluyendo a su abuela y madre, quienes han mantenido viva su conexión con sus raíces.

Te puede interesar: Lita Pezo y Ruby Palomino: El puntaje que alcanzaron en su primera noche en Viña del Mar 2024

“Le canto les dije que a la ‘Pachamama’, la madre tierra, a mi abuela, mi madre, todo un linaje de mujeres que han podido disfrutar de sus raíces, esto es algo que yo tenía en mi alma. Yo hice una canción así, (dedica a la tierra) y la mandé en el 2017 a Viña, que se llamaba ‘No pudo ser’, pero no fue seleccionada y cuando el ‘Viejo Rodríguez’ me dijo ‘cholita, qué tal si intentamos Viña con un carnaval ayacuchano’, y me dijo para escribirla le respondí: ‘no, vamos con el mejor, que el poeta Paco García le ponga la letra’... Cuando la canto me emociono y tengo que equilibrarme para no sabotearme”, sostuvo.