Pedro García habló por primera vez del “quién te conoce, soplón” que Christian Cueva le dedicó: “Picarse no es buena idea”

El periodista deportivo se refirió por primera vez a la historia de Instagram en la que el ex Alianza Lima lo ofendió. (Pase Filtrado)

El pasado diciembre de 2023, el jugador peruano Christian Cueva hizo noticia al realizar una serie de historias en su cuenta de Instagram, en las que no solo atacó a la dirigencia de Alianza Lima, sino que también dejó un mensaje ofensivo contra el periodista deportivo Pedro García.

Después de dos meses del hecho, el también panelista habló por primera vez de lo escrito por ‘Aladino’, quien lo llamó ‘soplón’. Inicialmente, García Corcuera contó cómo se enteró de la frase que le dedicó el futbolista.

“Ese día fue divertido. Yo ese día estaba en mi casa tranquilito viendo televisión, era un viernes de noche y mi teléfono comienza a prenderse, y era mucha gente que me estaba escribiendo por redes o por WhatsApp, diciendo ‘qué fue’. Entro a redes y vi lo del posteo de Cueva que luego lo borró. Obviamente me reí”, declaró en entrevista con Pase Filtrado.

Seguidamente, una de las figuras de Movistar Deportes indicó que lo publicado por Cueva Bravo le pareció “divertido”. Además, comentó que no podría molestarse por los dichos de un tercero en su plataforma digital, pues no le pertenece, más aún cuando él trabaja en un medio donde cotidianamente opina sobre otras personas. Incluso, dijo comprender el accionar del ‘Cholito’.

“Me pareció divertido porque acá, en este mundo, creo que picarse no es una buena idea. Si alguien te ‘parcha’ de determinada manera, caballero, está en su reino. Es su página de Instagram, es su publicación. No me puedo meter con eso, puede no gustarme, pero no puedo picarme, porque en este medio, donde pones el rostro todos los días, a no todo el mundo le vas a gustar y eventualmente, si opinas, mucha gente se va a sentir tocada, y Cueva, por una cosa que yo haya dicho antes, se sintió tocado, está visto que se lo quedó adentro. Un día se copeteó y la lanzó”.

“No opino nada, te digo que me divertí, me cagué de risa. No pasa nada”, remarcó.

Cómo reaccionaría Pedro García si se encuentra a Christian Cueva

El comentarista de Al Ángulo fue consultado sobre si el trujillano le pidió disculpas, algo que descartó. No obstante, negó que haya algún problema si es que en un futuro cercano coincidieran en algún lugar. En adición, contó que no es la primera vez que se distancia del enganche por sus críticas.

“No, y no tengo ningún problema en encontrármelo. Si yo me encuentro con Cueva, a propósito de ‘quién te conoce’, me lo encuentro cara a cara en un ascensor, me cago de risa. ¿Qué le voy a decir? Ya me ha pasado que tuve un distanciamiento con él, nos hemos encontrado y hemos hablado de lo más bien. Yo lo estimo a Cueva, me parece que ha sido un jugadorazo”.

Pedro García develó que durante la pandemia COVID-19 dio algunos comentarios negativos sobre Christian Cueva y que ello le costó que no lo saludara por algún tiempo, pero esto se terminó solucionando.

“En algún momento le hice una crítica, hace tres años creo, en la época de pandemia y dije algo, para mí, justo, sobre él, pero que no le gustó. Cuando me lo cruzaba en la selección, no me daba el saludo. Todo bien, no me pico. Si alguien no te saluda, es porque está molesto, está en su derecho de estar molesto, no tengo por qué decirle nada al respecto. Pasó un tiempo y en un viaje me lo encontré. En Barcelona, antes del partido maldito para Qatar, me lo encontré y hablé con él por media hora, de lo más bien. Yo le dije: ‘La crítica que te hice estuve bien, si creo que me excedí con un comentario adicional, pero la crítica estuvo bien’. No me acuerdo qué me respondió, pero todo bien, porque estábamos hablando como habla la gente”.

Finalmente, cerró el tema aseverando que debido a la exposición que tiene a diario en televisión, está acostumbrado a la simpatía o antipatía de las personas.

“Yo no voy a quitarle el saludo a alguien porque pone un posteito en contra mía. Todo bien, no pasa nada. No soy caramelito para gustarle a todo el mundo. Hay gente a la que le voy a gustar, gente a la que no le produzco nada y otra a la que no le gusto. Si trabajas en medio, pones la ‘pepa’ en cámara, acostúmbrate, porque así es”.