El acuerdo entre Pamela Franco y Christian Domínguez sobre su hija luego de la separación

Pamela Franco admitió sentirse confundida y afectada debido a las recientes revelaciones sobre su expareja Christian Domínguez, quien supuestamente compartió información privada sobre la relación clandestina que tuvo ella con Christian Cueva. Durante una transmisión en directo con el programa ‘Mande quien Mande’, la cantante de cumbia expresó su deseo de que finalice esta trama que ha perturbado su vida personal, especialmente porque involucra al padre de su hija.

La situación empeoró cuando se descubrió que Domínguez se habría comunicado con Pamela López para informarle sobre el desliz de Cueva con Franco, un hecho que la propia Franco creía haber dejado atrás hace más de cinco años. “Creo que la persona involucrada tendría que salir y decir su verdad (...) creo que esas respuestas no las debo dar yo, porque no entiendo la intención, no entiendo el por qué”, comentó la exintegrante de ‘Alma Bella’ sobre el actuar de su expareja.

De otro lado, pese al escándalo, entre Domínguez y Franco parece haber cierta calma en cuanto a la crianza conjunta de su hija de tres años. En declaraciones para el diario Extra, la cumbiambera reveló cómo es su relación actual con el líder exconductor de ‘América HOY’.

El acuerdo entre Pamela Franco y Domínguez

Pamela Franco señaló que su comunicación con Domínguez se limita exclusivamente a asuntos relacionados con su hija, sin restricciones de horario o prohibiciones de visita. Estas manifestaciones sugieren una coexistencia pacífica en lo concerniente al bienestar de su menor hija, más allá de la controversia.

“Solo hablamos cuando es algo que tiene que ver con nuestra hija nada más. Christian no tiene prohibido entrar a la casa, tampoco le puse horarios, para ver a su hija”, comentó respecto al régimen de visitas que ha establecido con Domínguez.

Precisamente, el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ - aunque prefiere guardar silencio luego de ser señalado como el ‘soplón’ de Pamela López - en sus redes sociales opta por mostrarse con su pequeña hija de 3 años, destacando que no tiene ningún problema para pasar tiempo con la menor.

Asimismo, Pamela Franco respondió por la vez que su expareja fue captado pasando la noche en su domicilio, pese a que están separados. “La verdad que ese día no lo vi, yo salgo temprano a trabajar. Quiero que tengan bien claro, que en estos momentos mi gran prioridad es mi hija, no el señor”, dijo a Extra.

Su futuro amoroso

Pamela Franco actualmente disfrutando de su soltería luego de terminar definitivamente su relación con Christian Domínguez, cuando describió que le fue infiel en reiteradas ocasiones durante los viajes de su orquesta de cumbia. Asimismo, ha dejado en claro que su pasado romántico con Christian Cueva quedó en el 2019, cuando fue su amante, pues él seguía casado con Pamela López.

La cantante respondió si le gustaría rehacer tu vida y encontrar una nueva pareja. “No, por favor déjame que así estoy bien, como te repito mi bebita llena de amor toda mi vida. Solo deseo trabajar para darle lo mejor, también pido mucha salud”, dijo a Extra.

Pamela Franco resaltó que su romance con Cueva quedó en el pasado.

La fuerte advertencia a Christian Domínguez

Pamela Franco resaltó su intención de continuar enfocada en su carrera artística, por lo que lanzó una dura advertencia a su expareja. “Me gustaría ver qué es lo que dice, porque me imagino que no se quedará callado y ya tendrá su versión. Ahora no deseo hablar, por una paz emocional y la tranquilidad de mi hija. Ahora, lo mejor es mantenernos al margen hasta ver a qué punto se llega con todo esto, por parte de él”, dijo sobre su intención de dar detalles del tema.

Advirtió también al padre de su hija que romperá su silencio en algún momento. “Él siempre será el papá de mi hija, pero tampoco soy de hierro. No me voy a quedar esperando a que todos los golpes sean hacia mí, y los demás caigan como si nada”, expresó.