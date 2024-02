¿Otra vez línea de 3? El curioso once de Sporting Cristal para buscar remontada histórica ante Always Ready por Copa Libertadores 2024

El entrenador Enderson Moreira repetiría línea de tres en defensa, aunque con algunos cambios en Sporting Cristal vs Always Ready. - créditos: Sporting Cristal

Tan solo falta un día para que Sporting Cristal enfrente en condición de local a Always Ready de Bolivia en el marco de la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2024. Los ‘celestes’ tienen la complicada misión de darle vuelta al 6-1 que recibieron en suelo ‘altiplánico’, aunque intentarán lograrlo con el masivo apoyo de sus hinchas en el Estadio Nacional de Lima. Sin embargo, cuentan con la desventaja de que tendrán dos jugadores menos por las expulsiones en la ida de Ignácio da Silva y Leonardo Díaz. En ese sentido, el técnico del equipo peruano, Enderson Moreira, planea un inédito once titular.

El elenco ‘rimense’ no tendrá una sencilla tarea para buscar revertir el abultado marcador por las bajas, pero un detalle que se puede apreciar es que, según se pudo conocer, el DT tendría en mente mantener la línea de tres jugadores en la retaguardia, la cual no funcionó y podría complicar el deber de la histórica remontada. En el primer choque, colocó a Gianfranco Chávez junto a los futbolistas previamente mencionados como los encargados de la defensa, acompañados de Jhilmar Lora y Nicolás Pasquini como laterales por la derecha e izquierda, respectivamente.

La sorpresiva defensa de Sporting Cristal

No obstante, ante las ausencias del brasileño y el canterano, el exestratega de Cruzeiro probó dos opciones en la zona defensiva para el compromiso en el coloso de José Díaz. La primera estuvo conformada por Chávez, Martín Távara y Pasquini; con Lora y Grimaldo como carrileros. La otra alternativa fue Lora, Chávez y Pasquini. Asimismo, Jostin Alarcón ocupó, en ciertos momentos, la posición de carrilero diestro.

Martín Távara y Gianfranco Chávez fueron probados como defensas en Sporting Cristal previo al duelo con Always Ready por Copa Libertadores.

De los futbolistas precisados, Martín Távara no ha jugado antes como defensa central. Su ubicación natural es la de mediocampista, pero con la necesidad que tiene Sporting Cristal de ir a por un resultado que lo lleve a la tanda de penales o, en el mejor de los casos, empate la serie, Enderson Moreira apelará a la buena técnica del volante para que el balón sea bien jugado, además de su buena capacidad para robar el balón, considerando que anteriormente sí se ha desempeñado como centrocampista de marca.

A falta de definir la zona defensiva, el DT de 52 años tendría más claro los futbolistas que utilizará en la mitad del campo. Estos serían Gustavo Cazonatti y Jesús Pretell como pareja de contención. De los dos, solo uno sería el que tenga la capacidad de desplegarse con mayor libertad y de sumarse al ataque. El exelemento de Chapecoense ha demostrado tener condiciones para romper líneas, por lo que no sorprendería que él sea elegido.

Yoshimar Yotún sería el que se ubique detrás de Martín Cauteruccio. Así como sucedió en la ‘Tarde Celeste’ ante Universidad Católica y en la ida con Always Ready, ‘Yoshi’ se mantuvo cerca del delantero uruguayo, quien será el principal encargado de llevar la responsabilidad del gol. Sus números en este arranque del 2024 hacen pensar que no sería una tarea complidada el poder convertirle a los bolivianos nuevamente (anotó la diana de penal en Bolivia).

Yoshimar Yotún buscará liderar a Sporting Cristal en la remontada contra Always Ready. - créditos: Sporting Cristal

¿Joao Grimaldo se encuentra disponible?

Acá surge una cuestión importante para recalcar. Se trata del regreso de Joao Grimaldo al once inicial. El habilidoso extremo se perdió el partido ante Los Chankas (15 de febrero) por un esguince de tobillo y, desde entonces, no ha vuelto a tener actividad oficial. De hecho, se ausentó del duelo en Bolivia y sería forzado en Lima por la importancia del cotejo, pues si Sporting Cristal no revierte el 6-1, queda eliminado de la Copa Libertadores.

Santiago González es el otro extremo que será de la partida por el extremo derecho. Hasta ahora, el argentino ha sido inamovible para Enderson Moreira. De la misma manera, cabe la posibilidad de que Irven Ávila también sea incluido como inicialista detrás de ‘Caute’ en una formación de 4-4-2. Todo se definirá horas antes del encuentro.