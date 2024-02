Técnico de Always Ready advirtió hostil ambiente ante Sporting Cristal en Lima por Copa Libertadores: “Vamos a tomar todas las precauciones”

Óscar Villegas, técnico de Always Ready, advirtió del ambiente hostil que vivirá ante Sporting Cristal en Lima por Copa Libertadores.

Sporting Cristal se enfrentará en condición de local el martes 27 de febrero ante Always Ready de Bolivia en un duelo correspondiente a la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2024. El Estadio Nacional de Lima será el escenario de este encuentro en donde los ‘celestes’ intentarán apelar al masivo apoyo de sus hinchas para revertir un complicado 6-1 recibido en la ida. Sin embargo, el técnico del cuadro ‘albirrojo’, Óscar Villegas es consciente de que su equipo debe jugar de manera estratégica para llevarse la llave y reconoció que habrá un ambiente hostil.

“Es un margen que lo hemos logrado en base a buen fútbol, con efectividad y a mucho esfuerzo, pero no tiene que significar un relajamiento, eso está claro. No podemos pensar que ya está acabado porque tenemos que ir a luchar 90 minutos en Perú y sabemos de lo fuerte que es Sporting Cristal en su casa. Eso nos tiene que dar la confianza, pero no podemos caer en el gran error de pensar que todo ya está liquidado”, fueron sus primeras palabras en entrevista para El Pueblo.

Ambiente hostil en Lima

Ahí fue cuando el DT de la escuadral ‘altiplánica’ admitió que el entorno que se vivirá en la previa del encuentro, tanto en su hotel de concentración como en el mismo recinto deportivo, no estará a su favor y, por ello, tomarán cartas en el asunto. “Somos conscientes que vamos a estar en un escenario de mucha fricción desde la llegada y durante el partido. Sin embargo, estamos tomando todas las previsiones para tratar de estar tranquilos”, comentó.

De hecho, los hinchas de Sporting Cristal intentarían desconcentrar a toda la delegación del club boliviano para que estén desconcentrados y los ‘rimenses’ puedan aprovecharlo para conseguir una remontada histórica.

Moisés Paniagua fue una de las figuras de Always Ready ante Sporting Cristal en Bolivia al anotar un tanto en la goleada 6-1. - créditos: EFE/ Luis Gandarillas

Always Ready con jugadores ambiciosos

Óscar Villegas destacó la labor que tuvo Always Ready en la ida en el estadio Municipal de Villa Ingenio (4,083 metros sobre el nivel del mar), donde apabulló a Sporting Cristal por 6-1. En ese sentido, elogió la ambición de sus jugadores para llevarse un resultado diferencial.

“Es un plantel joven que no tiene techo de respuesta, sino muchísimo por mejorar y eso es algo en lo que estamos permanentemente trabajando para que tengamos objetivos a superar. Eso se demostró en el partido, porque a veces puede haber algún plantel que se conforma con tres goles, pero estos jóvenes querían cada vez más, querían el cuarto, el quinto y hasta el final del cotejo buscaron siempre hacer más. Esa tiene que ser la dinámica de este club, que siempre quieran más y ojalá que Dios nos permita estar en la siguiente fase y pensar siempre en superarnos”, señaló.

Evidentemente, esta contundente victoria podría hacer ilusionar a cualquier equipo con alcanzar las instancias más competitivas de la Copa Libertadores, pero el estratega de 53 años pidió calma e ir paso a paso. “Nunca me ha gustado hablar de eso. El martes tenemos un partido que nos puede poner en la siguiente fase y Dios quiera que podamos conseguir un buen resultado. Después hablaremos de la siguiente fase, esa es nuestra dinámica y así nos vamos a manejar”, sostuvo.

Sporting Cristal perdió 6-1 ante Always Ready por el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores 2024

Dura tarea para Sporting Cristal

No será una tarea sencilla para que los dirigidos por Enderson Moreira puedan darle vuelta al marcador. Y es que no solo existe una diferencia de cinco goles para igualar la serie, sino que también no contarán con dos jugadores titulares en Lima por las expulsiones sufridas en Bolivia: Ignácio da Silva y Leonardo Díaz, la pareja de centrales. Por ende, el entrenador brasileño deberá improvisar una nueva defensa, considerando que el único elemento de recambio inmediato es Gianfranco Chávez, y Quembol Guadalupe no ha debutado con el primer equipo.