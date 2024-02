Koffi Dakoi, el marfileño que sobresalió en San Martín y tuvo frustrado fichaje a Atlético de Madrid: “Si hay la oportunidad, regreso a Perú”

Koffi Dakoi habló con Infoabe Perú acerca de su pasado en San Martín y todo lo que pasó después con su carrera de futbolista.

La comunicación no ha sido sencilla al igual que su ubicación. Dar con él ha sido un ejercicio parecido a encontrar una aguja en un pajar. Koffi Dakoi (Costa de Marfil, 1999) se ha alejado hace años del Perú, pero esta patria no se ha alejado de su corazón ni de su mente. Mientras intenta rehacer su trayectoria jugando en la máxima división de su país natal, aún le asaltan los recuerdos de su aventura peruana cuando vistió la camiseta de la Universidad San Martín.

El aún muchacho, que en su tiempo causó sensación por su irrupción en el Torneo de Esperanzas Toulon, no sabía que su nombre había dejado gratas sensaciones aquí ni mucho menos tenía idea que su buen hacer permanece en la memoria de los seguidores de la Liga 1. “Me gustó mucho su fútbol, realmente me encantó Perú”, contó en exclusiva para Infobae.

Koffi Dakoi sólo duró una temporada en Perú. - Crédito: USMP

Su arribo a Santa Anita, por allá en el 2018, fue poco más que curioso. Nadie lo tenía referenciado cuando llegó escoltado por un contingente africano -íntegramente de marfileños como él- que era una apuesta arriesgada por parte del gerente deportivo Álvaro Barco, que a posteriori fue una auténtica campanada para el medio.

Los integrantes de aquel bloque eran los desconocidos Aboubacar Kouyaté, Franck Anoumou, Aké Loba y Koffi Dakoi. De todos ellos, los dos últimos se diferenciaron ampliamente por la loable performance exhibida, aunque al final de cuentas eran una familia afianzada en la Villa USMP. “Vivimos como si fuera nuestro propio país. Me sentí muy feliz de pertenecer a la San Martín. Gracias a los peruanos por la cálida acogida”, expresó con mucha sinceridad.

Koffi Dakoi anotó dos goles en 28 presentaciones con la San Martín en Liga 1. | VIDEO: YouTube

Gignac, clave en el paso de Koffi Dakoi a Perú

La vida del nacido en la humilde y lejana ciudad de Agboville dio un auténtico giro radical cuando aceptó la convocatoria de su selección nacional para disputar el Torneo Maurice Revello de Francia. Allí, contra todo pronóstico, se despuntó afianzándose como uno de los futbolistas más importantes de la competición.

Fue tan grande la campaña de Costa de Marfil que accedió a la final midiéndose contra Inglaterra. El resultado fue una dolorosa derrota por penales que marcó a Dakoi y compañía, aunque la sensación cambió rápido para él cuando se enteró que André-Pierre Gignac, ídolo de Tigres UANL que en su momento representó a Francia en la Copa del Mundo 2010 y la Eurocopa 2016, presenció su partido acompañando de su agente Jean Christophe Cano.

Koffi Dakoi fue descubierto por André-Pierre Gignac en el Torneo Maurice Ravello, en Francia. - Crédito: Koffi Dakoi

Al empresario le agradó sobre manera la exhibición de Koffi, a quien terminó agregando a su amplia agenda gracias a la presencia de André-Pierre, con quien terminó estrechando lazos de amistad toda vez que influyó indirectamente en sus próximas decisiones como aventurarse a Sudamérica. “El que me mandó a Perú fue el agente de Gignac; él conocía al presidente del club blanco”, comentó a Infobae.

Eso sí, antes de que desembarcara en territorio de los incas, Koffi Sebastien Edgard dio sus primeros pasos en la región a partir de su traslado a Tigres UANL, institución donde Gignac se ha constituido como un mito; no obstante su participación se resumió en apariciones en el plantel de reserva. Es ahí que en búsqueda de mayores oportunidades se muda a la USMP.

El volante marfileño supo celebrar anotaciones en el campeonato de reservas de México. | VIDEO: @TigresFB

Futuro trunco: de la posibilidad de ir al Wanda Metropolitano a ser echado de Nuevo León

A pesar de que la carrera de Dakoi tuvo momentos altos, aún mantiene interiorizados los reveses que impidieron que su vida tomara otro rumbo. Como por ejemplo la vez que tenía sobre la mesa la propuesta del Atlético Madrid y que tuvo que ver pasar de largo por culpa de la codicia de los directivos del Ivoire Académie.

“Yo tenía al Atlético desde que estaba en Costa de Marfil y mucho antes de ir a México”, explicó. “Pero el presidente de mi club, que se encontraba en mi país, quería el dinero y por eso me fui a México”, añadió con mucho lamento como de quien sabe que su suerte fue robada por intereses de terceros que jamás velaron por su progresión profesional.

Koffi Dakoi estaba esperanzado en ir al Atlético Madrid, pero finalmente Tigres UANL se hizo de sus servicios. - Crédito: ESPN

Otro momento que perjudicó su carrera fue cuando retornó a suelo azteca tras destacar en Perú por petición de los universitarios, dueño de su carta pase. Al escuchar el nombre de aquella institución se estremece: “Los Tigres me golpearon poniendo obstáculos en mi camino”.

Se expresa así porque durante su segunda etapa en México pasó situaciones complicadas por culpa de los ‘felinos’, quienes hicieron oídos sordos a las peticiones del futbolista ubicándolo, además, de nuevo en el ascenso con el Correcaminos UAT. “Lo que realmente pasó con Los Tigres es que yo no quería volver a firmar con ellos, porque tenía ofertas en Europa después de mi regreso de la CAN U23 con mi país y ellos se negaron por completo. Hasta me dejaron afuera. Me dejaron a mi suerte”, reveló.

Koffi Dakoi lamentó el maltrato de Tigres UANL. - Crédito: Imago 7

Dispuesto a una revancha en Liga 1

Koffi Dakoi tiene ahora nuevos propósitos. Quiere sobresalir. “Todavía estoy jugando, estoy de vuelta en casa”, mencionó reconociendo que volvió a su liga natal representando al SC Gagnoa. Aunque no descartó la posibilidad de regresar al Perú si tocan a su puerta con algunas condiciones.

“Si hay oportunidades concretas y dinero vuelvo” dijo en exclusiva a Infobae reconociendo, además, que antes de abandonar nuestro territorio dos clubes tradicionales lo impactaron: “Hay grandes como Alianza Lima y Sporting Cristal en este momento”. Quizás esa última alocución se interprete como un guiño desde África o un simple comentario de admiración. Sea como fuere, Dakoi sigue a lo suyo esperando esa oportunidad definitiva para ir en franco ascenso.