Edson Dávila troleó a Pamela Franco por no poder cantar en Trujillo: “Tenias que llamar a Christian Cueva”

Edson Dávila troleó a Pamela Franco por no poder cantar en Trujillo: “Tenias que llamar a Cueva” | América TV

Edson Dávila, más conocido como Giselo, siempre sorprende en ‘América Hoy’ con algunas declaraciones u opiniones que dejan boquiabiertos a más de uno. Y es que, lejos de una mala intención, su picardía y su carisma son los que destacan en el espacio de América Televisión.

Te puede interesar: Christian Domínguez aparece como ‘caza infieles” con camioneta del ampay y brinda consejos: “Si está en tentación, evítelo”

Es así que este lunes 26 de febrero no fue la excepción y sorprendió con un comentario que no pasó desapercibido. Cuando en el programa se encontraban comentando sobre la molestia de Pamela Franco por no poder presentarse en un show en Trujillo, Brunella Horna trataba de explicar que era un tema de seguridad y estado de mergencia en la localidad y no alguna situación específica con ella.

Como se recuerda, Pamela Franco confesó que sí tuvo una relación clandestina con Christian Cueva en el 2018 y 2019 y en esa fecha ambos habrían tenido encuentros en Trujillo, por lo que parecía que dejaba entrever que el tema iba por allí.

¿Pamela Franco es más alta que Christian Cueva? Descubre la verdad sobre su estatura. | Instagram/captura FPF

Ante estas palabras, Edson Dávila no se quedó callado e hizo lo propio. El conductor no dudó la situación de la cantante y mencionó que este era un buen momento para hacer un llamado a Christian Cueva, en clara alusión a la relación que tuvieron ambos antes.

“Acá hay un error, tenías que llamar a Cueva”, dijo al inicio ante la sorpresa de todos los presentes en el set de televisión. Sin embargo, casi de inmediato intentó dar una explicación y recordó que el futbolista Paolo Guerrero mencionó que cuando tuvo problemas con la delincuencia en la ciudad de la eterna primavera, llamó a su colega y amigo para que lo ‘apoye’ con ese tema. “Cuando Paolo tuvo un problema, ¿no llamó a Cueva?”, sentenció.

Edson Dávila trolea en vivo a Pamela Franco.

¿Qué pasó con Pamela Franco en Trujillo?

La cantante de cumbia Pamela Franco ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática tras un incidente durante una gira en el norte del país. Franco, quien anteriormente admitió haber sido amante del futbolista Christian Cueva durante el 2018 y 2019 mientras este aún estaba casado con Pamela López, enfrentó la cancelación repentina de su espectáculo en la ciudad de Trujillo, una situación que la artista no dudó en calificar como sospechosa y potencialmente relacionada con su polémico pasado.

Te puede interesar: Christian Domínguez explica fotografía junto a rubia fanática: “No le estoy agarrando la mano”

El incidente se produjo este fin de semana cuando, según manifestó Franco en videos compartidos a través de Instagram, las autoridades impidieron la realización de su concierto en el restaurante Oceanía, aduciendo falta de permisos.

“No nos han dejado presentarnos, supuestamente, dicen que es por permisos”, expresó la cantante, mostrando su descontento y sorpresa ante la justificación oficial. Esta explicación no fue suficiente para la cantante porque, según ella, “todos los fines de semana se presentan grupos y no hay problemas”.

Pamela Franco denunció que policías impidieron su show en Trujillo. | Instagram @pamelafrancoviera

La presencia “excesiva” de autoridades y patrullas en el lugar fue otro de los aspectos que no dejó pasar la artista, quien comparó el operativo desplegado con el que se haría “si hubieran matado a alguien en otras circunstancias”, lo que acrecienta el misterio y las sospechas sobre el verdadero motivo detrás de la cancelación de su evento.

Te puede interesar: Christian Domínguez es captado de la mano con una rubia después de concierto: “El mismo modus operandi”

“Justo hoy que me presento vino la prefectura, una gran cantidad de patrullas, policías... demasiado creo yo, solamente para verificar que mi grupo no se presentara”, comentó. Agregó además que, a pesar del excesivo despliegue, ni siquiera se procedió a cerrar el local, enfatizando en que todo parecía configurarse para impedir específicamente su performance.