Minsa advierte peligro de quemaduras en los ojos por alta radiación solar: ¿cómo protegerse?

Ante los niveles alarmantes de radiación ultravioleta, se aconseja extremar precauciones para prevenir enfermedades oculares. | YouTube / Excelsior TV

En este verano del 2024, los termómetros de las principales ciudades del país se disparan marcando récords de temperatura que llegan, incluso, a los 40 grados Celsius, una clara señal de que el calor y la radiación solar ya no dan tregua. Sin embargo, más allá del habitual consejo de buscar sombra y mantenerse hidratado, aparece una alerta crucial que los peruanos deben tomar en cuenta: ¿sabías que esta radiante temporada podría estar poniendo en riesgo la salud de tus ojos?

La exposición prolongada a radiación solar y las elevadas temperaturas ambientales durante el verano pueden provocar daños significativos en la salud ocular, según ha advertido Alexis Altamirano Nolazco, médico oftalmólogo del Instituto Nacional de Oftalmología (INO) del Ministerio de Salud (Minsa). Destaca la importancia de adoptar medidas preventivas para proteger los ojos ante el incremento de radiación ultravioleta (UV) que se registra en esta estación.

“La radiación es un problema para la salud ocular, porque nuestros ojos funcionan a través de receptores de luz, muy sensibles, ubicados en la retina”, explicó Altamirano. Indicó que el sol intenso puede causar desde una disminución temporal de la visión hasta condiciones más severas como cataratas, degeneración macular y queratitis, además de aumentar el riesgo de cáncer de piel en los párpados.

“El calor también ocasiona evaporación de las lágrimas y sequedad ocular, por lo que es necesario acudir al oftalmólogo una vez al año”, agregó el especialista.

La sensibilidad a la luz puede ser signo de daño ocular por exposición al sol.. (Composición: Infobae / Andina)

¿Cómo proteger los ojos del sol?

Para contrarrestar estos efectos nocivos, el médico del Instituto Nacional de Oftalmología (INO) recomienda el uso de lubricantes oculares que ayudan a mantener la hidratación y proteger el epitelio corneal. Asimismo, subraya el papel crucial de los anteojos con protección UV 400, especialmente para quienes ya utilizan lentes correctivos.

“Otra forma de protegerse es mediante anteojos con filtros ultravioleta, que pueden ser ahumados o transparentes, y usar sombreros de ala ancha para limitar el ingreso de la luz por los costados de los anteojos.”, precisó y recomendó abstenerse de dirigir la mirada directamente al sol o de recostarse en la playa mirando al cielo sin la debida protección, ya que esto podría resultar en quemaduras oculares.

El oftalmólogo Alexis Altamirano indicó que la elección de lentes de sol adecuados es vital y deben adquirirse en establecimientos formales y especializados para garantizar la eficacia de la protección UV. “Los lentes que se venden de la calle pueden ser más baratos, pero no necesariamente brindan la protección adecuada”, advirtió.

El uso de lubricantes oculares es recomendado por especialistas para prevenir daños.

Para las amas de casa, el especialista ofrece consejos específicos, destacando la importancia de minimizar el tiempo de exposición a vapores que pueden agravar la sequedad ocular (ojo seco), y recomienda usar anteojos ahumados con protección UV al salir de espacios techados. Además, menciona el mayor riesgo en zonas altoandinas, donde la sequedad del ambiente se suma a la elevada radiación solar, potenciando el riesgo para la salud ocular.

El especialista del INO recalcó que el autocuidado es esencial. Además de evitar el contacto directo con el sol, hizo hincapié en no frotarse los ojos para no alterar su estructura interna, y en caso de irritación, utilizar compresas de agua fría, no helada, para aliviar el malestar.

La radiación UV puede causar cataratas y queratitis. (Andina)

¿Cómo identificar síntomas de daño ocular por el sol?

Para identificar síntomas de daño ocular causado por la exposición al sol, es importante estar atento a las siguientes señales:

Fotofobia: Sensibilidad incrementada a la luz que puede causar molestia o la necesidad de entrecerrar los ojos en ambientes iluminados.

Visión borrosa: Dificultad para enfocar objetos o leer letras pequeñas, que puede ser temporal pero recurrente.

Dolor o incomodidad en los ojos: Sensación de ardor, picazón o como si tuvieras un cuerpo extraño en el ojo.

Enrojecimiento: Los ojos pueden presentar un aspecto rojizo, como resultado de la irritación.

Edema en los párpados o alrededor de los ojos: Hinchazón que puede ser acompañada de sensibilidad al tacto.

Lagrimeo excesivo: Producción abundante de lágrimas como mecanismo de defensa frente a la irritación.

Aparición de manchas o sombras en la visión: Cambios repentinos en la percepción visual, como manchas oscuras o áreas menos claras.

Si presenta molestias en los ojos, lo recomendable es acudir a un chequeo con el oftalmólogo. (Getty)

Si se experimenta alguno de estos síntomas, es crucial reducir la exposición directa al sol, utilizar protección adecuada como lentes de sol con filtro para rayos UV y buscar atención médica especializada para evaluar la condición y recibir el tratamiento adecuado.

Senamhi advierte altos índices de radiación UV en playas de Lima

Si va a la playa, tome sus precauciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre niveles de radiación ultravioleta considerados ‘muy alto’ a ‘extremadamente altos’ en las playas del litoral limeño. Para Lima Metropolitana, se proyectan índices UV máximos entre 12 y 14 en las zonas este y oeste; entre 9 y 11 en el centro y norte; y entre 10 y 12 en el sur.

El Senamhi aconseja a la población reducir la exposición solar de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., emplear protectores solares, sombreros, gorros, sombrillas y lentes que absorban radiación UVB y UVA. Se enfatiza la protección de los niños evitando su excesiva exposición al sol.