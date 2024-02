Extraño gol de espalda de Maxloren Castro de 16 años para Sporting Cristal vs Carlos Mannucci por Liga 1 2024

Sporting Cristal enfrentó a Carlos A. Mannucci por la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2024

Este sábado 24 de febrero, Sporting Cristal visitó a Carlos A. Mannucci por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2024 en búsqueda de alcanzar la punta del certamen por diferencia de goles. A los 35 minutos del primer tiempo, el juvenil de 16 años Maxloren Castro marcó su primer gol como profesional y desniveló el marcador a favor de los ‘celestes’.

Te puede interesar: Dónde ver Sporting Cristal vs Carlos Mannucci HOY AHORA: canal TV del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2024

Los ‘bajopontinos’ llegaban a la ciudad de Trujillo después de ser goleados por Always Ready en la Copa Libertadores, pero el certamen doméstico es otra historia y supieron demostrar su superioridad frente a los dirigidos por Franco Navarro. Superada la primera media hora de juego, los ‘celestes’ consiguieron adelantarse tras una buena acción colectiva.

A los 35 minutos de la etapa inicial, los dirigidos por el brasileño Enderson Moreira organizaron una buena jugada asociativa que acabó inflando las redes ‘carlista’. La misma arrancó con una disputa del balón que ganó el volante Yoshimar Yotún sobre el carrilero izquierdo Mathías Llontop y terminó en los pies del goleador Martín Cauteruccio. El uruguayo no se quedó con la redonda y de un solo toque se la devolvió al seleccionado peruano.

Te puede interesar: HOY, a qué hora juegan Sporting Cristal vs Mannucci: encuentro en Trujillo por Liga 1 2024

‘Yoshi’ controló con su pierna hábil y con un solo toque se quitó la endeble marca del zaguero uruguayo Gonzalo Rizzo, que había salido de su zona para interceptar el ataque. El referente de la ‘fuerza vencedora’ envió un pase preciso y al espacio para la aparición del extremo argentino Santiago González, que aunque un poco exigido, llegó con ventaja para sacar un centro al área contraria.

El servicio de ‘Santi’ tuvo la potencia y precisión correcta y encontró dentro del ‘cajón grande’ a Maxloren Castro. No obstante, la definición no fue sencilla para el canterano, ya que no pudo conectar con la cabeza. Debido a una fricción con el carrilero derecho de los anfitriones, Emilio Saba, hizo que se tropezara y girara, por lo que terminó impactando la bola con la espalda y vulneró la portería defendida por Juniors Barbieri.

Te puede interesar: Sporting Cristal vs Carlos Mannucci EN VIVO HOY: ‘celestes’ ganan 4-0 por la Liga 1 2024

El joven deportista no pudo celebrar su conquista con la institución que lo formó debido a que quedó tendido en el césped por el impacto con el defensa norteño. Eso no impidió que el resto de sus compañeros se acercaron a este punto del terreno de juego para festejar con Castro Rufino. El zurdo pagó con creces la confianza depositada por su DT tras la lesión de la otra ‘joya’ de Cristal, Joao Grimaldo.

El futbolista se mantuvo en el campo hasta el minuto 70, cuando su estratega decidió ponerle fin a su actuación reemplazándolo por Fernando Pacheco.

Maxloren Castro marcó su primer tanto en Liga 1 contra Carlos Mannucci - Crédito: Sporting Cristal

Maxloren Castro marcó su primer tanto como profesional

Tras los problemas físicos de Joao Grimaldo, Enderson Moreira eligió a Maxloren Castro sobre otras alternativas como Alejandro Hohberg, Leandro Sosa y Kevin Pacheco. Sin jugar en el equipo de reservas fue promovido directamente al plantel profesional y su primera aparición como titular fue en la jornada cuatro contra Los Chankas en el Estadio Nacional de Lima, que acabó con victoria por 4-1. Una semana después, fue ratificado en la oncena titular de Sporting Cristal para enfrentar a Carlos Mannucci en el estadio Mansiche y marcó su primer gol en la primera división.