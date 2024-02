Shirley Arica: vecinos denuncian que modelo cuenta con negocio clandestino dentro de su departamento

Propietarios de viviendas ubicadas en el mismo edificio señalaron que la Municipalidad de San Isidro no le otorgó licencia municipal. Le advirtieron que pueden imponerle una multa por mucho dinero si su emprendimiento sigue funcionando. (Magaly TV La Firme)

Shirley Arica vuelve a estar bajo el ojo de la tormenta. ‘Magaly TV La Firme’ dio a conocer que la modelo tiene un negocio clandestino dentro de su departamento, ubicado en el distrito limeño de San Isidro. El programa de Magaly Medina recogió testimonios de los vecinos de la ‘Chica realidad’.

Como ella misma publicitó mediante sus redes sociales, dentro de su vivienda funciona un salón de tratamiento de pestañas. Los vecinos, aparentemente, alertaron del hecho al personal de la Municipalidad de San Isidro, quienes le advirtieron que le pueden imponer una multa, equivalente a mucho dinero, si es que sigue operando sin licencia.

Sin embargo, la modelo habría hecho caso omiso a las autoridades y, de acuerdo con las personas que residen en el mismo edificio que ella, sus clientes siguen ingresando a su hogar con el fin de acceder al servicio que ofrece.

“El día de hoy estamos en mi estudio Skylar Beauty, el día de hoy voy a ponerme las pestañitas. Así que acompáñenme a conocer el estudio”, se le escucha decir en un video publicado en TikTok.

Además de atentar contra las normas municipales, Shirley Arica estaría infringiendo normas propias del edificio donde vive, ya que según los vecinos los negocios dentro de los departamentos están prohibidos.

“No está permitido el comercio en un solo departamento de nuestro edificio, no está permitido ni por la junta de propietarios ni por la Municipalidad. Así que no puede operar, quiero recalcar que la Municipalidad ha sido bien clara en decir que la señorita no tiene permiso y la señorita sigue insistiendo en atender”, señaló el vocero de la junta de vecinos.

Shirley Arica fue señalada porque cuenta con un negocio que opera de forma clandestina. (Captura: Magaly TV La Firme)

El representante de los vecinos también puso énfasis al hecho de que Shirley Arica es consciente de que no puede atender a sus clientes dentro de su departamento, pero que insiste en lo mismo. Por esto, anunciaron que si continúa actuando de esta manera enviarán una carta notarial a ella y a la propietaria del departamento.

La modelo respondió a estos señalamientos. Aseguró que “solo se trata de un estudio de pestañas” y que sus clientes son atendidos a través de citas programadas.

“Obviamente es a puerta cerrada porque son pestañas. Van ocho personas por día. Como ya sabía que iba a pasar esto porque soy una persona pública y porque no encuentran ninguna piedra para fastidiarme estoy haciendo todo legalmente. Simplemente, no abro porque no tengo todavía mis papeles. Cuando tenga mis papeles, saldré, y diré ‘miren, aquí tengo mi permiso’. El edificio es de uso mixto y voy a tener mi negocio”, respondió.

Shirley Arica fue eliminada de 'Tierra Brava'. (Foto: Captura de Latina)

De acuerdo con Shirley Arica, personal de la Municipalidad de San Isidro le confirmó que su negocio sí puede funcionar dentro de su departamento. Pero que si finalmente le niegan la licencia no insistirá y abrirá su salón en otro lugar.

Magaly Medina confirmó que el municipio de este distrito le ha denegado la licencia porque no puede operar desde un departamento.

“Sin embargo, ella parece muy segura de sí misma, parece que tuviera todas las ‘varas’. Lo que también nos han dicho los vecinos es que ella está atendiendo a puerta cerrada, que es una grave violación de las normas municipales y de las normas que imperan en la junta de propietarios”, señaló la ‘Urraca’.