Ricardo Mendoza cuenta que dejó de salir con una chica por interesada y Mayra Goñi se defiende. Instarándula

El conductor de Hablando Huevadas, Ricardo Mendoza, sorprendió al contar que dejó de salir con una chica que le pidió ir a Cala Restaurante & Lounge, un exclusivo local, pese a que había otros cerca a ellos. Según contó el comediante, esta situación le causó “ruido” y prefirió no continuar la relación.

Aunque no dio el nombre de aquella persona, Ricardo Mendoza indicó que la pasaba muy bien con ella. “Ni siquiera estábamos cerca, si teníamos hambre había como 5 o 6 opciones cerca, buenas, pero quería ir a Cala. Ahí, como que me hizo bulla, no quiero decir que esta persona... “, dijo el actor, quien evitó pronunciar la palabra interesada.

Jorge Luna no se calló y dijo: “Yo sí quiero afirmar, tremenda...”, siendo interrumpido por su compañero. Este extracto fue emitido en el programa de Magaly Medina, que no dudó en especular que se trataría de Mayra Goñi, con quien estuvo saliendo Ricardo Mendoza hace poco tiempo.

De inmediato, Mayra Goñi respondió a través de sus redes sociales. “Yo no fui”, escribió en su historia de Instagram, adjuntando un emoji de carita riendo.

Ricardo Mendoza cuenta que dejó de salir con una chica porque le pidió ir a Cala.

Por qué Mayra Goñi y Ricardo Mendoza terminaron

Mayra Goñi y Ricardo Mendoza fueron captados juntos en repetidas ocasiones por las cámaras de Magaly Medina. Pese a que ella siempre lo negaba, finalmente el humorista aceptó que sí estaba saliendo. Sin embargo, este romance duró muy poco.

“Nosotros no hemos dado tanto detalle de nuestras vidas porque estuvimos conociéndonos y en algún momento decidimos que ya no porque obviamente yo vivo lejos, pero no tengo ningún problema con él, yo lo quiero demasiado y es lo único que voy a decir”, declaró Mayra Goñi cuando fue consultada sobre su relación con Mendoza, alegando que el motivo de la ruptura fue por la distancia.

Asimismo, negó que hayan terminado después que fuera captada en salidas con amigos, donde también estuvo su expareja, el cantante Nesty.

“No hay ningún problema ni nada que nos haya molestado. Yo lo quiero mucho, yo sé que él también”, afirmó la cantante, quien también respondió sobre los covers musicales que Ricardo Mendoza ha estado interpretando y publicando en sus redes sociales, los cuales se especulaba que estaban dirigidos hacia ella.

“Él ha grabado esos covers y ya viene planeando hacer sus covers mucho antes y no creo que tenga algo que ver conmigo y lo felicito porque lo está haciendo súper bien”, comentó Mayra Goñi.

Mayra Goñi explica por qué decidió no estar con Ricardo Mendoza.

La vez que Ricardo Mendoza confirmó su ruptura con Mayra Goñi

Después que se expusiera la salida de Mayra Goñi con amigos, donde también estaba su expareja Nesty; Ricardo Mendoza usó sus redes sociales para contar que no tenía ningún problema con la actriz. Dicho esto, confirmó que ya no salía con ella.

“La vir en Siete Sopas, nos cruzamos. Para que sepan, efectivamente salíamos durante un tiempo cuando estaba en Lima y un poco antes. Hace un tiempo dejamos de salir y ahora somos patazas”, reveló a sus seguidores.

Previo a ello, ya había hecho noticia al aparecer cantando covers, los cuales hablaban del desamor. Muchos especularon que el popular Richavo le estaba dedicando estas letras a Mayra Goñi.

“Aunque me duele ya no hay rastro de la herida que deje. Yo solo quiero que esté bien, aunque este bien con alguien más. Intenta averiguar sin delatar que muero por saber”, se escucha decir en el video.