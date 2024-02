Christian Domínguez brindará entrevista en el programa de la Chola Chabuca después de aparecer en ‘América Hoy’

Christian Domínguez brindó entrevista a 'El Reventonazo de verano', el programa de la Chola Chabuca. América TV

Después de haberlo tenido antes que se difundiera su ampay con Mary Moncada, donde le dieron el premio al más fiel; Ernesto Pimentel nuevamente tendrá a Christian Domínguez en su set , y responderá las preguntas de la Chola Chabuca. El programa, que se emitirá este sábado 24 de febrero, por América TV, también contará con la participación del comediante Kike Suero, quien se integra al elenco.

De esta manera, Kike Suero regresa al programa número uno del humor tras un año y medio. Junto a Manolo Rojas, Fernando Armas y más artistas realizarán divertidas parodias. Uno de los sketches que se verá este sábado por parte del comediante es la imitación a Paolo Guerrero.

“Feliz de volver con una nueva temporada, en donde habrá mucha diversión para el televidente. Agradezco que en todos estos años sigan prefiriendo al Reventonazo como su programa favorito”, dijo Ernesto Pimentel.

Con respecto a los nuevos jales, la figura de América TV sostuvo que refresca al elenco. “Kike tiene mucho talento y aportará bastante al programa. Él nos ha dicho que está en una etapa más madura de su vida y confiamos que irá todo bien”, mencionó.

Christian Domínguez volverá a hablar sobre su ampay

Según indicaron en la nota de prensa del programa, Christian Domínguez volverá a hablar sobre su ‘ampay’. Recordemos que el cantante de cumbia fue captado el pasado 29 de enero, siéndole infiel a su pareja Pamela Franco, madre de su última hija. En el video emitido por el programa de Magaly Medina, el artista es visto subiendo a su camioneta a Mary Moncada. Minutos después, el vehículo se empieza a mover.

En una entrevista con Magaly Medina, la protagonista del ampay aceptó que tuvo intimidad con el cumbiambero dentro del auto. Sin embargo, eso no terminó ahí, pues salió a la luz que estas infidelidades eran constantes, y no solo con la rubia, quien reside en Estados Unidos, sino también con la chiclayana Alexa Samamé.

A raíz de este destape, Pamela Franco anunció su separación definitiva con Christian Domínguez. “Ante los recientes acontecimientos suscitados que involucran mi vida familiar, quiero informar a la opinión pública mi separación definitiva con el señor Christian Domínguez. Entiendo el interés de los medios de comunicación por hablar conmigo, pero por el momento no daré declaraciones por la tranquilidad de mi familia y en especial de mi hija”, señaló en su comunicado el pasado 31 de enero.

“También quiero pedirles a los medios de comunicación y a la opinión pública que no se mencione a mi menor hija para evitar que se sienta afectada emocionalmente y psicológicamente con comentarios malintencionados. Yo soy una mujer fuerte y seguiré esforzándome por ser una buena mujer, madre y artista”, sentenció.

Pamela Franco asegura que Christian Domínguez sabía de su romance con Christian Cueva. (América TV)

Christian Domínguez genera polémica después de regresar a ‘América Hoy’

El cantante de cumbia viene causando revuelo después de aparecer en ‘América Hoy’ con una secuencia ‘cazando infieles’, junto a Edson Dávila. Si bien es cierto, no apareció en el set de televisión, las críticas no se hicieron esperar a través de las redes sociales y diferentes medios de comunicación por tomar como broma la situación personal del artista.

“Ensalzan la figura del infiel, del traidor, del mentiroso y el engañador, que todo eso lo simboliza Christian Domínguez. Es como si se burlaran de todas las mujeres que ven el programa. Con qué respeto puedes hacer algo así. Agarrar a ese sinvergüenza, al que ni siquiera deberías mencionarlo en tu programa, deberías tenerlo bien olvidado, bien fondeado”, dijo la presentadora de ‘Magaly TV La Firme’.

Asimismo, criticó la actitud de Ethel Pozo y Janet Barboza, quienes se hicieron las desentendidas luego que se emitiera la polémica nota. “Lo promocionan toda la semana y para salvarse dicen: ‘Ay no, Giselo, cómo haces eso’. No ves que Giselo hará todo como si fuera el dueño del canal, como si fuera el productor. Se supone que ellas lo ven (antes), ¿no? En algún momento ven la nota de lo que se trata, supongo. La promoción la han debido de ver. La mosca muerta de la Ethel, ‘Ay, pero cómo hacen eso’. Si su productor se le va la mente con estas huachafadas, por lo menos yo corto la nota, no soy marioneta de nadie”, indicó Magaly Medina, quien rechazó que Christian Domínguez haya faltado el respeto a América TV exponiéndose con el micro del canal.