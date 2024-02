¿Qué requisitos debo cumplir para acceder a una tarjeta de crédito?

Mantén bajos los saldos de las tarjetas de créditos: Trata de no utilizar más del 30% de tu límite de crédito disponible en cada tarjeta. Los saldos altos en comparación con tus límites de crédito pueden afectar negativamente tu puntuación.

Establece un historial crediticio largo y sólido: Mantén tus cuentas antiguas abiertas y activas, siempre y cuando no representen una carga financiera. El tiempo es un factor clave en tu historial crediticio.

Mezcla tus tipos de crédito: Una combinación saludable de diferentes tipos de crédito (tarjetas de crédito, préstamos personales, préstamos para automóviles, etc.) puede mejorar tu puntuación. Sin embargo, no solicites créditos que no necesites.